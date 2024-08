Tras los dichos del ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff sobre la muerte de once policías de la Ciudad de Buenos Aires en el Conurbano bonaerense, su par de la provincia, Javier Alonso, le respondió este lunes y tildó de "triste" la idea de "politizar víctimas". Además, consideró que las declaraciones de su homólogo de la ciudad "atrasan".

“No hay fuego cruzado porque no respondemos a los dichos de Wado Wolff. Sus declaraciones atrasan. La gente espera que quienes tenemos una responsabilidad institucional trabajemos seriamente, y con frases grandilocuentes no vamos a resolver la seguridad. Es triste politizar 12 víctimas", manifestó Alonso en diálogo con Splendid AM990.

Y agregó: "En realidad lo que estamos viendo es la extinción del PRO. La Libertad Avanza está avanzando sobre la Provincia de Buenos Aires. Parece que van a haber algunos saltos políticos y el PRO se da cuenta de que está perdiendo lo que alguna vez tuvo en términos de representación política, y sale a decir estas frases".

Fue en Radio Colonia cuando Wolff manifestó la situación crítica que atraviesa la provincia de Buenos Aires tras el crimen del policía de la Ciudad Juan Castelli: “Hay una diferencia ideológica de equipamiento y de proyecto entre Ciudad y provincia”. Sumado a esto, a través de una publicación en X, el funcionario porteño arremetió contra la inseguridad en el Conurbano al indicar que de los 12 policías de la Ciudad asesinados entre 2021 y 2024, 11 hechos ocurrieron en la provincia.

Frente a estos dichos radiales y la publicación de este fin de semana, el jefe de la cartera de Provincia salió al cruce y sostuvo: "Wolff le está faltando el respeto a la gente de la Provincia de Buenos Aires con sus declaraciones. El pueblo es quien elige; quizás a él no le guste”.

Sobre el asesinato de Castelli, Alonso respondió: “Estos policías son vecinos de la provincia de Buenos Aires, que salen a trabajar. Él dice que murieron en actos de servicio. No fueron actos de servicio, porque estaban de franco. Actos de servicio es cuando están trabajando de policía. Y eso sería en la ciudad de Buenos Aires, no estarían en la provincia, en todo caso”. “La primera pregunta debe ser por qué los policías de la Ciudad no viven en la Ciudad. Ahí está la primera flaqueza", añadió.

A su vez, explicó que los homicidios en ocasión de robo bajaron durante la gestión de Axel Kicillof: “Con [María Eugenia] Vidal fueron 429 entre el 2016 y el 2019. En cambio durante el gobierno de Kicillof hubo 381, es decir que hay una tendencia que baja. No sé qué rumbo quiere cambiar [Wolff]”. Aun así, en el cierre, el funcionario sostuvo que quiere sentarse a dialogar con su par porteño para “trabajar seriamente en conjunto”.

