El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, participó de la 21 edición del Council of the Americas (COA) e hizo mención a la coparticipación federal, aunque no fue el principal tema de su discurso, sino que buscó revalorizar el vínculo con el gobierno Nacional y hasta le dedicó palabras de reconocimiento a Javier Milei al señalar que el primer mandatario siempre reconoce que mucho de lo que hoy se ha planteado tiene como punto de partida la Presidencia de Mauricio Macri.

Coparticipación: la Corte Suprema convocó a Jorge Macri y a Luis Caputo a una audiencia de conciliación

“Las transformaciones siempre llevan tiempo. Sin duda, el país que recibió el presidente Milei ha sido una catástrofe, pero imaginense si el punto de partida hubiera sido, no en el sótano 16 donde lo dejó Alberto Fernandez, sino en planta baja como lo había dejado Mauricio Macri”, aseguró.

Además, en su discurso manifestó sus coincidencias con la gestión del presidente Javier Milei. “Tenemos tensiones y estamos discutiendo temas como la coparticipación y la posibilidad de avanzar en aspectos como la autonomía, pero lo estamos haciendo compartiendo ideas y valores comunes”, sostuvo. Y luego agregó: "Tengo mucha confianza en el llamado que nos hizo la Corte Suprema".

Además, el jefe de gobierno destacó el apoyo al sector privado, la promoción de la economía local, el relacionamiento internacional y la capacidad de gestión de la Ciudad en el complejo escenario económico y social que vive el país: “Aún así elegimos ser firmes con los problemas, pero sensibles con las personas: en nuestra visión de Ciudad no sobra nadie”.

“Al contrario, el esfuerzo que estamos haciendo tiene que servir para mejorar la calidad de vida de todos los porteños”, afirmó el Jefe de Gobierno y señaló que “liderar un cambio transformador solo es posible con gestión y políticas sostenidas en el tiempo”.

Mario Grinman en el Council of Americas: "Los argentinos estamos haciendo progresos sustantivos"

El encuentro convocado en el Alvear Palace Hotel por la organización empresarial estadounidense tiene como objetivo promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en América. El cierre está a cargo del presidente Javier Milei. Durante el día se suma una serie de ponencias de funcionarios públicos y líderes del sector privado para discutir panoramas económicos y políticos actuales y futuros de Argentina.

Jorge Macri en la apertura del Council of Americas acompañado de Susan Segal, Guillermo Francos y Natalio Mario Grinman.

“Gestionar un país o una Ciudad como Buenos Aires implica tomar decisiones difíciles y ser capaces de poner en crisis lo que se venía haciendo, sin perder de vista el rumbo y el objetivo”, dijo Jorge Macri.

“Gobernamos para enfrentar los problemas. Estamos dando discusiones incómodas y batallas que es necesario dar para tener una ciudad mucho mejor, más ordenada, limpia, segura y, sobre todo, más pujante y próspera”, agregó.

Qué genera la Ciudad de Buenos Aires

Macri resaltó que la Ciudad exporta servicios por 6.370 millones de dólares y representa el 17 por ciento de la actividad económica nacional. Dijo que la economía del conocimiento posiciona a Buenos Aires como “Ciudad de la Innovación” con 15.821 empresas especializadas en tecnología y startups que emplean a 260.000 personas.

CABA: cuánto necesita una familia para ser de clase media

Remarcó el aporte de 43 universidades públicas y privadas que tienen su sede en la Ciudad, a las que suman más de 250 Institutos de Formación Superior, y recordó que Buenos Aires fue señalada como la mejor ciudad de América latina para estudiar, según la clasificación anual de universidades del mundo que realiza el Ranking QS.

El jefe de Gobierno también se refirió a la situación de Venezuela e hizo un fuerte reclamo en favor de que “se respete la democracia y asuma el presidente que fue electo” y no que el que se pretende imponer por la vía de la “brutalidad”.

Y finalizó: "Tengo el desafío de gobernar una de las ciudades más prósperas de las Américas. El cambio transformador de la Ciudad nadie lo hace solo, sino con equipos de gestión profesionales y comprometidos. Sabemos que no tenemos todas las respuestas, pero tenemos la decisión de ir por ellas", argumentó.

