El próximo domingo 18 de mayo se realizarán las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y, por ese motivo, este miércoles 14 de mayo, Manuel Adorni, de La Libertad Avanza, encabezó su acto de cierre en Recoleta, con la presencia de Karina y Javier Milei.

Antes del discurso del candidato de LLA en CABA, la hermana del Presidente se subió al escenario, acompañada por Martín Menem y la legisladora Pilar Ramírez, y declaró: “Cuando empezamos éramos unos pocos y realmente cada vez somos más. Y estoy totalmente orgullosa de Argentina. Esto es para los que creían que Argentina no iba a poder ser libre y está siendo libre porque estamos llevando estas ideas. Porque Javier Milei instaló la idea de la libertad y cada uno las estamos llevando a cada rincón del país”.

Cierre de campaña de Manuel Adorni

Al escuchar sus palabras, los asistentes comenzaron a gritar “Kari, Kari” y “libertad, libertad”. Karina respondió a los entusiastas diciendo: “Me emociona ver la cantidad de gente que nos sigue y que sigue las ideas de la libertad”.

A continuación, el primer candidato a legislador porteño subió al escenario y los militantes gritaron su nombre. El vocero se tomó la situación con humor: “Qué difícil va a estar esto. Mejor, así me descontracturo... Paren de gritar, viejo”. Luego recordó su llegada al Gobierno: “Hace un año y medio el Presidente me honró para que sea su voz para sacar estar Argentina adelante, esta Argentina que durante tanto tiempo la vimos venirse abajo”.

Manuel Adorni hablando con sus seguidores

Luego, mirando a un costado, donde se encontraban los funcionarios nacionales, expresó: “También nos dijeron que era imposible terminar con los piquetes. Doctora Bullrich, doctora Pettovello, gracias. Hemos terminado con los piquetes en la República Argentina, y nos decían que era imposible. También nos decían que íbamos a hambrear al pueblo, y sacamos a 10 millones de personas de la pobreza”.

Adorni hizo un repaso por la gestión del Gobierno y remarcó: “Nos dijeron que era imposible bajar la inflación, pero lo hicimos en tiempo récord”. Y cerró su discurso asegurando: “También nos decían que el gobierno de Milei iba a caer entre marzo y abril... Van a tener que seguir comiendo pochoclo sentados. Acá estamos más fuerte que nunca, señores”.

Manuel Adorni arengando a sus militantes

El discurso de Javier Milei en el cierre de campaña de Manuel Adorni

A las 19:19, de este miércoles 14 de mayo, el presidente Javier Milei llegó al acto y se subió al escenario, donde Adorni lo presentó como “el exterminador de curros, el aniquilador del déficit fiscal, verdugo del kirchnerismo, el mejor Presidente de la historia argentina”.

Milei arrancó su discurso diciendo: “Es una alegría volver ante las almas libres, las que no se dejaron doblegar por la mierda del partido del Estado”. Luego recordó sus inicios políticos y volvió a cuestionar a sus críticos remarcando que aseguraban que nunca podría formar un partido propio.

En ese punto, Milei volvió a cuestionar a la prensa: “Recuerdo que un periodista, absolutamente violento, me dijo cuando tenía que jurar en 2021 que no podíamos hacer nada porque éramos dos diputados”. Ante sus palabras, los militantes corearon: “Hijos de puta, hijos de puta”.

Luego, el Presidente reivindicó su triángulo de hierro: “En ese contexto, tres personas... Mi hermana, Karina Milei, El Jefe. Junto a ese genio, que es Santiago Caputo. Y quien les habla. Y seis perros: Conan, Murray, Robert, Milton y Lucas Jr., junto a Aaron y dos escarbadientes".

Milei denunció que, antes del balotaje, atravesó la “campaña sucia más grande de la historia de la humanidad, diseñada por esa basura humana que es (Antoni) Gutiérrez Rubí, que ahora es el jefe de campaña de Jorge Macri. Ese asesor que trabajó para Cristina, (Sergio) Massa, Alberto (Fernández), (Gustavo) Petro y cuanto socialista da vuelta por el mundo, me hizo la campaña más sucia. Y ahora la repiten en el Gobierno de la Ciudad”.

Adorni cierra su campaña junto a Javier Milei

En ese punto, el Presidente apuntó contra los “zurditos cool”, que presagiaban un estallido de la pobreza: “Desde un trabajo enorme de Capital Humano, mientras bajábamos la inflación, hoy vemos una pobreza de 33%, o sea que bajamos la pobreza en más de 22 puntos porcentuales en un año. Los 'insensibles liberales' sacamos a la pobreza de más de 10 millones de seres humanos”.

Y agregó: “Por eso me causa gracia cuando los dos representantes del partido del Estado dicen que no quieren ajustar, que desprecian a la motosierra, porque no quieren que el ajuste caiga sobre ellos, quieren que el ajuste caiga sobre ustedes”.

El Presidente hizo referencia al 2,8% de inflación de abril, que informó este miércoles 14 de mayo el Indec: “Del 17.000% anual pasamos al 10%. Pero si la midiéramos en dólares, ya estamos en deflación. En ese contexto empezaron a decir que íbamos a generar una nueva gran depresión, con caída del PBI del 15%. Después empezaron con el verso de la pipita de Nike suave, después empezaron con que sí había una pipita, después se vio una ve corta. Hoy hablamos de una tilde. Vean lo que es un pedo de buzo, porque esta lleno de burbujitas”.

El Presidente apuntó entonces contra Leandro Santoro, uno de los principales competidores de Adorni en estas elecciones: “Vengo a llamarlos para que demos la puntada final, empecemos a clavar la tapa en el cajón del kirchnerismo, ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Ese kirchnerismo que está representado por 'Sanvaca', porque es una vaca que vivió siempre de la teta del Estado”.

Y luego, fiel a su estilo, cuestionó al PRO, el partido de su ex aliado Mauricio Macri: “Tenemos que elegir si queremos seguir abrazando el modelo de la libertad o volver al modelo del partido del Estado que hizo ricos a los políticos y pobres a nosotros. No voy a perder tiempo en hablar de los fracasados amarillos, porque están peleando el cuarto lugar”.

Manuel Adorni interactuando con los militantes

El inesperado reclamo que perturbó el acto de Adorni

Pasadas las 18.30 horas de este miércoles 14 de mayo, un grupo de personas tuvo un cruce con los agentes de la Policía Federal encargados de custodiar el acto de cierre de campaña de Miguel Adorni en Recoleta.

“Nos trajeron por 25 mil pesos”, dijo una de las personas, y luego detalló que los habían convocado para trabajar como seguridad del evento, pero luego les dijeron que no les pagarían.

Cierre de campaña de Manuel Adorni

“Nos vienen a patotear, nos trajeron acá a perder el tiempo, nos ofrecieron plata y no nos quieren pagar. Nos retuvieron los documentos, que nos dieron recién los muchachos que están acá con ellos”, contó otro de los afectados.

En TN, otra de las personas que reclamaban aseguró que les habían prometido “trabajar dos horas como guardias de seguridad”.