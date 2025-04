Las elecciones porteñas, claves para el futuro del PRO de Córdoba

El PRO cordobés definirá su futuro en los próximos meses y en juego pondrá nada más y nada menos que su supervivencia. En la actualidad, el partido sufre fuertes desavenencias internas y un éxodo masivo de varias de sus otrora principales figuras.

El paso de Mauricio Macri hace más de una semana por la provincia dejó varias caras largas pero también algunos lineamientos. La confirmación de Henry Blas Leis co mo nuevo interventor del PRO confirmó el empoderamiento a Soher el Sukaria. Leis es hombre de la actual defensora del Público de la Nación que ya les expresó a otros referentes partidarios cuál es el mandato particular que le encomendaron desde Buenos Aires: “Llegó la hora de ordenar la casa”.

Fue el propio Macri quien pidió que los problemas de Córdoba los resuelvan los cordobeses. No será fácil, ya que las grietas en el interior del partido son profundas y no son muchos los dirigentes que pueden calzarse el traje de candidatos con algún tipo de posibilidad electoral de cara a las legislativas de octubre 2025. Por tal motivo, en Córdoba se seguirá muy de cerca lo que ocurra en los comicios legislativos en Buenos Aires y tal vez esa elección puede determinar la política de alianzas no sólo del PRO cordobés, sino también de otras provincias.

Elecciones en Caba

Las elecciones legis lativas en la Ciudad de Buenos Aires se de sarrollarán el domingo 18 de mayo. El PRO llevará como cabeza de lista a la diputada nacional Silvia Lospennato, dirigente muy cercana a Mauricio Macri, pero en esos comicios habrá varios candidatos de fuste. La boleta del peronismo kirchnerista la liderará un candidato de origen radical como Leandro Santoro, actualmente liderando varias encuestas; y por el oficialismo estará el vocero presidencial Manuel Ador ni quien será el principal exponente de La Libertad Avanza. Además, Horacio Rodríguez Larreta competirá por fuera del PRO; lo propio hará Ramiro Marra, expulsado de La Libertad Avanza y abocado a competirle por el voto libertario; y Juan Manuel Abal Me dina, como extrapartidario del peronismo.

El análisis que se hace en los pasillos cordobeses del PRO es que una mala elección de La Libertad Avanza en Caba condicionará los destinos del partido del presidente y lo obligará a buscar nuevas alianzas en otros distritos, ya sin tanto con dicionamiento. Por tal motivo desde el PRO mediterráneo no ven con malos ojos un resultado en donde se imponga en primer lugar Lospenatto, pero tampoco ocultarían una mueca de satisfacción si cualquier otro candidato se impone dejando a Adorni en un segundo o tercer lugar.

Escenarios

De esta manera, son tres los escenarios que maneja el PRO cordobés. El primero es ir en alianza con la Libertad Avanza, con candidatos aún a definirse.

El segundo es revivir una especia de Juntos por el Cambio e ir aliados con la Unión Cívica Radical, en una lista que encabezaría muy probablemente Rodrigo de Loredo, del que todos advierten que se encuentra en pleno coqueto con las huestes que conduce Javier Milei, situación que atraganta a más de uno en el PRO local.

El tercero sería ir con lista propia, pero también reconocen que tantos años de alianzas y de descuidos partidarios gene raron un exiguo abanico de nombres. Por el momento, en el poroteo suenan tres can didatos para poner sobre la mesa: Facundo Manzoni, intendente de Viamonte, quien mantiene diferencias con El Sukaria, las cuales no son irreconciliables; Sara Majorel, intendenta de Marcos Juárez, el kilómetro cero del cambio, y por último la propia El Sukaria, quien también se anotaría en la carrera si se lo pidiera Macri. También hay intendentes y concejales que podrían ser de la partida en caso de que llegara una solicitud expresa desde el búnker amarillo en Buenos Aires.