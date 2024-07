Eugenio Semino: “La pérdida del poder adquisitivo ha sumido a los jubilados en estado de extrema pobreza”

La crisis del haber jubilatorio continúa, cada vez se pierde más poder adquisitivo y los ajustes que se realizan mes a mes con el índice de inflación mensual no cambia la situación que están viviendo los jubilados. En este contexto, este medio se contactó con el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

“Parece que la fórmula de reajuste jubilatorio, que por otra parte ha tenido media sanción de la cámara de Diputados y está en tratamiento en el Senado, no termina nunca en términos de plasmarse en algo que pueda resolver mínimamente la desesperante situación”, comentó Eugenio Semino. “Hubo una fórmula de movilidad que está vigente desde diciembre del 2020, que no ajustó por inflación, por lo cual, el desfasaje de los haberes jubilatorios ha sido monumental”, agregó.

El haber jubilatorio se ha derrumbado y hundió a los jubilados en la pobreza

Posteriormente, Semino planteó: “El haber se ha derrumbado, cosa que viene pasando en forma ininterrumpida desde diciembre del 2017, pero en el último año de 2023, el desfase fue impresionante, la pérdida del poder adquisitivo ha sumido a los jubilados en estado de extrema pobreza”.

Luego, el entrevistado manifestó que, “con la nueva administración, luego de una devaluación del 118% en sus primeros días de gestión, empezó a tratarse una nueva fórmula que contemplara la posibilidad de mejorar la situación”.

El ajuste por inflación en los haberes jubilatorios no significó ninguna mejora

“En 6 meses el tratamiento de la nueva fórmula no se resolvió, no tuvo sanción y, de hecho, a través de un decreto del actual poder ejecutivo, comenzó a reajustar los haberes directamente por IPC”, sostuvo el defensor de la tercera edad. “Ese IPC, que en este mes que se aplicó nuevamente en el mes de julio, fue del 4,2%, en realidad, no movió el amperímetro de este desastre”, complementó.

A modo de cierre, Semino expresó: “El IPC está en descenso, cosa que por un lado es una buena noticia, pero para los jubilados les garantiza que van a seguir sumidos en esta miseria y, en paralelo, el haber se sigue licuando”.