Encuesta en CABA: en qué barrios se hicieron fuertes Leandro Santoro, Manuel Adorni y Silvia Lospennato

Las elecciones en CABA del próximo 18 de mayo amenazan con convertirse en una verdadera batalla electoral que pondrá en juego la hegemonía del PRO en CABA, el desafío del kirchnerismo/peronismo para ganar una elección y la clara intención de La Libertada Avanza de desplazar al partido de Mauricio Macri que gobierna a los porteños desde el 2015 en forma ininterrumpida.

CB consultora realizó un sondeo de opinión entre el 9 y el 13 de mayo de 2025 sobre un total de 1261 casos totales y con un nivel confianza del 95 por ciento sobre las legislativas que se disputarán este domingo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo al estudio, Leandro Santoro mantiene el liderazgo en intención de voto, en torno a los 28 puntos. Su nicho electoral está en las zonas centro y sur de la ciudad.

En tanto, Silvia Lospennato es la candidata con mejor diferencial de imagen, pero aún conserva un 16.4% que no la conoce. Su principal nicho electoral está en la franja etaria +56.



Elecciones en CABA: cuándo y dónde será el cierre de campaña de los principales candidatos porteños

Por su parte, Manuel Adorni tiene un piso electoral superior al de Lospennato, pero un techo inferior. Su nicho electoral son los jóvenes de 16 a 35 años. "

Perfil.com, dialogó con Cristian Buttié, director de CB Consultora, quien analizó la pelea que mantienen Manuel Adorni y Silvia Lospennato por los mismos votantes en la ciudad de Buenos Aires. "Tanto Adorni como Lospennato -dice Buttlé-, comparten la zona centro y el norte de la ciudad: Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez y Puerto Madero que tiene el mismo patrón de conducta. La zona centro es San Nicolás hasta Devoto y la sur es Lugano, Barracas, La Boca. En proporciones, la zona sur y norte están en un 30 por ciento y la centro en un 40 por ciento.

Para el consultor, "la diferencia taxativa está en la franja etaria. Los jóvenes no votan a Lospennato y lo votan a Adorni que está primero entre los jóvenes. Los adultos mayores de zona centro y norte no lo votan a Adorni y Lospennato está primera entre los más 56. El dato demográfico es que la ciudad de Buenos Aires tiene un 40 por ciento de su población con más 56. El 70 por ciento de los más 56 nos confirman que va a ir a votar, mientras que a nivel general los de 16 a 35 nos confirmó el 50 por ciento. Ese dato es importantísimo. Porque si el domingo vemos que votaron más adultos que jóvenes no nos sorprendería que Lospennato podría quedar en segundo lugar. Si son los jóvenes los que más votan, Adorni podría llegar a 25 y Lospennato quedaría con 20".

El 66.5% de los encuestados confirma que irá a votar. La proyección baja al 52.4% en los jóvenes, y sube al 70.7% en los +56 . Será importante seguir esos datos el día domingo.

fl