Encuesta en CABA: Santoro lidera la intención de voto, mientras que Adorni y Lospennato sufren la fragmentación del electorado

Las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, que tendrán lugar el próximo 18 de mayo, son seguidas con especial interés por todo el arco político ya que los diferentes espacios podrán medir su desempeño en las urnas antes de presentar las listas para el Congreso de la Nación y podría reconfigurar el panorama político. En ese contexto, una nueva encuesta mostró que Leandro Santoro, de "Es Ahora Buenos Aires", lidera la intención de voto.

Así se desprende del estudio realizado por Tendencias Consultora, la firma que lidera Hernán Pellegrino, que indica que si los comicios porteños fueran hoy, el diputado nacional de Unión por la Patria obtendría el 26,4% de los votos. En segundo lugar se posiciona el vocero presidencial y postulante libertario Manuel Adorni, con un 20,8%, mientras que tercera aparece Silvia Lospennato, legisladora del PRO, que tendría un 18%.

Mauricio Macri alertó que el peronismo puede ganar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"En un escenario de importante fragmentación, Santoro lidera la intención de votos. Adorni no logra concentrar todo el espacio libertario, ya que Ramiro Marra suma 7 puntos", señala el analista político Lautaro Nogueira acerca de la situación que le genera al espacio fundado por el presidente Javier Milei la candidatura de su ex aliado. El desplazamiento del broker financiero del partido fue atribuido a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con quien se dice que tenía varias diferencias.

En ese sentido, comentó que el espacio que lidera el expresidente Mauricio Macri atraviesa un panorama similar ante la postulación del exjefe de Gobierno porteño y exreferente de la fuerza amarilla, Horacio Rodríguez Larreta. "El PRO también sufre la fuga", sostuvo acerca del candidato que se presenta por "Volvamos Buenos Aires" y que conseguiría el 7,7% de los votos.

Del resto del pelotón de dirigentes, solo el Frente de Izquierda-Unidad con Vanina Biasi -que alcanza el 5%- estaría renovando bancas según el relevamiento, superando el requisito del 3% del padrón para el ingreso a la Legislatura porteña.

Más atrás, se ubican la referente estudiantil Lucille Levy (Evolución Radical), al filo con el 3,1%, el empresario Alejandro Kim (Principios y Valores), con el 2,8%, y la diputada Paula Olivetto (Coalición Cívica), que obtendría el 2,5%. Además, el 4,6% de los encuestados eligió la opción "Otros".

El estudio de Tendencias fue realizado entre el 29 de marzo y el 3 de abril pasado a 8.865 casos mayores de 16 años y en condiciones de votar, a través de un sistema online, y arrojó resultados en un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 1,2%.

La imagen del Gobierno de Milei

En otro apartado del estudio, un 45,1% de los encuestados sostuvo que no aprueba la gestión del Gobierno nacional, mientras que un 36,8% mostró una percepción positiva acerca de las medidas tomadas por la Administración libertaria. En ese sentido, un 12,8% manifestó tener una imagen "regular positiva" y un 5,3% dijo que su percepción era "regular negativa".

La imagen negativa de la gestión del gobierno de Milei llega al 50,4% y "volvió a ubicarse por encima de la positiva, siendo esta la segunda vez que ocurre desde el inicio del mandato", según destaca el relevamiento. En ese sentido, describe que "comenzó a resentirse uno de los pilares que venía mostrando mayor solidez: la proyección electoral".

En el análisis, se remarca que el caso de la criptomoneda $LIBRA, el token compartido por el presidente Milei en sus redes sociales que generó pérdidas en miles de inversionistas, es un punto de inflexión para el Gobierno. "Desde entonces, los datos han reflejado un giro en la percepción pública, con el crecimiento de una mirada crítica sobre la gestión y el rumbo económico", dice el documento.

Por otro lado, un 33,7% dijo que siente que "está empeorando la situación" ante la consulta de si pensaba que estaba bajando o no la inflación. En tanto, 28,2% manifestó que "el bolsillo empezó a mejorar", un 24,6% señaló que "no mejoró la economía ni su bolsillo" y 13,4% dijo que la inflación "bajó, pero su bolsillo no mejoró".

El FMI y otras opiniones

Hacia el final de la encuesta, la consultora preguntó acerca de determinados temas de la coyuntura social, económica y política actual, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las protestas por las condiciones de los jubilados y el paro general convocado por la CGT (Confederación General del Trabajo) en contra de Milei:

Fondo Monetario Internacional . Solo el 18% tiene imagen positiva del FMI. El 54,5% rechaza tomar nueva deuda con el organismo y un 34% está a favor.

. Solo el 18% tiene imagen positiva del FMI. El 54,5% rechaza tomar nueva deuda con el organismo y un 34% está a favor. Jubilados . El 62% considera que las políticas del gobierno perjudican a los jubilados.

. El 62% considera que las políticas del gobierno perjudican a los jubilados. Pablo Grillo. Casi el 50% responsabiliza al accionar represivo de las fuerzas de seguridad por las heridas sufridas por el fotoperiodista que recibió un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza durante una de las movilizaciones a favor de los jubilados.

Corte Suprema . El 50% se opone a la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

. El 50% se opone a la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Conflictividad social . Los reclamos recogen mejor opinión que la CGT ya que el 53% está en contra del paro convocado por la CGT pero un 50% apoya reclamos contra las medidas económicas del Gobierno.

. Los reclamos recogen mejor opinión que la CGT ya que el 53% está en contra del paro convocado por la CGT pero un 50% apoya reclamos contra las medidas económicas del Gobierno. Caso Libra. El 46% atribuye toda la responsabilidad a Milei. Un 25% le adjudica algún grado de responsabilidad.

FP / Gi