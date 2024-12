El exembajador Oscar Laborde se defendió de la denuncia de Patricia Bullrich por traición a la patria

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia judicial contra el ex embajador argentino en Caracas, Oscar Laborde, acusándolo de "traición a la patria". Según la presentación, Laborde habría realizado gestiones diplomáticas sin autorización oficial y con la intención de perjudicar al gobierno argentino.

En respuesta, Laborde defendió su actuación. Según su versión, únicamente utilizó sus contactos en Venezuela para facilitar la entrega de una carta de la madre del gendarme Nahuel Gallo, detenido en ese país y acusado por el chavismo de realizar espionaje ilegal, algo que las autoridades argentinas niegan.

“Fui embajador en Venezuela hace un año y medio. Lo que hice fue con los contactos que me quedaron de aquella gestión, con el fiscal general; les pregunté si le podía hacer llegar una carta [a Gallo] de la madre, y la madre estuvo de acuerdo”, explicó Laborde en declaraciones a AM 750.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, detalló: “Esa gestión humanitaria fue solicitada por la familia de la madre a través de Juan Grabois, que también lo hizo con toda la preocupación de que en Navidad un hijo, después se sabrá por qué fue para allá, reciba la carta de la madre”.

Gendarme detenido: "No sabemos ni siquiera si está vivo", dijo un juez que reclamó información al gobierno de Venezuela

Caso Nahuel Gallo: el contexto de las gestiones de Laborde

Laborde subrayó que no tuvo intención de involucrarse en el caso ni de interferir en las gestiones oficiales. “Lo que yo hice es ni más ni menos que recibir una carta y enviársela a la persona que se lo podía hacer llegar. Eso le satisfizo a la madre. La información es que está en buen estado, eso le pareció correcto. No pido que se me agradezca, pero se me acusa de traición a la patria por mandar una carta de una madre a un hijo”, afirmó.

El exembajador relató que fue Juan Grabois quien lo contactó con Griselda Heredia, la madre del gendarme, quien le pidió ayuda para que su hijo recibiera la misiva. “Me lo trajo Juan Grabois al tema, me pareció interesante. Muy agradecida la madre de que hayamos tenido esa acción. Lamento que esa acción humanitaria se haya tomado como intentar humanizar al régimen”, sostuvo.

No obstante, Laborde dirigió críticas al Gobierno y a su manejo del caso: “Todavía no tenemos un abogado solicitado por el gobierno argentino para que atienda el caso del gendarme, recién ayer parece que Brasil se enteró del tema”.

La Justicia argentina exigió a Venezuela que informe el paradero del gendarme Nahuel Gallo

La situación del gendarme: tensiones internas en el oficialismo

El caso generó fricciones en el oficialismo. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, había cuestionado públicamente la autorización para que Gallo viajara a Venezuela en un contexto de alta tensión entre el chavismo y el gobierno argentino. Esas declaraciones, realizadas en la red social X, fueron eliminadas poco después, pero desataron el enojo de Bullrich y del círculo cercano a Javier Milei.

Laborde coincidió con Villarruel en sus críticas: “Villarruel, que conoce el tema, sabe que lo que iba a suceder era que arrestaran al gendarme. Entonces, en vez de solucionar lo que tienen que solucionar el Gobierno y la Gendarmería, se les ocurrió denostarme a mí como agente cubano y otros epítetos”.

Según Laborde, el gobierno argentino actuó con negligencia en la previa del viaje: “¿Por qué no se le avisó al país receptor? ¿Por qué no se le puso un abogado? ¿Por qué no se le avisó al embajador de Brasil en Caracas?”, cuestionó.

Patricia Bullrich acusó al exembajador en Venezuela Oscar Laborde de "personero del régimen" de Nicolás Maduro

El vínculo de Laborde con el chavismo

La denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad sostiene que Laborde actuó en beneficio del régimen de Nicolás Maduro y en detrimento de los intereses nacionales. Sin embargo, el exembajador desestimó estas acusaciones y cuestionó la coordinación diplomática del gobierno argentino.

En sus declaraciones, Laborde señaló que el chavismo no fue informado del viaje del gendarme. “Esa carta de invitación ingresa a la Gendarmería el 14 de diciembre. Esa carta de invitación, además de no decir nada, ingresó al sistema de administración del gobierno argentino siete días después de que ingresara el gendarme argentino a Venezuela y seis días después de que estuviera preso”, afirmó.

Laborde también hizo referencia a declaraciones previas de Bullrich: “El 28 de marzo Bullrich amenazó con que iba a mandar ocho gendarmes a Venezuela para cuidar a los opositores [asilados en la embajada]. Y llega un gendarme... No sé si sabrían ellos que era uno de los siete, si había entrado alguno antes”.

NG/LT