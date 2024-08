Mario Grinman en el Council of Americas: "Los argentinos estamos haciendo progresos sustantivos"

Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio abrió la 21° edición del Council of Americas que coincide con los 100 años de vida de la Cámara. Cabe recordar que el plato fuerte de la jornada será la presencia del presidente Javier Milei que estará cerrando el evento a las 12:30 horas, aunque también participarán varios miembros de su gabinete.



Por caso, en la apertura oficial del evento participó también Guillermo Francos, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, así como estuvieron Susan Segal, presidenta y CEO de AS/COA (Americas Society/Council of the Americas),y Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"Estamos atravesando una situación difícil", reconoció Grinman y allí puntualizó: "La actividad está deprimida y la pobreza registra valores escandalosos", aunque también reconoció que la inflación va descendiendo. "Además, muchas empresas padecen la falta de venta y muchos hacen malabares para llegar a fin de mes. Pese a eso, tengo la convicción de que los argentinos estamos haciendo progresos sustantivos", aseguró.

Grinman detalló que en sus primeros meses, la actual gestión nacional dio inicio a un camino de transformación, "tan necesario como tantas veces postergado".

"El presidente Milei planteó algo casi obvio pero que muchos gobernantes desconocieron: no es posible gastar sistemáticamente más de lo que se tiene. Olvidar este principio es condenar al país a un endeudamiento insostenible o a una inflación desbordada. Los argentinos podemos dar testimonio de ambas cosas", dijo.

Entre otras cosas, el presidente de la CAC pidió una "reconstitución moral de la Argentina".

"Los resultados de este ordenamiento de las cuentas públicas y de la sensatez monetaria ya están a la vista: la inflación se derrumbó rápidamente y la brecha cambiaria es mucho menor a la que se registraba a finales de 2023".

Además, revalorizó algunos cambios que se plasmaron tras la aprobación de la Ley Bases y el DNU 70. "Bienvenidas las medidas de modernización laboral, el régimen de incentivo a las inversiones y todas aquellas que apuntan a poner en marcha una nación anquilosada", festejó.

A su turno, Susan Segal, presidenta y CEO de AS/COA reconoció el rol del presidente Javier Milei de convertir a la Argentina en un polo tecnológico y también el lugar que le ha otorgado a las inversiones extranjeras en el país.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, revalorizó que en el contexto internacional que se vive en estos días en las elecciones de Venezuela, "uno se da cuenta del verdadero valor de vivir en democracia".

"Hemos incorporado un nuevo ministro que se ocupa de los temas de desregulación y nuevos roles del estado: Federico Sturzenegger", recordó y aseguró que "está muy preparado para iniciar esta etapa de desregulación".



Entre otras cuestiones, Francos revalorizó el rol positivo que está teniendo la Ley Bases y el DNU 70 al permitir dar por concluidas cuestiones que entorpecían el libre funcionamiento de actividades como la Ley de Alquileres.

"Le digo siempre a la Canciller (Diana) Mondino, lo importante que es que el presidente está fuera del país. Cada vez que lo hace establece la marca argentina en algún lugar del planeta y se ha convertido en la marca de la libertad", indicó Francos.

Francos indicó que no pretendía ahondar en las conquistas económicas de la Argentina en los últimos meses, cuestiones que definió serían tratadas más tarde por el ministro Luis Caputo y el presidente Javier Milei. Pero hizo incapié en uno que considera determinante: "Durante los últimos 8 años, el promedio del déficit fiscal del país fue de 30 mil millones de dólares anuales en números grosos. En los 6 meses del gobierno de Javier Milei se marcó superávit", puntualizó.

Finalmente, el jefe de Gabinete aseguró: "estoy convencido que estamos en el buen camino, que es el camino de la democracia y de la libertad", completó Francos.

Jorge Macri y la relación CABA - gobierno nacional

A su turno, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri aprovechó el encuentro para reflotar el vínculo con Nación y reconoció "Estamos discutiendo la coparticipación y otras cuestiones como mayor autonomía, pero creo que lo estamos haciendo compartiendo ideas y objetivos comunes", aseguró y agregó: "Yo rescato siempre la actitud que tiene el actual presidente, Javier Milei, cuando rescata que mucho de lo que hoy se está planteando tiene un punto de partida en la presidencia de Mauricio Macri. Porque los procesos sociales, las transformaciones, lo saben ustedes en el sector privado también, llevan tiempo. Muchas veces las sociedades emprenden un camino de transformación, se asustan un poco y después vienen liderazgos nuevos que toman esas banderas", aseguró.

En su discurso, Macri buscó revalorizar no sólo el rol de CABA en la generación de empleo y fortaleza económica, sino también en la necesidad de fortalecer el rol de los privados "La Ciudad exporta servicios por 6300 millones de dólares, recibe 10 millones de turista y se consumen de 12 a 14 millones diarias de alimentos. Como si fuera poco, solo ligada a la economía del conocimiento hay 15.821 empresas que emplean mucha más gente que casi 1/3 de las provincias argentinas, más apoyadas en el empleo público. Acá no tenemos Vaca Muerta ni litio, tiene que ver con la existencia de un privado que se anima a invertir y participar".

