Patricia Bullrich le pone misterio a su candidatura: “La campaña me saca del eje”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, puso en duda una eventual participación en las elecciones legislativas de octubre. “No creo que sea candidata”, indicó en TN.

En la misma línea, la funcionaria aclaró que “la campaña me saca del eje”. Además, apuntó contra el gobierno porteño por desdoblar y adelantar las elecciones porteñas.

“Macri (Jorge) metió una elección el 18 de mayo, en vez de preocuparse de gobernar hasta agosto”, apuntó Bullrich. Y agregó:“Una elección en el medio de la nada. Nosotros teníamos la idea de que, sacando las PASO, toda la discusión se corría y teníamos un año para gobernar”.

Chicanas al PRO por parte de Patricia Bullrich

“Poner por encima de la tranquilidad del país una elección sin consultarlo con nadie no es institucional”, chicaneó al PRO. “La competencia se dio por una jugada totalmente fuera de calendario”, remarcó.

En ese sentido, se metió en la intimidad del partido fundado por Mauricio Macri. “El PRO está bastante dividido. La mayoría está con el gobierno, porque piensa que es de cambio”, señaló. Y advirtió: “En la Argentina hay opción de cambio o de retroceso. Punto”.

El PRO como Automóvil Club de Milei

“Si en el medio de querer hacer un acuerdo político meto una fecha electoral sin consultar a nadie y embarro la cancha...¿qué acuerdo podés hacer?”, manifestó la ministra de Seguridad. Y explicó: “Esta elección es para el político, al ciudadano le hubiese gustado votar una sola vez”.

“Tener que estar discutiendo si voy o no a ser candidata me saca de eje, y quiero estar en lo verdaderamente importante”, sentenció. “Nadie me pidió que sea candidata”, indicó, aunque dejó una puerta abierta: “No sé qué va a pasar”.

En tanto, cargó contra el exjefe de gobierno porteño en su vuelta al ruedo político y su candidatura. “Volvió al lugar donde siempre se sintió seguro, que es la Ciudad de Buenos Aires, pero la verdad es que usó en los últimos años el Estado como un barril sin fondo para bancar su campaña. El Estado es 4 veces el que tiene Madrid, con la misma cantidad de habitantes. Y eso es muy grave”, cuestionó.

“Es una elección que busca disputar quién tiene el poder”, explicó e hizo hincapié en que “no creo que el kirchnerismo gane en la Ciudad”.

