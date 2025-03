Oscar Zago fue elegido presidente de la comisión bicameral permanente que debe tratar el DNU sobre el FMI

Tras un empate que complica al Gobierno, el diputado Oscar Zago fue elegido nuevo presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la cual estará encargada de analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 que el presidente Javier Milei envió al Congreso para validar acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estará en reemplazo del senador libertario Juan Carlos Pagotto.

Zago fue elegido luego de un empate entre las propuestas del kirchnerismo, que impulsaba a Nicolás Massot, y del oficialismo, que buscaba la reelección de Pagotto. Con esta decisión fracasó el intento de proclamar como presidente a Massot, diputado de Encuentro Federal, quien se volvió muy crítico del Gobierno en el último tiempo y no resultaba conveniente al Ejecutivo.

Si Massot hubiese ocupado la presidencia de la estratégica comisión de monitoreo de los DNU, habría significado un fuerte golpe al Gobierno, ya que ese cargo cuenta con doble voto en caso de empate. Desde el oficialismo, el diputado Lisandro Almirón había propuesto la reelección de Pagotto, quien, al igual que Massot, consiguió ocho votos.

Oscar Zago es el nuevo presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo

Fue tras un empate que la diputada de Unión por la Patria (UxP) Carolina Gaillard propuso demorar la designación de autoridades y solicitó que la comisión fuese sólo informativa. Esto implicaba escuchar a los funcionarios sin tener la posibilidad de emitir dictamen.

La designación de Zago es importante ya que, si el oficialismo no logra despacho de comisión, no puede debatir mañana el DNU en la sesión del Senado convocada por La Libertad Avanza y el PRO. Esto por no contar con los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas. En ese contexto, el senador formoseño Francisco Paoltroni, un dirigente alejado del oficialismo, propuso al dirigente del MID Oscar Zago, quien consiguió diez votos a favor y seis abstenciones del kirchnerismo.

Para que el Gobierno pueda tratar mañana el DNU se necesita que el dictamen tenga nueve firmas entre uno o más despachos, y hasta ahora tiene garantizado ocho votos. Una de las alternativas es que Paoltroni firme el dictamen de mayoría o que presente su propio despacho, como se había especulado que lo iba a hacer junto a Massot.

La Bicameral de DNU se reúne para apurar el acuerdo con el FMI

De las trompadas con Almirón a los nuevos cargos: "Viva la libertad, carajo"

Hace sólo seis días, Oscar Zago había protagonizado un escándalo dentro del Congreso al trompearse con su par Lisandro Almirón, imagen que se viralizó rápidamente en redes sociales y causó la indignación del cuerpo legislativo. La disputa explotó cuando los diputados se disponían a votar la “normalización” de la Comisión de Juicio Político, con Marcela Pagano como titular. Almirón, quien se encuentra alineado a Martín Menem, se opuso a la designación de Pagano, mientras que Zago, quien se distanció del oficialismo, la respaldó.

Lisandro Almirón profirió hoy el grito de campaña "Viva la libertad, carajo" al respaldar la postulación del jefe del bloque del MID, Oscar Zago, para la presidencia de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. "Voto por Zago, viva la libertad, carajo", gritó Almirón, en una proclama que sorprendió después de que ambos protagonizaran la semana última escenas de pugilato en el recinto de Diputados.

Almirón fue clave en el escándalo porque hace seis días trató de arrancar de su asiento a Zago por colaborar en el quórum de la sesión. Fue en ese momento cuando el exjefe de bloque de La Libertad Avanza se molestó y empezó a revolear golpes mientras lo empujaban hacia la salida. "La c*** de tu madre", gritaba el jefe del MID, mientras Julio Moreno Ovalle trataba de atajarlo y, en el interín, recibió un golpe.

Aquella jornada había sido caliente en el recinto, ya que no fue el único escándalo que ocurrió esa noche. Otro de los enfrentamientos tuvo como protagonistas a tres legisladoras libertarias. Lilia Lemoine criticó que Marcela Pagano y Rocío Bonacci dieran quórum junto al kirchnerismo para tratar el retiro de las facultades delegadas al presidente Milei, por pedido de la diputada Victoria Tolosa Paz. Pagano le respondió de mala manera y Bonacci le arrojó un vaso de agua a Lemoine.

