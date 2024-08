Claudia Neira: Hay exceso de presos en la Ciudad, 53 solo en la alcaidía de Flores

Claudia Neira criticó que el gobierno de la Ciudad instale módulos de detención cerca de polideportivos: “En la Comuna 8 hay una cárcel dentro del Parque Olímpico, donde hacen deporte de alta competición los chicos de todo el país”. Además, la legisladora destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), que la Ciudad debe definir de forma urgente dónde van a instalarse las unidades penitenciarias transitorias y permanentes: “Probablemente haya que pensar en conveniar con la provincia de Buenos Aires o algún municipio”.

Claudia Neira es legisladora porteña y vicepresidenta del bloque de Unión por la Patria. Fue directora del Banco Ciudad por la oposición y profesora de la Facultad de Derecho de la UBA.

¿Cuál es la posición del bloque de Unión por la Patria respecto a los contenedores para detenidos que instaló la Ciudad de Buenos Aires?

En este momento tenemos 2200 detenidos en la Ciudad de Buenos Aires y el número presenta un crecimiento sostenido. El gobierno anterior tomó la decisión de no abrir más cupos en el Servicio Penitenciario Federal y en la Ciudad no tenemos un servicio penitenciario propio, ni un sistema penitenciario y tampoco cárceles propias. Por eso, lo que se hacía era conveniar con el sistema federal. Tenemos nuestros propios detenidos y tenemos que tomar una definición autónoma para avanzar en tener un sistema penitenciario propio.

Nosotros creemos que esto tiene que ser una política de Estado y pedimos hace rato que se convoque al Consejo de Seguridad, un órgano que está en la Constitución y que no funciona en la Ciudad, para discutir esto que es totalmente relevante. Hoy, los detenidos están diseminados en comisarías y por eso se escapan y aparecen en los techos de alguna casa, tal como vemos en las noticias, otros están en alcaldías que son lugares aptos para que los detenidos estén 72 horas, pero algunos pasan meses o hasta años.

El otro día estuve visitando en la Comuna 7 en Flores una comisaría que se estaba construyendo y la construcción se interrumpió por un problema de falta de fondos, pero sí se constituyó una alcaldía por lo que, en pleno barrio de Flores, hay 53 detenidos en un lugar que ni siquiera está lindero a una comisaría y que no tiene condiciones para alojar detenidos.

Cuando todo esto se colapsa porque los presos se fugan de todos lados, la nueva medida que toma el gobierno de la Ciudad es poner containers en Saavedra, Barracas, Chacarita, en todos los casos, cerca de algún polideportivo. En la Comuna 8 hay una alcaldía central, le llaman así, pero en realidad es una cárcel porque es para más de 700 personas, y es dentro del Parque Olímpico, donde hacen deporte de alta competición los chicos de todo el país.

Esto nos parece insólito y creo que hay que tomar una definición para trabajar en tener un sistema penitenciario, definir dónde van a instalarse las unidades penitenciarias transitorias y permanentes. Probablemente haya que pensar en conveniar con la provincia de Buenos Aires o algún municipio. Además hay que tener juzgados de ejecución, yo tengo un proyecto en ese sentido, y una ley de ejecución propia. Todo eso es lo que tenemos que hacer, hay que trabajar.

Elizabeth Peger: ¿Cómo tomaron la decisión del gobierno de la Ciudad de suspender la obra pública hasta que se resuelva el conflicto por el Código Urbanístico?

En mi caso, trabajé con distintos grupos de vecinos que tienen barrios que están muy afectados por el Código Urbanístico 2018 sobre propuestas vecinales para que, de forma urgente, se frenen los impactos del código en esos barrios que quedaron arrasados como Devoto, Villa del Parque, Chacarita, Palermo, etc.

Creemos que el Código Urbanístico debe ser abordado en dos niveles. Uno es la emergencia que afecta a los barrios que no pueden esperar y necesitan que tomemos una decisión para avanzar en esas leyes que analizamos manzana por manzana con los vecinos. Por otro lado, debe tomarse una definición respecto a suspender obras, no las que están en camino, pero sí planteé la suspensión de los certificados urbanísticos que puede afectar la seguridad jurídica de los desarrolladores.

No se hizo nada, ni se abordaron las urgencias, ni se suspendió la entrega de certificados urbanísticos. Ahora viene Jorge Macri con un proyecto de ley con el cual no estamos de acuerdo porque aborda todo junto y pretende reformar la totalidad del código urbanístico sin tener la actualización del plan urbano ambiental, un código ambiental y otras condiciones que hacen a la planificación de la ciudad. Lo que falta acá es planificación, quieren reformar todo junto y la queja de los vecinos es que, mientras quieren reformar, se siguen otorgando permisos y después no queda nada.

