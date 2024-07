Ciudad: por la crisis, hay 300 personas más por mes que pasan a vivir en la calle

La crisis económica no se detiene. Producto de la inflación y la falta de poder adquisitivo, las cifras de la indigencia y la pobreza siguen en aumento. Y en la Ciudad de Buenos Aires se traducen en cada vez más personas en situación de calle. En ese contexto, el ministro de Seguridad, Waldo Wolff aseguró que cada mes se suman 300 personas nuevas que pasan a vivir en la vía pública.



"Estamos teniendo un aumento de cerca del 10% mensual en los últimos meses. Son 300 personas nuevas por mes que entran. Teníamos 4.500 en situación de calle en abril. La enorme mayoría de esa gente viene del conurbano. Nosotros tenemos 47 paradores en la Ciudad de Buenos Aires que son un lujo. Tenemos capacidad de albergarlos", apuntó Wolff en diálogo con "Opinión Pública" por Canal 9.



El dato oficial se da en medio del anuncio de la inflación en CABA que dio 4,8%, lo que marcó 0,4 décimas por encima del mes de mayo y en el año acumuló casi un 89%. A esto se sumó que la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer las estadísticas de pobreza e indigencia correspondientes al primer trimestre del año. Según el informe, el 30,4% de los hogares (411.000 viviendas) y el 35,1% de la población (1.083.000 personas) se encuentra en situación de pobreza. En la comparación interanual, hay un aumento de 198.000 hogares y 410.000 personas en condición de pobreza.



Desde las autoridades porteñas señalaron a PERFIL, que a pesar de la situación macroeconómica, "la Ciudad incrementó en un 120% la cantidad de equipos de la Red de Asistencia que recorren las calles. En las últimas 72 horas 250 personas aceptaron refugiarse en los Centros de Inclusión Social. Con más de 600 personas trabajando, cada noche se despliega el Protocolo Invernal, que tiene como primer objetivo dar una respuesta inmediata e integral a las personas en situación de calle frente a las bajas temperaturas. Los vecinos pueden a través de la Línea 108 y del BOTI de la Ciudad (11-5050-0147) pedir atención para personas en situación de calle o de emergencia social".

El hábitat de las personas en situación de calle



"La Red de Atención trabaja los 365 días del año y las 24 horas del día. En estos días de mucho frío se intensifican los patrullajes, especialmente en áreas críticas como plazas, estaciones de subte y zonas de mucho tránsito, para que las personas en situación de calle puedan acceder a Centros de Inclusión (CIS) para protegerse del frío, y los proveen de alimentos calientes, elementos de higiene y ropas de abrigo. Hay más de 60 móviles de la Red de Atención además de equipos de a pie del Ministerio de Desarrollo Humano que recorren la Ciudad. Los 47 Centros de Inclusión Social funcionan las 24 horas y se trabaja en cada caso para que las personas en calle puedan retomar un proyecto de vida. Hay más de 4.000 lugares disponibles", detallaron.



Más allá de los datos oficiales, funcionarios que hacen las recorridas nocturnas explicaron a este medio que la situación suele ser tensa a la hora de hablar de los paradores. Los principales problemas, explicaron, se dan a raíz de la denuncia de los vecinos que tienen miedo con gente que vive en las veredas de sus casas y la negativa de muchos a ir a los lugares de contención. "Nosotros no podemos obligar a una persona a ir si no está cometiendo ningún ilícito. Entonces es complicado. No podes ir con la policía, pero tenés que convencerlo. Y muchas veces no quieren perder 'su lugar' en la calle. Además tienen un montón de cosas y eso no pueden meterlo en un parador. Entonces tampoco quieren moverse por temor a que les roben las pertenencias. Eso pasa seguido. Y por último, quienes viven con familia o mascota tienen miedo de quedarse al lado de otra gente que puede ser violenta".

Según el “Relevamiento Censal de Personas en Situación de Calle” publicado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en abril de 2024., las comunas donde se concentran en mayor medida las personas en situación de calle fueron: Comuna 1 (420 personas), que incluye a los barrios del microcentro; Comuna 3 (156 personas), conformada por los barrios de Balvanera y San Cristóbal; Comuna 4 (137 personas), que la integran los barrios de Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca, y Comuna 14 (99 personas), integrada por el barrio de Palermo.

Del total de 1.325 personas observadas en la vía pública, el 70% estaba alojada en la vereda, y el resto, en cajeros automáticos. El informe explica que 26 de las personas relevadas que viven en la vía pública son niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años.

En cuanto al lugar de nacimiento, un 31% de los respondentes había nacido en la Ciudad de Buenos Aires, un 32% en la Provincia de Buenos Aires y un 16% en otras provincias argentinas. Respecto a la tenencia de documento, solo un 59% cuenta con DNI argentino físico.

Detenidos por vivir en la calle

Asimismo, decenas de personas en situación de calle fueron detenidas por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en los últimas. Luego de requisadas, se les secuestraron cuchillos y otros elementos utilizados para abrir latas de comida, cortar cartones y otras actividades de subsistencia propias de esa situación socioeconómica.

Esas actuaciones fueron declaradas ilegales e inconstitucionales por el Poder Judicial porteño, ya que las personas fueron detenidas sin orden judicial y sin ningún motivo válido, más que el hecho de vivir en la calle. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad tomó una serie de decisiones que violan su deber de ser garante de la legalidad y comprometen la responsabilidad internacional del Estado Argentino.

Las fiscalías porteñas no sólo avalaron ese inadmisible hostigamiento, pese a que Argentina fue recientemente condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos similares. También les imputó a esas personas la contravención de poseer “armas no convencionales” y luego apelaron el fallo judicial que anuló las detenciones.

Además de violar derechos básicos, estos hechos demuestran la utilización ineficiente de los recursos siempre limitados del Ministerio Público Fiscal, así como la despreocupación de la Fiscalía General por una gestión inteligente de la eventual conflictividad.

El propio Fiscal General de la Ciudad estableció en su Plan Estratégico 2020-2024, en referencia a otras contravenciones que afectan el espacio público, que corresponde “brindar herramientas para facilitar la inserción económico social de las personas que infringen las normas contravencionales, ya que la exclusión en el goce de derechos y la desigualdad social pueden presentarse como causas de la conducta infractora”.



Sin embargo, no existe información criminal que evidencie un problema de violencia callejera vinculada con la posesión de elementos cortantes por parte de personas en situación de calle. Si existiera, lo que el MPF debería hacer es implementar una política orientada a incidir integralmente sobre ese problema, que incluya medidas para atender la situación socioeconómica previa. En lugar de eso, el Gobierno y la Fiscalía responden a un grave problema social con actuaciones policiales ilícitas.