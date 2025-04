El vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, cuestionó la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y marcó diferencias con el PRO en una reciente entrevista en LN+. "Nosotros realmente proponemos patear el tablero y que efectivamente la Ciudad de Buenos Aires sea una ciudad donde se respire libertad y no donde se respire comunismo", afirmó.

Adorni se refirió a la relación de su espacio con el PRO y sostuvo que "hay que entender que el PRO o el espacio en el que pueda tener influencia el expresidente Macri a nivel nacional, acompañado ideas de la libertad, ha acompañado muchas iniciativas como la Ley Bases y otras". Sin embargo, remarcó que "la Ciudad tiene una agenda que no condice con las ideas de la libertad, entonces no tenemos por qué acompañar esa agenda".

El vocero presidencial explicó que "nos frustra porque nos damos cuenta que hay una agenda más cercana a ideas de izquierda, a ideas comunistas, que efectivamente a las ideas de la libertad y nosotros vamos a defender las ideas de la libertad".

Sobre la gestión porteña, Adorni sostuvo que "hoy el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en términos de recursos y en términos de gestión, está más pegado a ideas que van en contra de la libertad que a las ideas que nosotros defendemos".

En ese sentido, aseguró que su espacio "plantea un modelo de Estado que es un Estado chico, un Estado que gaste poco y un Estado que no moleste al contribuyente, y no es lo que sentimos que pasa en la Ciudad de Buenos Aires".

Adorni sobre la idea de que el PRO y LLA separados benefician al kirchnerismo

Consultado sobre una posible división del electorado liberal que podría beneficiar a otras fuerzas políticas, en particular al kirchnerismo, Adorni respondió: "No lo sé, yo creo que la Ciudad de Buenos Aires, naturalmente, es una ciudad que ama la libertad y por eso entiendo que somos una opción que puede, efectivamente, hacer historia".

Además, planteó irónicamente que "si la gente decide que va a estar mejor con una propuesta electoral que le pueda dar un Leandro Santoro, bienvenido sea".

En relación a su candidatura, Adorni manifestó: "A nosotros nunca nos importó ni el poder ni el cargo. Yo voy a estar donde el presidente me necesite". Explicó que "el presidente me necesitó como vocero, fui vocero. Después me sumaron los medios públicos, lo acepté. Y ahora el presidente necesita que yo sea su representación en la Ciudad de Buenos Aires, y lo voy a hacer".

Sobre su futuro rol y una posible candidatura “testimonial”, Adorni confirmó: "voy a seguir siendo secretario de Comunicación y Medios de la Nación hasta que tenga que asumir como legislador". Asimismo, aseguró que "el 9 de diciembre renunciaré a mi cargo actual y el 10 de diciembre asumiré como legislador".

Respecto a quién lo reemplazará en su rol como vocero presidencial, afirmó que "lo definirá el Presidente. Yo aportaré mis sugerencias si me las pide". Según Adorni, "mi sugerencia es alguien de adentro", aunque no dio mayores precisiones.

