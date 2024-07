Crece el número de gente en situación de calle, y también la crueldad y la indiferencia

El músico que participa de diversos eventos solidarios, Agustín Conejeros, confirmó la controversia sobre el número de personas en situación de calle en Buenos Aires y destacó inconsistencias entre cifras oficiales y las estimaciones de organizaciones que trabajan en el territorio. "Para cualquiera que camine en la Ciudad es evidente que el aumento de personas en situación de calle es muy notorio", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, detalló en qué consistirá el evento solidario "Que No Calle" para ayudar a personas en situaciones vulnerables el próximo 9 de julio.

Agustín Conejeros es músico y parte del Centro Cultural Vuela el Pez. Además, integra la realización del evento solidario para personas en situación de calle llamado, en homenaje a Mercedes Sosa, “Que No Calle”. Desde la Asamblea de los Derechos de las Personas en Situación de Calle denunciaron la muerte de una persona más sin techo por mes desde junio de 2023.

Me gustaría saber si puede confirmar los datos sobre la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Ayer mencionaron que había alrededor de 12,000 personas, aproximadamente una por cada manzana. También escuché que hubo un aumento del 14% del año pasado a este las personas en esa situación. ¿Podrían verificar estos datos y proporcionar alguna actualización al respecto?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La cuestión de los datos sobre la cantidad de personas en situación de calle es muy controvertida. En el Festival Que No Calle, en 2019, realizamos un censo que mostró más de 7.251 personas en situación de calle, mientras que las cifras del Gobierno de la Ciudad solo indicaban 1.100 personas.

Jorge Macri dividió en tres tipos a las personas que viven en la calle y presentó su plan

En 2021 repetimos el festival, pero sin censo. Este año no estamos realizando un censo, pero las organizaciones que trabajan con personas en situación de calle estiman alrededor de 2.000 personas. De todas maneras, las cifras del Gobierno de la Ciudad sugieren un crecimiento significativo del 100%, pero hay mucha inconsistencia en los métodos y resultados. Prefiero no dar números exactos, ya que es un tema muy sensible.

O sea, la misma información del Gobierno porteño, y con el mismo método, indica que se duplicaron las personas desde el 2019. ¿Pero desde dónde creés que surgen estos datos que, por ejemplo, nosotros tenemos, estos 12 mil individuos en situación de calle? En ese momento también diferían bastante sus propios números, ¿ustedes censaban sólo la Ciudad o también AMBA?

Nosotros censábamos solamente la Ciudad en ese momento. Y quienes hacen el censo son un montón de organizaciones de personas en situación de calle. Hay una asamblea popular por los derechos de las personas en situación de calle, con la que nosotros articulamos para este festival que estamos armando. Lo que sí es indiscutible para cualquiera que camine en la Ciudad es que el aumento de personas en situación de calle es muy notorio, y las organizaciones registran lo mismo.

Pasar el invierno en la calle

Hay zonas donde la densidad de personas en situación de calle es mucho mayor. De todos modos, también hemos encontrado barrios residenciales donde antes no era tan habitual ver esto. Las organizaciones que monitorean la situación a diario detectan un aumento notable. No tengo una cifra más acabada, pero hay un incremento significativo que incluso el Gobierno de la Ciudad reconoce.

Aunque se hable de más de 2000 personas en situación de calle, no hay políticas efectivas para paliar esto. De hecho, el Gobierno porteño ha reducido sus políticas en ese sentido. Hasta el año pasado se realizaba el Operativo Frío, que era un paliativo mínimo, repartiendo frazadas y alimentos. Hoy en día esto ya no ocurre.

Además, hay una gran campaña de publicidad que promueve la existencia de más de 45 paradores, pero en realidad no hay vacantes suficientes. Esta situación es preocupante, y el discurso ha cambiado de una manera alarmante.

Se destaca el aumento de las personas en situación de calle en los últimos años.

Durante la campaña, ya notamos este giro narrativo con frases desafortunadas de Jorge Macri sobre los 'cajeros automáticos como monoambientes'. Ahora vemos una publicidad que normaliza la crueldad con las personas en situación de calle, en donde la su presencia se muestra como si fuera un problema para los demás vecinos, lo cual es indignante. El problema habitacional es transversal a toda la Ciudad.

Es correcto que en distinta magnitud, pero el problema es para todos. ¿Puede ser que la diferencia entre 2 mil y 12 mil sea por la diferencia entre las personas que están en situación de calle las 24 horas (estas 2 mil personas) y que el resto son lo que a la noche van a dormir a estos lugares dispuestos por el Gobierno de la Ciudad?

Puede ser, pero como no pertenezco a las organizaciones que trabajan así, sino a la parte de los centros culturales del festival, no me quiero arriesgar a discutir la metodología.

Que No Calle: más que un festival solidario

¿De qué se trata el festival que organizan?

Estamos organizando el Festival "Que No Calle' el 8 de julio. Este festival tuvo su primera edición en 2019, se realizó nuevamente en 2021, y ahora lo relanzamos debido a nuestra creciente preocupación por la situación actual.

El festival articula la participación de 28 centros culturales, reconociendo que estos espacios no solo ofrecen entretenimiento artístico, sino que también tejen comunidad y fomentan la sensibilidad social. No podemos mirar a otra persona con indiferencia ni celebrar su desplazamiento.

La deshumanización como falta de empatía

En esta edición, 22 centros culturales tendrán eventos el 8 de julio. Lo hacemos en homenaje al natalicio de Mercedes Sosa y en vísperas del Día de la Independencia, el 9 de julio. Habrá eventos en toda la Ciudad, invitando a la gente a disfrutar del arte y a llevar donaciones como alimentos, frazadas y artículos de higiene personal.

Esperamos organizar a la comunidad en un gran abrazo solidario para nuestros compatriotas más necesitados. Invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales en las cuentas de "Que No Calle". Este nombre juega con la palabra "calle" y la canción de Mercedes Sosa, que nos inspiró, “Canción para un niño en la calle”.

Diego Kravetz defendió el desalojo de personas en situación de calle

Alejandro Gomel (AG): Te escucho y recuerdo la frase de Diego Kravetz de “o duermen en paradores o se van a dormir a otra ciudad", diciendo que los iban a sacar de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué notás en la sociedad en general al respecto de estas personas en situación de calle? Muchas veces se los llama “los invisibles”. ¿Se profundiza esto? ¿Hay una indiferencia a lo que sucede?

Te diría que es incluso más grave, porque si la situación que veníamos trayendo era la de indiferencia, pero este discurso del Gobierno de la Ciudad promueve la crueldad. Por ejemplo, hace algunas semanas tuvimos un caso de personas que van y le disparan a personas con armas de aire comprimido, hay gente que les tira agua fría o caliente a los colchones, mojando las ranchadas.

Tenemos dispositivos de la policía muy violentos a plena luz del día y eso habilita a la sociedad civil a desplegar un alto grado de crueldad que nos preocupa mucho. También por eso decidimos resaltar que la batalla es cultural en ese sentido, por eso los centros culturales nos plegamos a esto.

AO FM