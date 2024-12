Gendarme detenido: "No sabemos ni siquiera si está vivo", dijo un juez que reclamó información al gobierno de Venezuela

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Gustavo Castiñeira de Dios, habló sobre la situación de Nahuel Gallo, y aseguró que no se sabe si el gendarme argentino detenido en Venezuela se encuentra con vida. El magistrado fue uno de los jueces que pidió al gobierno de Nicolás Maduro que brinde información sobre el paradero y las acusaciones que pesan sobre el hombre arrestado desde el 8 de diciembre.

“El primer elemento que surge claramente es que un tribunal de la República Argentina está exhortando a un Estado extranjero a cumplir, ni más ni menos, con las normas internacionales de derechos humanos. Es un acto judicial con toda la rigurosidad que ello implica”, expresó en Radio Mitre.

Este lunes, la Cámara Federal de Mendoza hizo lugar a un hábeas corpus presentado por Gendarmería Nacional y ordenó abrir una causa penal por "desaparición forzada de persona". Además solicitaron precisiones sobre el lugar en el que el hombre se encuentra detenido y reclamaron que se facilite el contacto con su familia.

“No tengan la menor duda de que este acto tiene plena validez ante tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso la Corte Penal Internacional”, sostuvo el magistrado.

Los jueces que registraron la solicitud fueron Manuel Pizarro, Juan Ignacio Pérez y Gustavo Castiñeira de Dios. En el escrito, pidieron a la Justicia de Venezuela "que presente física o telemáticamente" a Gallo ante las autoridades que designe la Cancillería argentina "con el fin de ser asesorado".

“La posición del gobierno de Venezuela es insostenible jurídicamente ante cualquier organismo de derechos humanos”, señaló Castiñeira. Y agregó: “El primer derecho humano esencial reconocido por todos los tratados internacionales es el derecho a la vida y a la libertad. Tener a una persona detenida, sin saber en qué condiciones está, sin contacto con su familia, es una violación flagrante de derechos fundamentales”.

Además, informó que se envió un oficio a Interpol y otro a la Cancillería para evaluar la situación del gendarme detenido por el gobierno venezolano. "No hay ningún dato, no hay respuesta de ninguna manera. Es más, no sabemos si está vivo”, manifestó el juez.

Quién es el gendarme argentino detenido en Venezuela

Agustín Nahuel Gallo es oriundo de Catamarca y fue destinado al Escuadrón 27 de Uspallata. Había ingresado a Venezuela el 8 de diciembre en uso de su licencia laboral, para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia, según relataron sus cercanos. Sin embargo, fue detenido por las autoridades locales, que lo acusaron de entrar al territorio como "conspirador y terrorista".

En las últimas horas, dos dirigentes sociales hicieron gestiones ante las autoridades chavistas para facilitarle los trámites a Gallo. Se trata de Juan Grabois y el exembajador Oscar Laborde . Ambos mantienen contactos informales con el gobierno de Maduro.

Laborde dijo que le consta que el detenido "está bien". Sin embargo, puso en duda que el accionar local haya sido el correcto: "Se pudo saber que el gendarme está en buenas condiciones. Está produciéndose una investigación (en Venezuela), porque fue muy irregular todo lo que se dio allí", destacó.

