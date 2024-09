Alejandro Gramajo: "El Gobierno eligió la represión para resolver el conflicto social"

El líder sindical Alejandro Gramajo criticó que Sandra Pettovello entregó los alimentos a los comedores “sólo porque se lo exigió la Justicia”: “Milei politiza la crisis alimentaria en lugar de buscar políticas públicas para resolverlo”, consideró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gramajo es el secretario general de la UTEP y militante popular.

Alejandro Gomel (AG): El Papa Francisco dijo que “en vez de pagar justicia social, el Gobierno pagó gas pimienta”, en lo que fue una fuerte crítica al protocolo antipiquetes. ¿Cómo fue el encuentro que mantuvieron con él? ¿Cómo los recibieron?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En primer lugar creo que sí, las declaraciones del Papa en relación a cómo intentar resolver el conflicto social se da en un contexto particular porque efectivamente estamos frente a un gobierno que ha decidido afrontar la conflictividad social a través de la represión. Ese es el peor camino porque ha decidido no encararlo a través del diálogo o de acuerdos.

Hemos sido testigos, en estos casi nueve meses de gobierno, de que muchísimas manifestaciones populares, ya sea de los estudiantes, de los movimientos populares, de las organizaciones comunitarias, de los trabajadores y hasta de los jubilados, han sido reprimidas por el Gobierno.

El Papa Francisco confirmó que no visitará la Argentina en 2024: posibles fechas para 2025 incluyen Córdoba y la Patagonia

La contracara de eso es que no han resuelto, por ejemplo, el tema de la problemática alimentaria que es una de las cosas que nosotros venimos planteando hace tiempo y que ni siquiera es porque lo planteamos nosotros. Hay datos concretos de la realidad que grafican la situación dramática que está atravesando la Argentina.

Estamos hablando de que hay un millón y medio de pibes que todos los días se van a dormir sin comer, hay 10 millones de compatriotas en la indigencia y hay 25 millones de compatriotas en situaciones de pobreza. Sin embargo, el único camino que elige el Gobierno para resolver el conflicto social es la represión, y creo que eso es equivocado.

El encuentro en general ha sido la reafirmación de algunos planteos estratégicos que nosotros venimos sosteniendo, impulsando y tratando de construir junto a los movimientos populares, no solo de Argentina, sino también de América Latina y del mundo.

La UCA estimó que la pobreza alcanzó al 52% de la población en el primer semestre

Entendemos que las condiciones que genera este nuevo sistema capitalista hace que millones de trabajadores queden excluidos y que hoy la pelea principal para resolver esos problemas es pelear por tierra, por techo y por trabajo. Durante estos 10 años que hemos articulado con la Iglesia, los movimientos populares y con el Papa Francisco hemos tratado de transitar en esa dirección.

AG: Te usamos casi de cronista ya que estás ahí, ¿qué detalle nos podés contar de ese encuentro que han tenido en el día de hoy? ¿Cómo se desarrolló y qué te quedó de lo que pasó hoy con el Papa?

Son diez años del primer encuentro que se hizo en Bolivia, donde nosotros entendemos que fue el empujón más importante que tuvimos los movimientos populares a la hora de entender cómo pelear y pensar políticas para resolver los problemas concretos de los campesinos, de los cartoneros, de los migrantes, de las trabajadoras textiles y de las trabajadoras sociocomunitarias.

Hay algo que siempre plantea y revaloriza mucho Francisco que tiene que ver con la creatividad del pueblo, con la sabiduría del pueblo, con cómo el pueblo permanentemente se inventa formas de subsistencia. Nosotros siempre planteamos que, en la economía popular, hubo compañeros que se autoinventaron el trabajo para poder sobrevivir frente a la incapacidad que ha tenido el sistema formal de absorber las demandas del trabajo en este nuevo tiempo.

El encuentro de la CGT con el Papa Francisco.

Hubo una revalorización muy fuerte de la actividad y la tarea humana, solidaria, comprometida, que desarrollamos los movimientos populares en todas partes del mundo. Hicimos una especie de balance de las cosas que pudimos hacer durante estos diez años. A mí me tocó contar varias de las iniciativas que hemos tenido en estos últimos años.

Conté alguna de las leyes que hemos presentado, como la ley de urbanización de barrios populares, la ley de emergencia social, que creó un salario social complementario, la cantidad de unidades productivas, el proceso de integración que hicimos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, el proceso de sindicalización que también para nosotros fue un avance y es la única experiencia que hay en el mundo de reconocimiento institucional a un gremio de nuevo tipo.

A nosotros nos toca la particularidad de que estamos en manos de un gobierno que ha decidido desguazar todas las políticas que habíamos conquistado los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Por eso lo tuvimos que expresar en esos términos, así que la verdad que contento.

"Trabajo, Justicia social e igualdad de género", el mensaje del Papa Francisco a la CGT

Particularmente me tocó ser parte de una semana intensa porque también participé de la reunión con los compañeros de la Confederación General del Trabajo, que nosotros lo ponemos en una dimensión histórica y estratégica porque también el Papa nos insta a construir la unidad entre todos los trabajadores, ya sea trabajadores con derecho y trabajadores sin derecho.

Es que es el camino necesario para transitar la reconstrucción o la construcción de un país que se quiere con justicia, con derecho, con igualdad de oportunidades para todos, ya sea en el trabajo, con la salud, con la educación. El camino es la unidad de los trabajadores formales, de la economía popular, sin derechos, y eso también lo valorizó mucho.

Elizabeth Peger (EP): Participaste del encuentro de esta mañana y el lunes de la reunión de la audiencia con la CGT. Varios dirigentes sindicales hablaban de que ahí se planteó el tema de la importancia del trabajo y también de la preocupación por el escenario sociolaboral en la Argentina. ¿Qué conclusión te queda? ¿Hay un Papa bastante crítico de la gestión de Javier Milei?

Nosotros tratamos de poner al Papa en las dimensiones históricas que se merece. Creo que hay que ser cuidadosos de esas cosas, porque en ninguna de las reuniones hablamos específicamente del gobierno local, pero sí de las consecuencias que se van generando en los modelos económicos que se aplican.

Aumentan 40% los pasajes de tren: A cuánto se va el boleto y desde cuándo rigen las nuevas tarifas

Como en el caso de la Argentina, en donde estamos hablando de que hay 55% de pobreza, 10 millones de compatriotas en la indigencia, niños y niñas que se van a dormir sin comer, jubilados que son reprimidos, etc. Por supuesto, es un balance general, pero cuando te toca contar las vivencias de nuestro territorio, inevitablemente te lleva a contraponer con un modelo económico que efectivamente vino a gobernar para las corporaciones, para las minorías privilegiadas, cagándose en todo lo que le pasa al pueblo común.

Hablamos del laburante, el laburante que se tiene que tomar el tren y no puede pagarlo porque el tren sale carísimo. Hemos visto en estos días imágenes de cientos de personas que bajan de los trenes y eligen caminos donde no tienen que pasar por el molinete porque tratan de ahorrarse un mango para poder llegar a fin de mes.

Sumado a eso el problema de la luz, que las facturas que están llegando en cada familia son impagables, lo mismo con el gas, lo mismo con los alimentos, lo mismo con el congelamiento del salario, lo mismo con las paritarias a la baja, entre otros recortes.

El sindicalista criticó el aumento del boleto y dijo que el Gobierno "solo gobierna para las corporaciones".

Es un modelo económico que inevitablemente lo terminamos cuestionando porque nuestra tarea es más humanitaria, más humanista, más de pelea por los derechos. En ese sentido, Francisco siempre nos insta y nos empuja a que no bajemos los brazos para seguir peleando por los derechos de los más excluidos y de los trabajadores en general.

El vínculo entre los movimientos sociales y Sandra Pettovello

Claudio Mardones (CM): Antes de estas visitas, tanto de la CGT como la de ustedes, el Papa Francisco recibió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, protagonista de la controversia más importante con los movimientos sociales. Hablamos de lo que ha sido tanto la movilización como la controversia en la Justicia por el acopio de alimentos que estaban por vencerse. Bueno, hubo mucho hermetismo en la visita de la ministra Petovello a la Santa Sede. ¿Qué evaluación hacen ustedes de esta visita de la ministra en el marco de mucho hermetismo y en un escenario donde, por lo que tengo entendido, ha desconocido las resoluciones de la Justicia?

No tengo más que lo que salió en los medios de comunicación, vi algunas tapas de medios que decían que hubo dos audiencias y una sola foto. Nosotros sólo podemos contar lo que hablamos con el Papa, no sé qué habrá hablado la ministra, pero también entendemos que el Papa es el Papa de todos, no el de los movimientos populares, ni de la CGT, ni de ningún sector en particular.

Superministra Pettovello: crisis pública y privada

Francisco tiene una misión clara en sus tareas y lo trata de hacer a nivel mundial. No sé qué habrá hablado con la ministra, pero sí nosotros podemos contar lo que hemos hablado y que tiene que ver con todo lo que he contado anteriormente y que nos empuja a seguir peleando por los derechos de los trabajadores, de los más excluidos, los más humildes.

En el caso de nuestro país, la gente se está muriendo de hambre. En mi intervención en el Vaticano también lo he planteado en esos términos, porque saben que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que no les falte el pan a ninguna familia en la Argentina, pero nos desborda la situación.

CM: Indudablemente, ustedes no pueden decir nada del encuentro entre el Papa Francisco y la ministra de Capital Humano, es evidente. Lo que sí quería preguntarte es: ¿Este acercamiento con una ministra que no dialoga con los movimientos sociales, pero sí con el Papa Francisco, puede abrir otra instancia de interlocución? Porque hasta ahora, la relación de los movimientos, especialmente con la controversia del acopio de alimentos, ha pasado directamente por la Justicia, no ha habido ninguna instancia de solución política. ¿Creés que esta visita de Petovello a la Santa Sede, ya aquí de regreso a la Argentina, podría abrir otra instancia de interlocución con los movimientos sociales después de la tensión de todos estos meses?

No es que a nosotros nos interese hacer la articulación absolutamente de nada, lo que queremos es que no le falte la comida a la gente. Ojalá el Gobierno, en vez de estar politizando discusiones que son dramáticas, como es el sistema alimentario, se ponga a pensar alguna política pública que haga que todos los que necesitan comer tengan abastecimiento alimentario.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, protagonizó un gran conflicto con las organizaciones populares.

Ojalá que recapaciten y que tomen el camino del diálogo y de la discusión con los diferentes sectores, porque hay algo que vos no podés desconocer, que es la realidad. Miren, los alimentos que se entregaron fue producto de la pelea judicial, no fue por decisión de la ministra. La Justicia obligó a que entreguen la leche que estaba a punto de vencerse.

¿Qué fue lo que terminó pasando? Que después convinieron con una institución, que yo no voy a hacer ningún tipo de juicio de valor, pero nos fueron a buscar en el territorio a nosotros porque no tenían capacidad logística para distribuirlo y no conocían algunos territorios.

Sandra Pettovello, en pie de guerra contra Santiago Caputo

Entonces, vos no podés desconocer lo que está organizado en el barrio, que son los movimientos, que es la iglesia, que son los clubes de barrio, que es la religiosidad en todos sus aspectos. Porque hay muchísimos sectores de la religiosidad, hasta evangélicos de todo tipo, que se organizan en el barrio porque están comprometidos con los problemas de la gente.

Bueno, ojalá que el Gobierno recapacite, que dejemos la confrontación a un costado y que se dediquen a pensar una política que resuelva el problema. Bienvenido sea que hayan incrementado los montos de la tarjeta Alimentar, pero no alcanza para resolver el problema.

Porque nosotros organizamos la olla popular, organizamos el Día del Niño, organizamos la atención a los pibes que tienen problemas de consumo, organizamos al abuelito que hoy no tiene forma de comprar el medicamento, entonces hacés la rifa para que un viejito que tiene problemas de salud graves pueda tener su medicamento. Hay una tarea de la comunidad organizada, que también el Papa lo revaloriza y lo reivindica mucho, que vos no la podés desconocer.

AO VFT