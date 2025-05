Militantes pagos, tensión entre organizaciones y el respaldo absoluto de Nación: cómo fue el cierre de campaña de Adorni

“El exterminador de curros, el aniquilador del déficit fiscal, el verdadero verdugo del kirchnerismo… con ustedes Javier Milei”, dijo Manuel Adorni. Detrás del vocero presidencial, todos los ministros aplaudieron la entrada del presidente caminando a través del público. Sonó el mismo shofar que se escuchó en la campaña presidencial de 2023 y se aplaudió la baja de la inflación. De lo que menos se habló fue de la Ciudad de Buenos Aires.

Debajo del escenario que se montó en Plaza Mitre para el acto del cierre de la campaña de La Libertad Avanza nada parecía muy porteño tampoco. Entre las miles de personas que se acercaron a apoyar a Adorni hubo muy pocos vecinos autoconvocados. La mayoría llegó con los referentes de su organización desde distintas localidades del Conurbano bonaerense.

El momento de máxima tensión sucedió minutos antes de que comenzara el acto. Debajo del escenario, un grupo de personas jóvenes vestidas de negro comenzó a los gritos. Las cámaras se acercaron y ellos no titubearon: “No me quieren pagar los $25.000 que me prometieron por venir hasta acá y nos retuvieron el DNI”, contó una mujer llamada Danila, oriunda de Lanús.

El grupo increpó al hombre que, según ellos, los convocó a través de WhatsApp. “Maneja gente para el fútbol… para River”, contó otro joven del grupo. El conflicto escaló y casi hubo trompadas, pero intervino la Policía.

Campaña contra el macrismo

La Libertad Avanza decidió hacer una apuesta fuerte por Adorni, candidato a legislador porteño por CABA. En la Ciudad gobernada por el PRO desde el 2007, los libertarios decidieron enfrentar a los Macri y convertirse en la primera opción antiperonista para los porteños.

El evento, convocado para las 17, pretendió ser una suerte de demostración de fuerza. El eslogan “Adorni es Milei”, con el que el candidato se instaló, fue el mensaje que recorrió todos los discursos del evento.

“No voy a perder tiempo con los amarillos fracasados que están en cuarto lugar”, gritó Milei desde el escenario. La animosidad contra el macrismo también se respiraba entre el público con cánticos y chistes sobre las últimas apariciones públicas de Mauricio Macri y Silvia Lospennato.

También tuvieron su momento para hablar en el escenario la legisladora porteña Pilar Ramírez y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y, para que no quede ninguna duda del apoyo tiene Adorni, le habló a la militancia Karina “El Jefe” Milei.

La secretaria general se la Presidencia recibió un aplauso tibio de la militancia. La contracara fueron los ingresos de Patricia Bullrich y Luis “Toto” Caputo, que fueron ovacionados.

Pareja y Caputo, asuntos separados

En la previa al acto, las diferencias entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el armador bonaerense Sebastián Pareja (que responde a Karina Milei) quedaron en evidencia. La razón de la disputa, aunque nadie lo dice, es territorial. Y se manifiesta en las conversaciones, en la estética. En esta oportunidad, cada uno quiso demostrar qué tanto mueve.

La organización de Caputo, Las Fuerzas del Cielo, convocó a la militancia a las 16.30 en la Floralis. Daniel “El Gordo Dan” Parisini, Agustín Romo, Santiago Santurio, Nahuel Sotelo y Alejandro Álvarez son las caras más visibles del grupo. Repartieron banderas color bordó y llevaron los estandartes “romanos” que tanto revuelo causaron en su lanzamiento.

Las Fuerzas del Cielo llegaron a convocar a unas 200 personas —la mayoría de localidades del Conurbano— que luego ingresaron como una columna a la Plaza Mitre. Youtubers, influencers, jóvenes y funcionarios del Gobierno nacional… ese es el gran capital de la organización de Caputo. De hecho, se hicieron notar en redes.

La contracara es la estructura de Pareja, que se identificaban con remeras color violeta. Al estilo de la típica movilización de aparato, las columnas del armador bonaerense llegaron con banderas, bombos y bombas de estruendo.

Aunque hubo reminiscencias de los actos de La Libertad Avanza de 2023, el partido de Milei ya forma parte de las lógicas partidarias nacionales.

