Fugas en CABA: en veinte días se escaparon 19 presos y aún hay doce convictos prófugos

En apenas veinte días, el número de presos fugados llegó a la mitad de la cantidad de evadidos registrados durante el año pasado. Desde el 31 de marzo hasta el 20 de abril se escaparon 19 detenidos, mientras que a lo largo de todo 2023 hubo un total de 41 evasiones.

Los datos reflejan una crisis en la seguridad de las comisarías y alcaidías porteñas que no hace mucho disparó una polémica impensada entre dos halcones del PRO: Patricia Bullrich y Waldo Wolff.

La primera piedra la arrojó la ministra de Nación al asegurar que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) “da todos los días 90 cupos para presos de la Ciudad de Buenos Aires y que no siempre son cubiertos”. De inmediato, el máximo responsable de la seguridad porteña salió al cruce y dijo: “Primero, no son 90 detenidos por día, sino que es por semana; y segundo, nosotros no tenemos que tener presos y ahí partimos de una base que no es correcta”.

Lejos de encontrarle una solución a la superpoblación que existe en las comisarías vecinales y alcaidías porteñas, este lunes 15 de abril otros dos presos consiguieron abandonar su lugar de detención sin mayores problemas. Fue en la Comisaría Vecinal 12 C de Villa Urquiza.

Héctor Fernando Montoro (37) y Javier Mauricio García (35) se escaparon después de limar los barrotes de su celda, pero los policías recién advirtieron la evasión en el recuento de detenidos.

Montoro había sido detenido a fines de noviembre del año pasado por el delito de robo, y García por un delito menor, “portación de arma de fuego de uso civil”.

De acuerdo con las fuentes, ninguno de los dos pudo ser recapturado y se sumaron a la lista de doce convictos que escaparon y hasta el momento permanecen prófugos.

En el último mes y medio se escaparon 19 presos en total y apenas siete regresaron a prisión. Las fugas están directamente relacionadas con la cantidad de detenidos que permanecen alojados en las 70 comisarías y 34 alcaidías porteñas, ambos lugares de tránsito, pero que están actualmente colapsados.

Fuentes de la Policía de la Ciudad señalaron que “en el 2023 hubo un total de 41 fugas y en el primer trimestre de este año 10, lo que indica que estamos dentro de las estadísticas del año pasado”. “Ahora –destacaron– tenemos un total de 12 (N. de R.: otros siete evadidos fueron recapturados) en lo que va del año, pero teniendo un 22% más de detenidos por robos y hurtos”.

Según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, hasta el 31 marzo había 1.940 personas privadas de su libertad en la Ciudad. De ese número, 1.246 se encontraban en alcaidías, 459 en comisarías vecinales y 235 a la espera de alojamiento. Estos últimos permanecen esposados las 24 horas del día en “oficinas”, “quinchos”, “depósitos”, “lactario”, “subsuelo”, “guardia interna”, entre otros.

Este mes, en base a información aportada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el número de detenidos llegó a 2.001, cuando el número de plazas ideal es de 1.041 (798 en alcaidías y 243 en comisarías).

De acuerdo con este informe reciente, el 57,9 % de los presos (1.124) se encuentra con prisión preventiva, apenas el 13,6% (264) cumple una condena efectiva y un 28,5% (552 personas) aguarda una resolución de su caso.

El trabajo detalla que el 96,8% de los alojados son varones, el 3,2% mujeres y 0,1% personas travesti-trans. En relación con la edad, la población detenida es predominantemente joven con un promedio de 33,5 años.

Además, se indica que el tiempo promedio de permanencia en alcaidías es de 127 días, registrándose 970 días como máximo, es decir, más de dos años y ocho meses.

Buscados. El 31 de marzo se produjo la primera fuga masiva de presos. Fue en la Comisaría Vecinal 1 B de la Policía de la Ciudad, que está ubicada sobre la calle Perú al 1000, en el barrio porteño de San Telmo.

Once detenidos se escaparon y solo tres pudieron ser recapturados (dos a los pocos minutos y el restante horas después). Los otros ocho continúan siendo buscados.

Al día siguiente dos convictos salieron de la Alcaldía 3ª del barrio de Balvanera. Lo hicieron después de cortar la reja de uno de los calabozos.

El 9 de abril hubo otro escape masivo: cuatro presos alojados en la Comisaría Vecinal 6 B de Caballito.

Según fuentes policiales, violentaron un blíndex de la seccional y treparon una medianera. Dos de ellos fueron recapturados, pero la otra pareja continúa en la calle. Se trata de Nelson Nicolás Riquelme (32) y Jonathan Coma (29), quienes se fugaron en una camioneta Ford EcoSport que los estaba esperando afuera y nunca más se supo de ellos.

Emergencia penitenciaria

El Ministerio de Seguridad prorrogó por dos años la emergencia en materia penitenciaria, alertando sobre la superpoblación y el hacinamiento en las cárceles federales.

La Resolución 254/2024 advierte que las circunstancias que motivaron la declaración de emergencia en 2019 y su prórroga en 2022 no solo persisten, sino que se han agravado.

Según datos oficiales, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja actualmente a 11.453 personas, superando su capacidad de 11.361 plazas. Además, hay otros 4.265 detenidos a la espera ingresar al sistema. La infraestructura carcelaria resulta insuficiente y, en muchos casos, obsoleta.

La resolución apunta especialmente a la Ciudad, que no ha concretado aún el traspaso de la Justicia penal ordinaria a su órbita, pese a que la Corte Suprema estableció que su carácter nacional es transitorio desde la reforma constitucional de 1994.

Actualmente, 5.564 detenidos por la Justicia de CABA están bajo custodia del SPF, restando lugar para alojar presos.