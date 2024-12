Viviam Perrone le respondió a Marcela Pagano por su denuncia contra el área de Tránsito del Gobierno porteño

La tensión entre Viviam Perrone y Marcela Pagano escaló tras el incidente que involucró a diplomáticos rusos en un control de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires. La diputada de La Libertad Avanza denunció penalmente al Subsecretario de Tránsito porteño, Darío Antiniolo, y al Director General del Cuerpo de Agentes de Tránsito, Leandro Ricciardi, por su accionar en el conflicto.

En un comunicado, Perrone cuestionó la postura de Pagano con palabras cargadas de emotividad y reproche. “Señora Marcela Pagano, leímos su denuncia penal contra el señor Darío Antiniolo (usted no escribió bien su nombre), Subsecretario de Tránsito, y Leandro Ricciardi, Director General del Cuerpo de Agentes de Tránsito”, comenzó Perrone, destacando un error en la documentación presentada por la diputada.

La fundadora de “Madres del Dolor” continuó con una reflexión personal: “Seguramente, mientras lo hacía, tenía cerca a su bebé recién nacido en este día de Navidad. Nosotros no tenemos a nuestros seres queridos debido a conductores imprudentes que no respetaron la Ley Vial y terminaron con la vida de nuestros hijos”.

Perrone también hizo referencia al marco legal que regula la inmunidad diplomática: “Usted hizo la denuncia ya que el conductor del vehículo diplomático no accedió a realizarse un control de alcoholemia. Según el tratado Internacional de Viena, todos los tratados están por encima de las leyes. Pero, circulando en una ciudad, hay leyes básicas como el respeto al semáforo, no tapar las rampas para discapacitados, no conducir en estado de embriaguez, etcétera, que deben respetarse”.

La respuesta de Marcela Pagano

Marcela Pagano no tardó en responder a las críticas de Perrone. “¡Viviam! Todos estamos de acuerdo en que las leyes de tránsito deben respetarse, así como también los tratados que son obligaciones internacionales. De esta manera defendemos los intereses argentinos en el exterior, como lo hace fervientemente nuestra cancillería en defensa de nuestra embajada en la ciudad de Caracas”, comenzó la diputada, reafirmando la importancia de los tratados internacionales.

Pagano también dirigió su crítica al área de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires: “En este caso hay un solo responsable y es el área de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias al buen manejo de Gerardo Werthein y Patricia Bullrich, el incidente no pasó a mayores”.

La diputada explicó cómo funciona la regulación respecto a los diplomáticos: “Los diplomáticos están sujetos a las leyes argentinas con las restricciones que marca la convención, salvo que violen una norma no pueden ser detenidos, requisados o sometidos a controles físicos. De la misma manera que no se les pueden revisar los papeles y valijas en un aeropuerto tampoco se pueden realizar este tipo de controles”.

Pagano también se refirió a la eficacia de los controles de tránsito: “Como periodista puedo comentarte que se avisa a los medios de comunicación dónde están esos controles de tránsito para que coloquen sus cámaras, como lo hicieron ayer. Esto, por supuesto, ‘aviva’ a quienes quieren evitar esos controles, haciendo poco efectiva esta decisión”.

Tras esta respuesta, Perrone volvió a tomar la palabra, enfocándose en la necesidad de mejorar la legislación vial en el país. “Te pido a vos y a todos los legisladores que nos ayuden con el proyecto que tenemos en Cámara de Senadores para cambiar la ley vial. Solo se tiene que votar en el recinto. Y que pronto haya ALCOHOL 0 en la Ciudad”, subrayó.

Perrone también destacó un aspecto positivo de la situación: “Lo bueno de esto es que ayer todos hablaron de alcohol al conducir. Espero que para Año Nuevo y todos los días seamos conscientes del valor de la vida y respetemos las leyes viales”.

Por último, cerró con un mensaje personal hacia Pagano: “Aprovecho para saludarte por tu bebé. Cuídalo mucho. Y que todos los ciudadanos de Argentina puedan vivir en paz sin pensar que pueden salir a la calle y perder la vida en un instante”

