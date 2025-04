Javier Milei se metió en la campaña porteña y grabó un spot con Adorni

De cara a las elecciones 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei visitó este lunes el búnker de campaña de los candidatos a legisladores porteños de La Libertad Avanza. El Presidente se acercó al local ubicado sobre la avenida de Mayo al 600, donde permaneció durante 50 minutos. En ese tiempo, participó de la grabación de un spot junto a los postulantes de la lista que encabeza su vocero, Manuel Adorni.

Según trascendió, el spot lo grabó el cineasta de cabecera del Gobierno, Santiago Oría. También estuvieron presentes la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la legisladora y presidenta del partido a nivel local, Pilar Ramírez, y los candidatos Solana Pelayo y Nicolás Pakgojz.

Adorni afrontará la campaña estas semanas paralelamente con su cargo de vocero. Sus allegados definieron como "poco convencional, lejos de los formatos tradicionales" el perfil de su acción proselitista, en la que el portavoz "tratará de no perder su esencia".

No dejará al costado el perfil que construyó en redes sociales y que fue una condición que le aceptaron al asumir su lugar en el Gobierno.

El lanzamiento en un acto sería esta misma semana. Seguramente estará presente la famosa "motosierra", cuya aplicación forma parte central del discurso de campaña de las legislativas en la ciudad que gobierna Jorge Macri.

Con la irrupción de Javier Milei en la campaña de Manuel Adorni, se intensificó la disputa electoral en la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO de Jorge Macri también incorporó a Mauricio Macri a las recorridas de Silvia Lospennato, primera candidata del oficialismo porteño.

Este fin de semana, mientras el expresidente recorría las comunas junto a Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi, Laura Alonso, Darío Nieto y Rocío Figueroa, los postulantes de La Libertad Avanza sumaban a Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger e incluso al riojano Martín Menem en una dinámica de visitas barriales similar a la que viene utilizando el macrismo.

La Libertad Avanza debió reforzar así la campaña de Adorni en la Ciudad, con ministros del gabinete nacional en caminatas por las calles porteñas, en una réplica casi exacta al modelo de recorridas que impulsa Jorge Macri con los candidatos que acompañan a Lospennato en la boleta para las elecciones del 18 de mayo.

El vocero presidencial redujo la frecuencia de sus conferencias de prensa y este lunes reunió a los postulantes de La Libertad Avanza en la Ciudad para ajustar la estrategia, luego de que algunas encuestas despertaran preocupación en la Casa Rosada.

Hasta ahora, la única aparición de campaña de Adorni en territorio porteño fue el lunes pasado, frente a las oficinas de la jefatura de Gobierno. Allí se mostró acompañado por Karina Milei y posó con una motosierra en la mano, en una escena que buscó replicar la imagen de Javier Milei.

El vocero no se siente cómodo en su nuevo rol de candidato, obligado a abandonar su habitual zona de confort en el atril presidencial. "Me están rompiendo las pelotas con que me tengo que ir porque hay incompatibilidad", bramó el vocero-candidato en referencia a su doble función en la campaña porteña.

Adorni, quien maneja la estructura de medios públicos, fue denunciado por el libertario disidente Yamil Santoro y también por Paula Oliveto, primera candidata a diputada por la Coalición Cívica en la Ciudad. Además de reclamar su renuncia, Oliveto cuestionó su permanencia como vocero en paralelo a la candidatura, al señalar que “el Gobierno nacional de Javier Milei está acostumbrado a confundir lo público con lo privado, y lo estatal con lo partidario”.

Dudas de Javier Milei sobre el papel de Adorni en las elecciones porteñas

En la Casa Rosada generó incertidumbre una encuesta de la consultora Circuitos que ubicó a Adorni en el cuarto lugar de las preferencias porteñas. Leandro Santoro lidera la intención de voto, seguido por Silvia Lospennato (PRO) y Ramiro Marra en tercer lugar.

Adorni fue una elección de Karina Milei dentro de un listado limitado de nombres, luego de que Patricia Bullrich rechazara competir por una de las 30 bancas que se renuevan en la Legislatura porteña. Por eso, un mal paso del vocero en las urnas podría afectar directamente la figura de la secretaria general de la Presidencia como principal armadora política en la Capital.

Durante la reunión de este lunes en el búnker porteño de La Libertad Avanza, se resolvió que Adorni realice apariciones "relámpago" sin previo aviso en distintas comunas. Además, se decidió concentrar la campaña en un lapso de tres semanas: la última de abril y las dos primeras de mayo, con el objetivo de evitar saturar a la opinión pública porteña.

En las elecciones del 18 de mayo competirá, entre otras fuerzas, contra la lista del peronismo que lidera Leandro Santoro, la del PRO con Silvia Lospennato a la cabeza, la que encabeza el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la que tiene al frente a Ramiro Marra, un "ex propio".

