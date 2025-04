Francisco Paoltroni: "Después de las elecciones de Santa Fe y CABA, Milei tiene que llamar a Macri y a Villarruel"

El senador Francisco Paoltroni marcó sus diferencias con el rumbo del gobierno y cuestionó el rol de Santiago Caputo y Karina Milei. “Si usted piensa que la Argentina y el poder son dos personas, y eso no lo cambia, estamos en graves problemas”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Francisco Paoltroni es empresario agropecuario, y senador nacional por la provincia de Formosa desde 2023. Había ingresado a la política en 2021 con su propio partido político llamado Libertad Trabajo y Progreso. En 2023 fue candidato a gobernador de Formosa y luego pasó a formar parte de La Libertad Avanza partido al que representó en el Senado hasta agosto pasado, momento del que fue expulsado del partido libertario por alzar su voz contra el nombramiento del juez Ariel Lijo hijo al frente de la Corte Suprema

Bueno, finalmente el tema de Lijo ya pasó, podríamos decir, al pasado. Me parece que es un buen momento para que usted haga un balance. ¿El gobierno, en realidad, no tuvo olfato político para ahorrarse una derrota que podría haber sido innecesaria?

No, no podemos decir “Lijo ya pasó”. Mientras Lijo pertenezca a la Justicia, no hay que bajar estas banderas. Fíjese que este juez no investigó la causa YPF, que lleva 19 años. Nunca citó a nadie a indagatoria, y hoy andamos por el mundo llorando miseria, buscando dólares, y los propios argentinos no nos podemos dar una Justicia que garantice que esos dólares no se nos sigan yendo porque no tenemos una Justicia de calidad. Entonces, el mal desempeño de este juez ya está ampliamente probado en un montón de causas. Yo nombro la de YPF porque es la más emblemática.

Este señor tiene que dejar la Justicia argentina para siempre. Entonces hoy podemos decir que se ganó un primer round: logramos que el juez Lijo no llegue a la Corte Suprema de Justicia. Y eso es un gran logro de todos los que levantaron esta bandera. Pero no es que terminó la pelea, sino que se ganó el primer round.

Ahora, Francisco, usted tiene esa doble condición de haber sido, yo diría, uno de los artífices del triunfo de La Libertad Avanza y la llegada de Milei como presidente, y al mismo tiempo haber sufrido el extremo verticalismo que caracteriza a este gobierno, que le ha generado tantos dolores de cabeza y tantos adversarios innecesarios.

Me gustaría que hiciera una evaluación general. Ayer hubo una votación, creando finalmente la comisión investigadora sobre el caso “Libra”. Viene de acumular una serie de fracasos, donde el caso Lijo es uno de ellos, pero hay varios más. Me gustaría su evaluación de lo que ve que está pasando con lo que era su ex partido y su ex campo político.

Bueno, lo de la comisión investigadora del caso “Libra” en el Senado faltó un voto. Yo la voté también, para que se investigue. ¿Cuál es el problema con que se investigue? Al contrario, creo que eso hasta lo ayuda al presidente. Que se genere esta comisión y que esté abierto a que un poder independiente del Estado avance en este sentido.

Y yo no lo veo como una derrota política. Lo veo como una victoria de la Justicia: que se haya impedido que este juez sea miembro del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación es una victoria de la Justicia. Algo está cambiando, hoy la Justicia tiene las manos desatadas y no obedece a ningún poder político, ni a Milei ni a Cristina, principalmente. Así que esperemos que esto sea un amanecer de la independencia del Poder Judicial, y que puedan avanzar en un montón de causas que el mismo poder político se lo impedía.

Bueno, ahí viene el desenlace de la República. No va a ser sencillo, esto va a traer varios cortocircuitos en la vida cotidiana. Pero no hay otra manera de hacerlo. Si nosotros no vamos logrando mejor institucionalidad, no hay plan económico que valga la pena, porque en el tiempo todo va a fracasar si no logramos tener institucionalidad. Y a la prueba me remito, a lo largo de nuestra historia. Aquí se ha intentado de todo, menos esto que viene a colación.

Yo vengo acompañando casi todo al gobierno, excepto lo que se corre de los ejes que habíamos trazado cuando hicimos la campaña. Es el caso de la postulación de Lijo, es el caso de los fondos para la SIDE, esta comisión investigadora, que uno muestra transparencia: el ser y el parecer.

Y por supuesto, en la cuestión económica tengo mis grandes reparos porque soy un hombre del interior profundo. Estoy en permanente diálogo con los actores que están en la primera fila del aparato productivo: agricultura, ganadería, frutihorticultura, manufactura, que te empiezan a pintar un panorama complejo.

Entonces, si los sectores más competitivos de la economía argentina empiezan a ingresar a terapia intensiva, bueno, no es por ahí, muchachos. Hay que corregir el rumbo, hay que poner manos a la obra rápidamente antes que se nos mueran los pacientes.

Para darte un dato concreto, Jorge: hoy el 70% del área agrícola nacional pierde plata. Y te estoy hablando de uno de los sectores más competitivos de la Argentina. Y si este sector pierde plata, bueno muchachos, pongan enseguida el foco en la economía doméstica, en la economía real, porque realmente esto no tiene mucho recorrido.

¿Qué creo que debería pasar desde lo político? Bueno, lamentablemente el Ejecutivo no aprende por las buenas. Después de los resultados electorales de Capital Federal y de la provincia de Santa Fe, sobre todo, que son tercer y cuarto distrito, bueno, después de eso el Presidente debería convocar a todos los que vienen colaborando y empezar a poner orden. Y desplazar a su famoso “triángulo de hierro”, que lo viene trayendo a estos grandes desaciertos.

Yo lo escucho, Francisco, y veo que el tema de la institucionalidad, el problema de retraso cambiario son más o menos las mismas críticas que le hace el PRO a nivel nacional.

Es más complejo que el atraso cambiario, son varias cosas juntas, Jorge. Por ejemplo, a nivel impositivo, el cepo. Aquí hay una mezcla de cosas raras que afectan tremendamente la posibilidad de tener rentabilidad. Entonces, si tenemos que competir con el resto del mundo, dame los impuestos aunque seade los vecinos: de Brasil, de Paraguay, de Uruguay.

Entonces podemos competir medianamente de igual a igual con los vecinos. No estoy hablando de los países del sudeste asiático.

Bueno, entonces déjeme ampliarlo más a la política general de Caputo, que se basa fundamentalmente en bajar la inflación eliminando el déficit fiscal, por lo cual no puede bajar los impuestos. Para ponerlo en términos concretos: para lograr una cosa, o me tapo la cabeza o me tapo los pies.

Lo que usted plantea es que tendría que haber sido algo más gradualista, para que no coloque a un sector como el del campo, que siempre fue el más competitivo, en una situación de falta de competitividad. Porque en realidad lo que se está privilegiando es bajar rápidamente la inflación, atrasando el dólar y teniendo superávit fiscal.



Eso nos hace cada día más inviables. Entonces, si uno no corrige el rumbo, te empieza a entrar tomate, pera, manzana, carne de cerdo, carne vacuna, te ingresa morrón en lata y estamos fundidos, Jorge.

Bueno, voy al punto. Usted parece bastante lejos de La Libertad Avanza hoy en día. Lo de Lijocasi le diría, es un detalle en el contexto de lo que estamos hablando.

No, yo digo que La Libertad Avanza se fue de mí. Porque ellos se corrieron de las ideas.

Claudio Mardones (CM): No perdemos de vista que usted ha sido una de las primeras figuras del oficialismo que no solo recibió llamados del estratega presidencial, Santiago Caputo, sino que además lo enfrentó, le dio su respuesta, su argumentación. Usted le dijo claramente sus diferencias

¿Cómo definiría este momento de Santiago Caputo?

Creo que ha tenido son grandes desaciertos. El que ha estado liderando hasta aquí es Santiago Caputo, y el que tiene que tomar la posta es el Presidente. Fíjese: desde la misma lógica que plantea el Presidente que no aceptaba errores y que cualquiera que cometía un error, según ellos, salía expulsado, bueno, ese es Santiago Caputo. Y obviamente no se va a autoexpulsar.



Por eso aquí tenemos un problema de liderazgo, de formación, de trayectoria y de experiencia en liderazgo, que el Presidente no la tiene. Y ahí tenemos el problemita. Y es lo que más cuesta. Pero bueno, liderar es escuchar, es sentarlos a todos a la mesa, y después de escuchar a todos, tomar una decisión.

Pero tener esa experiencia de gestionar talentos, emociones... Y bueno, el Presidente carece de esa experiencia. La estará haciendo ahora, pero eso creo que es la principal falencia que venimos arrastrando.



Y Caputo ha usufructuado ese vacío de liderazgo haciendo estas picardías, como levantarla a una Lilia Lemoine, a un Gordo Dan, y pegarle a una Villarruel, y a una Mondino, o Paaoltronio Marra... Esa estrategia de polarizar con Cristina Kirchner, de haber acordado esta postulación del juez Lijo con Cristina Kirchner…



CM: ¿Y usted está seguro de que hubo una interlocución entre Santiago Caputo y el kirchnerismo para respaldar a Lijo?

Absolutamente. Preelectoral.

Y ahora que fracasó eso, ¿cómo va a quedar entonces la estrategia política del gobierno en materia judicial?

Bueno, hasta ahora no va a haber ningún movimiento hasta el final de las elecciones, especialmente con la Corte. Pero usted, como senador, lo ha visto en carne propia: el Ministerio Público Fiscal tiene un interinato hace 7 años. Hay 200 pliegos de magistrados para el fuero federal, que hubo un amague y nunca los mandaron.

¿Qué va a pasar con el Senado en su rol específico con las designaciones de la Justicia? ¿Va a quedar todo parado? ¿Se va a reconfigurar? ¿Qué cree usted que va a pasar?

Es el desenlace de la República. Justamente, lo que pasa en materia judicial es el desenlace tan esperado desde hace tantos años, ¿no?

Francisco, le habla Jorge Fontevecchia nuevamente. Yo lo escucho con atención, y el diagnóstico que usted realiza me resulta absolutamente plausible. Pero lo que me pregunto es lo siguiente: cuando se habla de que la responsabilidad es del trípode ese de hierro que integran Caputo y la hermana del Presidente, lo mismo dice Macri: “Está mal asesorado”, a mí me hace acordar, con cierto grado de condescendencia, que en realidad se dice eso para no atacar al Presidente sabiendo que quedan por delante tres años. Entonces se le echa la culpa al entorno.

Es la última instancia de la República. Yo no estoy de acuerdo en absoluto, y es el máximo responsable. Pero si se nos cae el Presidente, se nos cae la República. Entonces, ¿Vamos a meter una devaluación de otro 100% más? ¿Vamos a retroceder cinco o seis años más?

Bueno, es el Presidente electo hasta 2027. Entonces, lo que yo veo es que con una actitud republicana, con una actitud hasta de autopreservación y de inteligencia, uno trata de salvarlo a él y echarle la culpa a su entorno. Esto se repite habitualmente. La culpa es la comunicación, o el entorno cuando faltan muchos años. Cuando faltan pocos años para que se vaya, en general ya la culpa es del Presidente.

Entonces yo me pregunto: todo esto que usted marca de la falta de equipo, de idea, de lo que es ser líder, en el fondo era previsible, porque era una persona que nunca había conducido una estructura importante, que no tenía experiencia política. ¿No le estamos pidiendo peras al olmo?

Bueno, la experiencia se hace, Jorge. Esperemos, como dije anteriormente, que el Presidente vaya corrigiendo el rumbo. Porque en este barquito viajan 47 millones de argentinos. Entonces, al menos no es de mi agrado, y yo quiero que al Presidente le vaya bien. Pero no tiene otra que tomar decisiones distintas a las que hasta ahora ha tomado. Y eso depende de él. No le podemos decir más que esto.

Francisco, mi experiencia es que la esencia de las personas no cambia. Pero bueno, probablemente la solución que usted plantea es que haya un cogobierno de coalición.

Yo soy productor agropecuario. Si no estuviera dotado de un gran optimismo, hubiese dejado de ser productor agropecuario tres generaciones atrás, en Argentina.

Nosotros hacíamos el otro día una de las columnas respecto de qué pasa si Milei pierde las elecciones. Entonces imaginábamos dos hipótesis posibles: una, bueno, endurece el autoritarismo, se vuelve más autoritario; o, por el contrario, genera una coalición más amplia, donde su figura pasa a ser más reducida. Algo parecido a lo que le pasó a Alberto Fernández, donde, directamente en su última parte, Sergio Massa y Cristina Kirchner tomaron directamente la conducción. O el otro ejemplo: De la Rúa con Cavallo en el último año y medio de gobierno.

Bueno, esa es la que creo yo. Que el Presidente lo siente a Mauricio Macri, a Victoria Villarruel, a los actores que venimos acompañando prácticamente en todo, y haga una mesa de diálogo, de trabajo, en donde haga esos ajustes de los cuales hablábamos. Ahora, si usted piensa que la Argentina y el poder son dos personas, y eso no lo cambia, estamos en graves problemas.

Francisco, eso es lo que usted cree y le gustaría que sucediera. Pero, ¿usted le asigna posibilidades mayoritarias a que eso suceda, o cree que la personalidad de Javier Milei, frente a la derrota, va a duplicar como hace Trump la apuesta?

Yo creo que después de las experiencias de Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, el Presidente tiene grandes chances de corregir el rumbo.

Bueno, le propongo lo siguiente: volvemos a hablar dentro de un mes y medio, con las elecciones de Santa Fe y de Buenos Aires. Y volvemos a analizar este tema, que me parece que es el tema nuclear de la Argentina: ¿qué pasa después y qué pasa si hay una derrota electoral?

Y bueno, todos esos eventos hacen tomar decisiones, como la tomó Kicillof después de que se bajó Lijo. Se le animó a Cristina y desdobló la elección en la provincia.



Y ahí creo que también... no solamente se produjo eso por lo de Lijo, sino también por lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires de adelantar las elecciones.

Y todo tiene que ver con todo. Pero vuelvo a repetir, como al principio de la nota: el desenlace está en la Justicia.

