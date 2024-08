Waldo Wolff: "Ocho de cada diez delitos en CABA son de habitantes de la provincia de Buenos Aires"

Este jueves, la Corte Suprema recibirá a Jorge Macri y a Luis Caputo en una audiencia para destrabar el reclamo por la coparticipación que el Gobierno nacional le debe a la Ciudad de Buenos Aires. Aunque sostuvo que la negociación "lo excede”, Waldo Wolff declaró que la Ciudad está “exigiendo lo que corresponde”. En materia de Seguridad, el ministro afirmó que se redujeron de 6 a 2 los homicidios por ocasión de robo promedio por semestre y explicó que la Ciudad votó la Ley de Reiterancia, pero “del otro lado, no”. “En la Ciudad tenemos una clara política sostenida a lo largo del tiempo que garantiza la seguridad, y en la provincia tienen otra”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Waldo Wolff es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Anteriormente, fue secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad en 2022, diputado nacional en 2015 por Juntos y Por el Cambio. Además, fue dirigente de la Sociedad Hebraica Argentina, vicepresidente y presidente de la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos y vicepresidente de la DAIA.

Como parte de los recursos que se reclaman son destinados a Seguridad, ¿qué opinas sobre el tema?

Una corrección es que la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires está garantizada y la inversión también. Somos gobierno hace 17 años, más allá de las improntas de Mauricio, de Larreta y ahora de Jorge Macri, siempre invertimos en Seguridad y es líder en la región. Ayer recibí a 12 candidatos a intendentes de Chile y la semana anterior a gente de Inglaterra. Todas las semanas recibimos a gente que viene a ver la inversión que hicimos en estos 17 años.

Usted sabe que nunca me escapo de nada, pero la negociación me excede, más allá de que soy parte del Gabinete. Por supuesto que banco al jefe de Gobierno Jorge Macri, pero no le puedo dar la letra fina de cómo se va a resolver esto. Sí puedo decir que estamos exigiendo lo que corresponde.

Es una herencia que recibimos, tanto nosotros como el Gobierno nacional, del gobierno anterior, y tienen la obligación de cumplir con los fallos. Jorge Macri está haciendo todo lo que corresponde para encontrar el equilibrio entre entender que viene del Gobierno anterior, pero también que es un derecho adquirido y tiene que honrar las deudas desde lo institucional y desde lo jurídico, tal cual lo hicimos nosotros cuando fuimos Gobierno con Mauricio Macri con lo que fue la reparación histórica.

El Gobierno de la Ciudad anunció que sumará 1.000 policías para patrullar la Ciudad. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la situación de la seguridad en la Ciudad?

Nosotros asumimos en 2017 y nos encontramos con una situación coyuntural donde tuvimos que destinar muchos más efectivos de los que se venía destinando, sumado a una problemática social y una con la provincia de Buenos Aires.

Liberamos la Ciudad de piquetes, ranchadas y acampes. Para eso hay que destinar 400 policías más todos los días en apresto en zonas céntricas o donde hay este tipo de infracciones.

También heredamos la problemática de los presos. En 2021, teníamos 60 presos en la Ciudad, y el gobierno anterior y nosotros heredamos 2.000. A esos presos hay que cuidarlos, y hay unos 4.000 policías en tres turnos cuidando presos. A esto se le suma un aumento del flujo de delincuentes que vienen de la provincia de Buenos Aires: ocho de cada diez delitos en CABA son de habitantes de la provincia de Buenos Aires. Sobre todo vienen de la zona sur: Lanús, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora.

El ministro de Seguridad explicó que por el aumento de presos y del “flujo de delincuentes que vienen de la provincia”, “se destinaron 1.000 policías más específicamente a la calle”.

Hubo que hacer una reingeniería y la hicimos: a mitad y a fin de año tenemos promociones de oficiales. El 17 de julio egresaron 851 cadetes y en diciembre otros 900. Entre los que recibieron, más distintas reagrupaciones, se destinaron 1.000 policías más específicamente a la calle.

Estudiamos el mapa del delito que es lo que hacemos con las denuncias online que tenemos en nuestro sistema integral de seguridad pública. Dimos la discusión política e incautamos armas blancas en calle. El tema nos dio un resultado enorme.

Cuando recibimos la denuncia de alguien en la calle, lo insertamos en la política social con 47 paradores donde se les dan las cuatro comidas, se los atiende médicamente y se les da un lugar para dormir. Si no quieren ir a un parador, los requisamos y le sacamos el arma blanca si la tuviese. Con eso logramos bajar a un tercio los homicidios en ocasión de robo.

Antes había 6 homicidios por ocasión de robo promedio por semestre y en el primer semestre de este año tuvimos 2. La mitad de los homicidios por ocasión de robo eran con arma blanca, y si sacamos las armas blancas de la calle, bajan los homicidios. Recordará el caso del ingeniero Barbieri en Libertador o el del oficial Roldán frente al MALBA.

El jefe de Gobierno pidió un mayor compromiso de la provincia de Buenos Aires en la lucha contra el crimen. ¿Encuentra menor colaboración de Axel Kicillof con esta administración que con la de Horacio Rodríguez Larreta?

Yo no le puedo decir lo que pasaba porque no era ministro de Seguridad, pero tampoco había colaboración. Axel Kicillof se enoja cuando tocamos este tema, pero he pedido hablar con él muchas veces y nunca me ha atendido. Tengo una buena relación de comunicación con Javier Alonso, su ministro de Seguridad, pero no es culpa de él, él es un ejecutor de las políticas y las políticas son diametralmente opuestas.

Nosotros votamos reiterancia en la Ciudad. Reincidencia es cuando hay fallo firme, pero lo que dice la Ley de Reiterancia es que si una persona roba, va a juicio. A veces el juicio dura dos o tres años y el juez le da libertad condicional si no hay peligro de fuga ni entorpecimiento del juicio. Es decir que puede seguir robando mientras no llegue a juicio. De hecho, esta semana detuvimos a un ladrón que robó una farmacia con 18 ingresos en los últimos cuatro años.

Waldo Wolff denunció que la Ciudad tiene “una clara política sostenida a lo largo del tiempo que garantiza la seguridad, y en la provincia tienen otra”.

Lo que dice la Ley de Reiterancia es que la primera vez te dejo libre, pero la segunda vez que robas antes de llegar a juicio vas preso, porque hay inferencia de que vas a reiterar el delito. Eso lo votamos en la Ciudad, sólo con el 20% de los delitos transferidos, pero tenemos una decisión política. En la provincia de Buenos Aires no hay Ley de Reiterancia.

En la Ciudad tenemos 800 lectoras de patentes. Si usted roba un auto en la Ciudad, hay más del 90% de posibilidad de que lo encontremos rápidamente porque en algún momento cruza un lector digital que da un aviso y la policía sale a aprehenderlo. En la provincia, no hay lector de patente.

Creemos una nueva ley penal juvenil, donde se baje la ley de imputabilidad donde se trate la cuestión familiar. En la provincia, no. Tenemos dos años de formación en nuestra policía, donde tienen un equipamiento excelso, con geolocalización en su celular, taser, y un arma BYRNA no letal. Del otro lado de la provincia, no. Queremos dar la discusión porque no es solamente un tema político.

Cuando a alguien le roban no me preguntan si viene de provincia o no. Yo tengo que decirle “bueno, pero la policía lo detuvo 18 veces y acá tenemos reiterancia y del otro lado no”. Usted me dice “me robaron el auto”, pero si no hizo la denuncia en 15 minutos, cruzaron la General Paz.

La sociedad tiene que entender que esto no es un problema de Capital o de provincia: los límites físicos existen. Yo en la Gral. Paz no tengo gendarmería, ni en el Riachuelo tengo prefectura ni Aduana. Tengo que dar la discusión porque hasta que no tengamos una política firme y uniforme, identificando la mancha urbana, vamos a seguir peleándonos, pero los damnificados son los ciudadanos. En la Ciudad tenemos una clara política sostenida a lo largo del tiempo que garantiza la seguridad, y en la provincia tienen otra.

¿Qué porcentaje de la población de lunes a viernes está aumentado por la cantidad que viene a trabajar a la Ciudad? ¿Cuál es la cantidad de personas que ingresan?

Más que el doble. En un día habitual en la Ciudad tenemos más de 7 millones de personas, o sea que hay más de 4 millones de ingresos.

Tendría que haber 5 o 6 robos de cada 10 del Conurbano, respondiendo a la proporción de la cantidad del Conurbano que está en la Ciudad, y hay 8.

Hay reincidencia y habitualidad.

Alejandro Gomel: ¿A qué atribuye la no colaboración de Kicillof?

Creo que hay un tema ideológico. Uno de los éxitos más grandes que tenemos en la Ciudad para dar seguridad es que hemos urbanizado los barrios vulnerables, o las villas, como se los quiera llamar. La villa 31, la 1-11-14, la Zavaleta, y otras, tienen enormes deficiencias pero hay luz, colegios, asfalto, cámaras. Esto logra que en la Ciudad no haya búnkers, es decir, narcotraficantes con cocina. Acá no tienen como esconderse, cuando tenemos que entrar, entramos. Ahora, trate de entrar a una villa en el Conurbano.

A.G: ¿Por acción u omisión, el gobierno de la provincia de Buenos Aires es permisivo?

Tengo el privilegio de ser ministro de Seguridad de la Ciudad, donde hay un partido que hace 17 años que invierte. Si hoy tenemos que poner 15.000 cámaras, no me da un presupuesto. Se debe haber puesto un presupuesto entero a lo largo de 17 años en eso. En la provincia de Buenos Aires, no se invierte. El populismo guarda la plata para el clientelismo.

Como la famosa frase “no se inunda más” de Mauricio: primero hay que poner los caños. Nosotros tuvimos que urbanizar las villas y poner cámaras de vigilancia. Todo eso es una política de inversión que el votante no ve porque sería más fácil repartir bolsones, como hace la provincia.

¿Por qué no votan reiterancia en la provincia? Yo doy la pelea con los jueces que no cumplen con su función. La jueza Omhan vino con un fallo que decía que no podíamos incautar arma blanca en calle. Yo salí a decir “voy a seguir incautando arma blanca” porque tenemos una política social equilibrada y prefiero que me putee el pseudo progresismo, que tener que poner la cara aunque una vida o ante la madre de un asesinado. Bajé a un tercio los homicidios en ocasión de robo, y nunca alcanza porque siempre hay muertos en la Ciudad, pero para mi es una gran satisfacción desde lo cívico y lo conceptual.

11 de los últimos 12 policías de la Ciudad caídos en cumplimiento del deber, cayeron en la provincia de Buenos Aires, porque el 80% de nuestra policía vive en la Ciudad. Este es un civil que va o vuelve de su trabajo, lo quieren robar y se identifica como policía. De los 11 desde el año 2021, cero casos tienen condena firme. ¿Vio al gobernador de la provincia pidiendo fallo firme para el asesino de un policía? De los 11, en el 40% ni siquiera se encontró al asesino. No es que la vida de un policía valga más, pero imagínese que si no podemos encontrar al asesino de un policía, qué le queda a un vecino que estaba baldeando su vereda y le pegaron un tiro. No es solamente la vida de un policía, es institucional.

El último caído en cumplimento de deber fue el oficial Castelli. Lo mataron con tres balazos. Hablé con Rossi, el juez de garantías N°5 de Lomas de Zamora y allanamos las casas de los dos sospechosos pero no nos dio orden para allanar las casas de sus familiares porque no tenía pruebas suficientes. ¿Cómo hago para ver si un asesino de policías se esconde si no me dejás entrar? A ese juez lo tengo que llamar con nombre y apellido, porque yo tengo que poner la cara ante la viuda de Castelli y decirle que vamos a hacer todo para encontrar a los culpables.

Tenemos enormes diferencias políticas. Apoyado por Jorge Macri, doy la pelea política y aunque no existe la seguridad 100%, tengo la tranquilidad de que dejo todo para darle seguridad a mis conciudadanos de la Ciudad.

Elizabeth Peger: El delito más repetido en la Ciudad es el robo de celulares. ¿Qué están implementando en este sentido? Hay también una polémica por la instalación de contenedores para presos en distintos barrios.

El accionar de la policía también tiene una limitación. Si ve las redes de todo el ministerio, denunciamos en todo momento cuál es el límite de la policía. Hasta que no saquemos una ley en donde podamos tener registrado el teléfono antes para poder anularlo si lo roba, lo de la policía tiene un límite.

La agente tiene identificado dónde está su celular, pero tengo que tener una orden judicial, ilógicamente. Hasta que no vayamos con una política supra, que no tiene que ver con lo policial, hay un límite. El robo de celulares es una problemática mundial porque todos llevamos varios cientos de miles de pesos en el bolsillo. Esto requiere una política integral porque que nos trasciende a nosotros jurisdiccionalmente. Además, tiene que ver con una política nacional donde se puedan denunciar la identificación del teléfono.

“Yo entiendo que ningún vecino quiere que estén en su jurisdicción, pero hoy hay una comisaría y ahí están”, declaró Wolff.

Respecto a lo de los presos, es una problemática y nos hacemos cargo. Entiendo a los vecinos, pero en donde estamos poniendo las alcaldías o los contenedores, ya hay comisarías con presos. Venimos a reforzar la provisión de seguridad de esos presos porque se escapaban porque las comisarías no están preparadas para albergar presos.

E.P: Pero no es una solución de fondo.

Lógico, la solución de fondo es que no hayan presos en las comisarías de la Ciudad porque no nos corresponden a nosotros. Tienen que estar 24 horas nada más, por eso dimos la discusión con el Gobierno nacional.

Por otra parte, la policía de la Ciudad detiene un 22% más de gente, y en algún lugar hay que ponerlos. Yo entiendo que ningún vecino quiere que estén en su jurisdicción, pero hoy hay una comisaría y ahí están. Nosotros venimos a reforzar esto y nos hacemos cargo de la problemática, no estamos para que nos aplaudan.

Cuando asumimos, teníamos la problemática del hacinamiento y lo redujimos muchísimo para que los vecinos estén más tranquilos.

La cantidad de manifestaciones y cortes de calle se han reducido drásticamente. ¿Cuánto es mérito de la Ciudad y cuánto de Nación?

Me parece que es un mérito en conjunto, un cambio de época. Sería un hipócrita y narcisista si creería que lo logré yo o mi ministerio. Como decía una pensadora, “lo dejo a su criterio”.

Nosotros también cambiamos la doctrina de la policía. Antes, para liberar un piquete, se le consultaba al fiscal. Desde el primer día, nos paramos en el centro de monitoreo y le dijimos a los policías que liberen las ranchadas en Retiro. La policía lo entendió, bancada y sustentada por el poder político.

Creo que es un cambio de época porque la gente se cansó. Un factor determinante fue sacarle la financiación, porque pocos venían genuinamente y a otros les pagaban. A la policía le dijimos que haga lo que tiene que hacer porque cortar la clase es un delito. No me importa si son del PRO, del PJ, del Partido Obrero o del Liberal.

Así, el 10 de abril salimos en las principales revistas de seguridad del mundo porque liberamos la avenida más ancha del mundo, la 9 de julio. Nos metieron 5.000 personas, nos paramos en el centro de monitoreo y les dijimos “liberen la taza”, pusimos los dos hidrantes, y lo hicimos. Lo ideal es no tener que hacerlo, como ocurre hoy, pero para no tener que hacerlo, hay que mostrar que si lo tenes que hacer, lo vamos a hacer.

