Las organizaciones sociales, a la carga contra Pettovello

Los distintos movimientos sociales, desde los duros hasta los más combativos, volverán a la carga con reclamos ante Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, por la falta de entrega de alimentos. Un tema que todavía no se resolvió pese a los fallos judiciales y a la participación del reparto de la Fundación Conin, designada por la cartera.

Desde las cúpulas de las organizaciones, en contacto con PERFIL, se quejaron de que, pese al ruido que se generó en el último mes, con una intimación judicial para que el Gobierno explique cuál es el mecanismo de asignación de las toneladas de alimentos en depósitos, no tuvieron novedades, lo que caldea ánimos. Y se prepara el terreno para renovar pedidos ante un ministerio jaqueado por la falta de gestión.

Es más: uno de los reclamos por parte de los dirigentes sociales es que se implementaron cambios en el área a cargo de las políticas alimentarias, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia al mando de una larretista de perfil bajo y técnico, Yanina Nano Lembo, y ni siquiera aparecieron llamados para comenzar a resolver el tema alimentos.

“Estamos a la espera para ver si la última intimación de la Justicia tiene algún impacto en el ministerio y se avanza en el reparto. Solo entregaron la leche en polvo”, sostuvo Alejandro Gramajo, el máximo exponente de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en diálogo con este medio sobre la cuestión.

Además, precisó que existieron contactos con Conin para la entrega de kilos de leche en polvo pero solo para comedores bonaerenses. Otras agrupaciones no tuvieron la misma suerte, tal como indicó el MST Teresa Vive, que conduce Mónica Sulle, que solicitaron los productos y no recibieron respuesta. En Corriente Clasista y Combativa descartan que aparezcan novedades en el corto plazo porque observan que hay una “política concreta” de no realizar entregas a las organizaciones sociales.

En la CCC ofrecen un dato más: la fundación que lidera el médico Abel Albino, quien decidió no responder sobre los criterios de distribución ante la consulta de PERFIL, entregó la leche a distintas iglesias a lo largo del país y fueron las entidades eclesiásticas las que compartieron con los comedores de los movimientos sociales lo que tenían a disposición. Sin dudas, toda una señal del vínculo que bajo la administración libertaria y al calor del ajuste se cocina a fuego lento, con mucho diálogo y críticas al oficialismo.

En la última semana, existió otra prueba de la relación: Oscar Ojea, titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), durante su última homilía, le envió un mensaje contundente al gobierno libertario valorando la tarea de las mujeres que atienden los merenderos populares. En la entidad, también sobrevuela mucho el malestar por la demora en la entrega de alimentos por parte de la gestión de Javier Milei.

“Cómo nos ha pegado esta cultura, esta globalización de la indiferencia, esta dureza de corazón, ‘a mí que me importa, es un problema de él, que se arregle como pueda’. Esto está tan metido adentro de nosotros y es tan contrario al Evangelio”, indicó Ojea en la homilía. También pidió por un incremento de la solidaridad bajo esta coyuntura. “La solidaridad tiene que ser más grande” en un momento que calificó como “difícil para el país”.

Y continuó: “Cuando rezamos la oración de Jesús y pedimos por el pan, por el pan de cada día, pedimos por el pan nuestro. No decimos el pan mío de cada día. Le pedimos al Padre Nuestro. El Padre que es de todos, el Padre de Jesús, le pedimos el pan nuestro, porque el pan es de todos”.