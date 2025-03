Otra pelea en Diputados: Lilia Lemoine se enfrentó con sus ex aliadas Marcela Pagano y Rocío Bonacci

La sesión de Diputados que llevó adelante este miércoles 12 de marzo en el Congreso estuvo llena de tensiones y terminó con enfrentamientos físicos entre legisladores que solían ser aliados.

La pelea más inesperada ocurrió cuando Lilia Lemoine cuestionó a Marcela Pagano y Rocío Bonacci por haber dado quorum junto al kirchnerismo para tratar el retiro de las facultades delegadas al presidente Milei, por pedido de la diputada peronista Victoria Tolosa Paz. Pagano le contestó de mala manera (“¿Qué te pasa, forra?”), y Bonacci directamente le arrojó un vaso de agua a la ex cosplayer, quien le respondió: “¿Cómo vas a tirar agua, Bonacci? No den quórum, entraron gracias a Javier”.

Desde sus redes sociales, Pagano arremetió contra Lemoine: “No tengo miedo, me debo a mi banca. No van a impedir que cumpla con la defensa de las instituciones. Me cueste lo que me cueste voy a defender la institucionalidad parlamentaria. Una cosa es el debate de ideas y otra muy distinta la violencia para impedir el funcionamiento de un poder de la Constitución Nacional”.

La otra pelea que sacudió al Congreso este miércoles 12 de marzo

Luego de que el presidente del cuerpo, Martín Menem, diera por levantada la sesión, algunos presentes captaron una pelea a golpes de puño entre Oscar Zago (MID) y Lisando Almirón (LLA).

La disputa estalló cuando se disponían a votar la “normalización” de la Comisión de Juicio Político, con Marcela Pagano como titular. Almirón se opuso a esta designación, mientras que Zago, quien se distanció del oficialismo, la respaldó.

“Lo que pasó hoy no lo vi nunca”, aseguró, sorprendido, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, al ser consultado sobre lo ocurrido con los legisladores.

La sesión de este miércoles ya había comenzado en un clima de alta tensión por la decisión del oficialismo de bloquear la investigación por el escándalo del memecoin con el objetivo de blindar al Presidente. Lo que nadie imaginó era que el bloque de Unión por la Patria avanzaría con su idea de instalar el juicio político contra Milei, lo que reavivó las tensiones por la presidencia de la comisión de Juicio Político y terminó con el enfrentamiento entre Almirón y Zago, Lemoine y Pagano.

