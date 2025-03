Todos separados: las "traiciones", acuerdos y operaciones entre candidatos porteños

"Es difícil de ver por qué Martín Lousteau finalmente no es el candidato a legislador porteño. Y por qué no podría ser yo tampoco. Evidentemente a alguna gente no le sirve que tengamos candidatos competitivos, y el radicalismo tiene un acuerdo con algunos sectores de la política...", se quejó el diputado radical Martín Tetaz en diálogo con el stream Neutral, sobre la candidatura de Lucille Levy, ex presidenta de la FUBA. Visiblemente molesto, no quiso ahondar en las internas de un partido que, según sus propios textuales, acordó con el gobierno de Jorge Macri (PRO) para enfocarse con un candidato "liviano" en quitarle votos al díscolo Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de gobierno que vuelve a la política para enfrentar a la gestión que él también fundó junto a Mauricio Macri.

Según pudo saber PERFIL, es el histórico operador del radicalismo porteño, Daniel Angelici, quien llegó a ese acuerdo con el macrismo de la Ciudad. Pero esta situación se extiende al resto de los partidos y candidatos. Es el mismo PRO que decidió, por encima de lo que decían las principales encuestas, que su lista la encabece la diputada nacional Silvia Lospennato y no Fernán Quirós, a quien ya venían midiendo como una principal opción y quien se había subido al ring cuando salió a desmentir el "olor a pis" que denunció Larreta. Si bien algunas versiones apuntaban a que el ministro de Salud no quería ser candidato, Mauricio Macri no quería que fuera alguien tan relacionado con la gestión del ex jefe de gobierno. En ese contexto, le pidió a María Eugenia Vidal volver a ponerse al hombro una elección porque representa los valores "fundacionales" del partido. La respuesta fue negativa, aunque aceptó ser la jefa de campaña.

Pero faltaba una última carta por jugarse. Oscar Zago, del MID, deja el frente del PRO en la Ciudad y pone como candidato propio a Ricardo "Caruso" Lombardi a encabezar una lista. El diputado que protagonizó una pelea en el Congreso Nacional mantiene una gran interna con el entorno de Javier Milei pero asegura que mantiene su lealtad al Presidente, algo parecido a la situación de Marcela Pagano. Ayer dialogó con Jorge Macri y no hubo acuerdo. El dato es que el padre de "Caruso" es uno de los fundadores del MID, según explicaron desde dicho espacio a este medio, y la pregunta es a quién perjudica más esta nueva figura: ¿a La Libertad Avanza o al PRO?

Liderando las encuestas, Leandro Santoro empezó prometiendo "una ciudad que te abrace"

Karina Milei apuró la candidatura de Adorni para tapar a Marra

El PRO estaba esperando anunciar a su candidata hoy sábado, último día para formalizar la presentación de las listas, especulando con los candidatos que llevara su principal rival en estos comicios: La Libertad Avanza. Es que Karina Milei tampoco quería mostrar las cartas de manera anticipada, pero el cambio de planes se originó cuando el libertario expulsado del espacio, Ramiro Marra, confirmó anunciaría su candidatura. Analistas reconocen que "mide bien" en la ciudad y esto obligó a que desde LLA buscaran "primerear" el anuncio para dejar en claro que será Manuel Adorni, vocero presidencial, el candidato elegido.

LLA señala esa jugada como otro acuerdo del PRO para "comer" votos a su candidato, pero en este caso también se suma el despecho. "Nunca hay que desmerecer los enojos en la política", dijo un dirigente importante del peronismo.

La secretaria de Presidencia tampoco estaba convencida: en las últimas semanas, expusieron a Patricia Bullrich en todo tipo de contextos que van desde las inundaciones en Bahía Blanca, los operativos de seguridad en las marchas en el Congreso, el lugar junto a Javier Milei en ExpoAgro y hasta las discusiones públicas con Jorge y Mauricio Macri por la situación de los presos en CABA. Incluso, Bullrich se valió de los elogios de Adorni también en sus habituales conferencias de prensa. Si bien era la funcionaria "mejor mide", no le interesaba la banca en la Legislatura porteña. Tampoco se muestra expectante de una candidatura en las nacionales. Por el momento se muestra "cómoda" en el Poder Ejecutivo.

Algunos llegaron a decir que "ni le ofrecieron" ser candidata a Bullrich, que debía afiliarse a LLA y oficializar su partida del PRO, algo que según habían aclarado a este medio, no implicaría una migración de sus diputados para evitar fracturas en un PRO que desde el ámbito legislativo acompañó siempre al oficialismo. "No queremos que pase como con el radicalismo", que se rompió y abrió una puerta a la conformación un bloque aliado y otro opositor.

Ramiro Marra gana en redes y usa "ficha limpia" propia en sus listas

Lo cierto es que desde LLA afirman que ahora es Adorni "el que mejor mide", y desmienten la propuesta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Si bien pudo ser una maniobra distractiva, las dudas estaban motivadas por el nulo interés del vocero para encabezar la lista en la Ciudad. Javier Milei no lo quiere perder como vocero tampoco y analizan la "doble función", pero temen al desgaste que se pueda generar en ese rol si los resultados del 18 de mayo no son los esperados. Lo cierto es que para Karina Milei la disputa de poder en el bastión del PRO vale el "ir por todo".

La oportunidad "inédita" del peronismo en la Ciudad

En la vereda de enfrente de todos los espacios mencionados está el peronismo, que tiene una oportunidad inédita para ganar las elecciones en uno de los distritos más hostiles históricamente. Es que mientras todos van divididos, Leandro Santoro logró una lista de "unidad" por lo menos entre tres de los sectores del peronismo porteño. La oportunidad no es sólo por la atomización de los partidos y lo que reflejan las encuestas sobre la imagen del radical que ya participó de comicios anteriores en CABA, sino por el desdoblamiento de las elecciones.

Es que el acuerdo entre los sectores de Víctor Santamaría, Juan Manuel Olmos y La Cámpora es que la agenda de temas de campaña sea sobre cuestiones que aquejan a los vecinos. Los subtes, el "olor a pis", los emprendimientos inmobiliarios, la basura, entre otros temas.

Sin embargo, hay dos sectores que no quedaron convencidos con esa idea. Por eso es que hasta las últimas horas, Juan Manuel Abal Medina, del Movimiento Evita, mantiene la idea de "nacionalizar" la discusión y presentarse como otra opción. "El problema para nosotros sí es el modelo de Javier Milei. Creemos que el 'olor a pis' que dijo Larreta es porque hay el doble de gente durmiendo en la calle", dijeron desde su entorno a PERFIL.

Una nueva encuesta midió a los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires a horas del cierre de listas

De todos modos, aunque no haya diálogo hace 15 días, no descartan a último momento un acuerdo. Lo que algunos dirigentes señalan es que detrás de Abal Medina también está un sector de La Cámpora que "juega a dos puntas" y no quiere a Santoro de candidato.

Con quienes sí nunca hubo posibilidad de acordar es con Principios y Valores de Guillermo Moreno, que en la Ciudad llevará a Alejandro Kim para encabezar su lista."Ellos de entrada nos dijeron que irían por su cuenta", detallaron desde el PJ. Algunos llegaron a acusarlo de "traidor", otros dicen que esa palabra en el peronismo tiene una connotación muy fuerte para gastarse de esa manera, después de ver los distintos lugares por los que pasaron, por ejemplo, Alberto Fernández o Sergio Massa. Claro, la bronca también se disparó cuando Moreno y Kim empezaron a instalar que en el PJ hay "infiltrados".

En el medio, se lanzaron rumores de que LLA busca potenciar en redes el espacio de Moreno para fomentar la división. Vale recordar los tantos guiños que el ex secretario de Comercio le tiró a la vicepresidenta Victoria Villarruel también.

