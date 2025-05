Este miércoles, el presidente Javier Milei participó del cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de cara a las elecciones legislativas de este domingo 18 de mayo. El mandatario acompañó al vocero y candidato Manual Adorni y también apuntó contra el PRO.

"Los fracasados amarillos están peleando el cuarto lugar", lanzó el presidente libertario sobre el espacio fundado por el expresidente Mauricio Macri. Lo dijo luego de resaltar la figura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que recientemente formalizó su paso a LLA.

"Este domingo tenemos que elegir si queremos seguir abrazando el modelo de la libertad o volver al modelo del partido del Estado que hizo ricos a los políticos y pobres a nosotros. No voy a perder tiempo en hablar de los fracasados amarillos, porque están peleando el cuarto lugar", señaló sobre las elecciones legislativas porteñas.

El mandatario también apuntó contra el expresidente por no avanzar contra los piquetes, tanto a nivel nacional como en la Ciudad y agregó: "Es el mismo protocolo que Mauricio Macri, Marcos Peña y Horacio Rodríguez Larreta no se animaron a aplicar. Pero es este protocolo el que terminó con la inseguridad en las calles de la Argentina".

"No hay que dejar que el Gobierno de la Ciudad nos saque estos logros. En 2019 tenía la Nación, la Provincia y la Ciudad y nada hicieron por terminar con la inseguridad", advirtió en un contexto de tensión que pareciera alejar la posibilidad de concretar un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires.

En línea con sus críticas al PRO, Milei también apuntó contra el asesor de campaña del partido amarillo en la Ciudad, Antonio Gutiérrez-Rubí. "En 2023 enfrentamos la campaña sucia más grande de la historia de la humanidad, diseñada por esa basura humana que es Gutiérrez Rubí, que ahora es el jefe de campaña de Jorge Macri", añadió.

"Ese asesor que trabajó para Cristina, Massa, Alberto, Petro y cuanto socialista da vuelta por el mundo, me hizo la campaña más sucia. Y ahora la repiten en el Gobierno de la Ciudad", remarcó mientras que los presentes coreaban de fondo "hijo de put*".

El presidente libertario también apuntó contra otro de los principales candidatos porteños, Leandro Santoro, quien encabeza la lista del peronismo, y lanzó: "Ese kirchnerismo está representado por 'Sanvaca', porque es una vaca que vivió siempre de la teta del Estado".

Al inicio de su intervención en el cierre de campaña, el mandatario sostuvo que "es una alegría volver ante las almas libres, las que no se dejaron doblegar por la mierd* del partido del Estado" y aprovechó para elogiar los ajustes y recortes aplicados por los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo.

"Cuando uno achica el Estado es devolverles el dinero a los argentinos de bien que se lo ganan laburando. Por eso me causa gracia cuando los dos representantes del partido del Estado dicen que no quieren ajustar, que desprecian a la motosierra, porque no quieren que el ajuste caiga sobre ellos", concluyó.

