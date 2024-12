Juan Grabois, Ofelia Fernández y otros dirigentes presentaron una denuncia contra el exsecretario de Seguridad porteño Diego Kravetz. Fue luego de que se conocieran imágenes del funcionario golpeando a un adolescente detenido por la policía. El video trascendió a pocos días de que Kravetz fuera designado como subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

La denuncia penal también alcanza al ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff y dos miembros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires por vejaciones, apremios e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación fue realizada por Juan Grabois junto a dirigentes porteños, entre ellos el diputado nacional Itai Hagman, la ex legisladora Ofelia Fernández, y autoridades estudiantiles de la UBA.

“Lo que sucedió con la denuncia no deja de ser una muestra más del poder que detenta el Sr. Kravetz, quien no solo era en ese momento secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Ares, sino que actualmente tiene a su cargo uno de los puestos de mayor poder que tiene el Estado Nacional como subdirector de inteligencia de la nación. A pesar de la gravedad de estos hechos, la suntuosa prueba que hay en el expediente (...) no existen novedades del expediente judicial, todo se maneja en el marco de un secretismo digno de los servicios de inteligencia a los cuales pertenece el Sr. Kravetz”, dice el escrito presentado ante la justicia.

En la denuncia, además, sostienen que en la Ciudad de Buenos Aires existe “vulneración de los derechos a la integridad física y psicológica de los ciudadanos en relación a la sistemática práctica de violencia institucional que propinan miembros de la fuerza de seguridad de la ciudad a su cargo contra inmigrantes, jóvenes pobres y sectores económicamente más vulnerables”.

Las imágenes en cuestión fueron aportadas por el encargado de un edificio y datan del 17 de octubre cuando Kravetz todavía era secretario de Seguridad porteño. En las imágenes se ve a un chico de campera azul detenido contra la pared y rodeado de tres efectivos policiales. También se ve cómo el funcionario golpea varias veces al joven que termina sentado en el piso. Según trascendió, el adolescente estaba acusado de haber robado el celular del hijo del funcionario.

“Yo vi cuando vino un patrullero y le pidió la documentación al chico. Tenía el DNI, pero no tenía el celular, y fue acusado de haberle robado el celular al hijo del funcionario. En ese momento, un agente llamó al funcionario, que vino desde la calle Cabello y le pegó una cachetada al menor de edad sin mediar palabra”, dijo a PERFIL Pablo Rodas, el encargado que aportó los videos a la justicia.

“Esto es una injusticia porque después se hizo la denuncia y el hijo del funcionario declaró que no era el chico que le robó el celular. El chico estaba deambulando por acá porque tenía turno a primera hora de la mañana en el Hospital Fernández”, manifestó Rodas.

Luego de la difusión de las imágenes, Juan Grabois aseguró que no le sorprende el accionar de Diego Kravetz. “Lo conocemos desde chiquito cuando se dedicaba a matar ratas (sic). Es un psicópata, sádico y cobarde; hoy, uno de los hombres más poderosos de Argentina. Perseguidor nuestro desde que se vendió al poder después de su periplo desde la izquierda piquetera, el kirchnerismo, el massismo, el macrismo y ahora el mileísmo. De todos lados se llevó un compinche en su carrera hasta la SIDE”, expresó a través de su cuenta de X.

A su vez, indicó que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a un chico indefenso, de contextura corporal muchísimo menor, que no ofrecía ningún tipo de resistencia: “Muchos lo declaran como un supuesto ladrón, sin respetar en lo más mínimo el principio de inocencia.”

Por otro lado, consideró que la designación de Diego Kravetz como número dos de la SIDE puede profundizar la persecución de los movimientos populares y de la población más pobre: “Podría proporcionar un listado enorme de abusos violentos que perpetró contra el movimiento que fundamos en 2001”.

Grabois comparó la situación con un hecho ocurrido a la dirigente social Fernanda Miño en octubre pasado, cuando las fuerzas de la provincia de Buenos Aires realizaron un violento allanamiento a su casa por el supuesto robo de una moto, el cual posteriormente fue desmentido. ”Es la misma clase de impunidad”, aseguró. Por otro lado, consideró que el hecho “sólo fue conocido porque un vecino tuvo las pelotas para entregarlo a la justicia”.

El dirigente apuntó también contra los medios de comunicación y destacó la labor de PERFIL por ser el primero en publicar la noticia: “Este video ya estaba en poder de funcionarios judiciales, dirigentes políticos opositores y medios. En particular un propietario de un importante medio que tiene la extraña virtud de ser brutalmente honesto en sus conversaciones conmigo me dijo ‘sí, lo tengo hace un par de semanas pero para qué me voy a pelear con este tipo que manejaba la policía porteña y ahora maneja la SIDE’. Valoro su honestidad como valoro el coraje de Fontevecchia en publicarlo".

