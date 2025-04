¿”Guillotina” para funcionarios del PRO?: Santiago Caputo embiste contra Macri por el revés en la Corte

El acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) que empezaba a macerar en la provincia de Buenos Aires comienza a tomar temperatura invernal. El asesor presidencial Santiago Caputo, responsabiliza directamente al expresidente Mauricio Macri por el revés sufrido en el Senado en rechazo a los pliegos de los jueces Manuel José García-Mansilla y Ariel Lijo.

La orden que el líder del PRO dictó para que su tropa bajara al recinto y diera quorum, a sabiendas de que el oficialismo no contaba con los votos necesarios para sostener a los jueces en la Corte Suprema de Justicia, fue “la gota que rebalsó el vaso”.

"El mismo Macri ha reconocido que no estaba de acuerdo con la designación de los dos jueces, y que por eso no los avaló", mencionó la periodista Natalia Vaccarezza en la ronda informativa del programa "Desde el canil", emitido por la pantalla de Bravo TV.

La vendetta de Santiago Caputo ya comenzó, según relató la periodista. El asesor "tiene en la mira a varios funcionarios del PRO que se desempeñan en el actual gobierno", dijo. El titular de la secretaría Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, parte del Gobierno desde el inicio mismo de la gestión del presidente Javier Milei, fue el primero en ser "eyectado" por provenir del PRO, según informó Vaccarezza.

De cara a las próximas elecciones legislativas del 18 de mayo en la Ciudad, por sobre cualquier posibilidad de alianza entre LLA y el PRO "se impuso la voluntad de Karina Milei, quien le dio la orden a Santiago Caputo de sumarse a la embestida contra Mauricio Macri", relató Vaccarezza. Incluso en la provincia de Buenos Aires, donde el territorio se presentaba fértil para amalgamar una alianza entre los dos espacios, la relación comienza a enfriarse: "Uno pensaba que la foto entre Karina Milei, Santilli y Ritondo en la Casa Rosada podía constituir un acercamiento con el PRO, pero ese vínculo ahora está 'congelado y en veremos'", observó la periodista.

Mauricio Macri, una frustrada cumbre con Karina Milei y un duro diagnóstico de los economistas del PRO

El Gobierno ya no oculta el desencuentro con el PRO. El vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, recientemente declaró que "El PRO está en proceso de disolución" y que no comparten "agenda". "No vamos a hacer alianzas electoralistas", resumió el portavoz. Mientras tanto, Diego Santilli, diputado nacional del PRO, intenta mediar, sin éxito.

Sumado a todo ello, el gesto de que Karina Milei y Manuel Adorni se hayan tomado una serie de fotografías con motosierra en mano en la puerta de la sede del Gobierno porteño se revela ahora como una muestra más del alejamiento entre los espacios.

"Lo más relevante es que el distanciamiento entre Santiago Caputo y Mauricios Macri ahora tiene también un componente personal", afirmó Vaccarezza al referirse a que el asesor "dejó de responder los mensajes del expresidente".

LB / FPT