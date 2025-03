Zago se peleó rápido con el PRO, pero zafará del descenso: su candidato es Caruso Lombardi

A horas del cierre de listas de cara a las próximas elecciones legislativas del mes de Mayo en la Ciudad, se esperaba que el diputado nacional Oscar Zago o alguien cercano desde el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) apareciera en las listas del PRO, porque se había anunciado que ese partido iría en alianza con el oficialismo porteño. Sin embargo, discusiones de último momento hicieron que el acuerdo volara por los aires, y así el MID irá a los comicios del 18 de mayo con candidatos propios.

Y este sábado el mismo Zago postuló al entrenador de fútbol Ricardo "Caruso" Lombardi como primer candidato a legislador del desarrollismo, una movida que tal vez a la hora de las urnas tenga dscreto respaldo, pero que con el simpático promete marketing de alto impacto.

"Para nosotros es un orgullo estar acá en la casa del MID presentando a nuestro candidato, que va a confrontar con distintos candidatos de la ciudad de Buenos Aires, para diputado de la Ciudad", dijo Zago junto a Caruso Lombardi.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, el entrenador y también muchas veces comentarista deportivo señaló "Para mí esto es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida, noté que tenía que hacer un cambio, algo positivas para la gente. Con la gente que voy hablando en la calle me dio esa sensación que no la sentía hace mucho tiempo y me tiré para eso. Oscar me habló, me dijo que le diera para adelante, que me la jugara...".

Caruso Lombardi, genio y figura del fútbol y la tele, se suma a la política desde el MID.

La decisión sorprendió a todos porque, durante la tarde de este viernes 28 de marzo, el legislador había asegurado ante los medios que había firmado el acuerdo con el espacio encabezado por Mauricio Macri. Zago formó parte de las filas de La Libertad Avanza (LLA), pero fue separado en su momento de la jefatura del Bloque cuando se produjo el escándalo de la nominación de Marcela Pagano en la Comisión de Juicio Político, un tema que LLA todavía no consiguió cerrar. A última hora, fue el mismo Zago el que le dijo a LN+ que "desde el macrismo no cumplieron su parte, así que no hay acuerdo".

Según trascendió, la promesa de PRO había sido darle al MID el séptimo u octavo puesto de la lista legislativa, pero finalmente le habrían terminado ofreciéndole el lugar número once, lo que enfureció al líder del MID quien, según la versión de LN, que preguntó a sus interlocutores del PRO "¿Me están cargando?", y se fue dando por terminado el tema.

HB