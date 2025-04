El vocero presidencial y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, Manuel Adorni, cuestionó este viernes 11 de abril al PRO y afirmó que el partido fundado por Mauricio Macri “fracasó y quedó obsoleto”.

En diálogo con Antonio Laje en A24, Adorni utilizó una metáfora para graficar la diferencia entre ambas fuerzas: “Ellos son un Nokia 1100 y nosotros un iPhone 16 PRO. Los dos sirven para hablar por teléfono, pero uno quedó obsoleto”.

Durante la entrevista, el portavoz del presidente Javier Milei negó que su espacio represente una oposición al kirchnerismo y planteó que las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires representan una “elección de modelos”. En ese sentido, sostuvo: "Es una elección de dos modelos, de dos formas de ver la Ciudad el día de mañana. El kirchnerismo de un lado y nosotros del otro. La miseria de un lado, nosotros del otro. Cristina, Alberto, Massa y nosotros del otro”.

El funcionario señaló que La Libertad Avanza representa “el no kirchnerismo” y sostuvo que el PRO ya no ocupa ese lugar porque “a nivel nacional hicieron que vuelvan". También expresó: “No compartimos agenda, vamos por separados”, y agregó: “Queres que venga el kirchnerismo, lo votas a Santoro; no querés que venga el kirchnerismo, nos votas a nosotros. Lo demás quedó viejo”.

Adorni luego afirmó: “Votar al PRO no es evitar que vuelva el kirchnerismo", aunque reconoció que "fueron parte del cambio, han hecho infinidad de cosas bien, pero bueno, hoy los que pueden sacar al kirchnerismo de la faz de la política argentina somos nosotros". Según el vocero, “de hecho los sacamos a nivel nacional, y ellos los trajeron, hicieron que vuelvan”.

En relación con la Ciudad de Buenos Aires, el funcionario reiteró el planteo de recorte del gasto público y defendió el uso simbólico de la motosierra en la sede del Gobierno porteño. Aunque reconoció que en la Ciudad “hay cosas que funcionan”, señaló que “no está todo bien”. E indicó: “Hasta al menos uno o dos años, la Ciudad la han gestionado bien. Hay que dar un salto de calidad que no va a dar el PRO”.

Al referirse a la figura de Horacio Rodríguez Larreta, quien competirá en las elecciones del 18 de mayo, Adorni sostuvo que “el objetivo final es frenar al kirchnerismo” y que el PRO “no está capacitado para hacerlo”. “Al kirchnerismo lo vamos a dejar de lado, pero en el PRO están convencidos de que es con ellos y la experiencia te marca que no es con ellos”, expresó.

Por último, adelantó la posibilidad de una alianza con referentes del PRO y ex integrantes del partido con el objetivo de competir en la provincia de Buenos Aires. “Confluimos con figuras relevantes del PRO o del exPRO. Coincidimos en muchos aspectos”, señaló Adorni, tras mantener una nueva reunión con dirigentes de ambos espacios.

