El portero que filmó la agresión de Diego Kravetz aseguró que el funcionario "le pegó una cachetada al menor de edad sin mediar palabra"

Diego Kravetz, nuevo subsecretario de Inteligencia del Estado (SIDE), habría sido denunciado tras agredir a un menor de edad en la calle en octubre, mientras era secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Pablo Rodas, el portero de un edificio, entregó a la Justicia las filmaciones que constatan la supuesta agresión. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), Rodas declaró que el funcionario le pegó por creer que le había robado el celular a su hijo, lo que consideró “hacer justicia por mano propia”. “Me indigna que un funcionario público actúe de esa manera”, agregó.

Diego Kravetz habría sido denunciado por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y la causa está a cargo del fiscal Hernán Biglino. Hasta el momento, PERFIL no obtuvo respuesta del entorno del funcionario.

¿Qué es lo que usted vio?

Con respecto a las filmaciones, vinieron de la Defensoría del Pueblo para que les facilite la grabación porque la mamá del menor radicó una denuncia, sin saber que era un funcionario público. Yo vi cuando vino un patrullero y le pidió la documentación al chico. Tenía el DNI, pero no tenía el celular, y fue acusado de haberle robado el celular al hijo del funcionario. En ese momento, un agente llamó al funcionario, que vino desde la calle Cabello y le pegó una cachetada al menor de edad sin mediar palabra. Todo quedó registrado en la cámara.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esto es una injusticia porque después se hizo la denuncia y el hijo del funcionario declaró que no era el chico que le robó el celular. El chico estaba deambulando por acá porque tenía turno a primera hora de la mañana en el Hospital Fernández.

De todas maneras, si fuera el chico que robó el celular, tampoco se justificaría…

No, porque eso es hacer justicia por mano propia. Es feo robar, pero hacer justicia por mano propia es peor siendo funcionario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso es que yo facilité la grabación.

Diego Kravetz, el nuevo "dos" de la SIDE, apuntado por una supuesta agresión mientras era funcionario porteño

Pablo, cuéntenos de su vida personal.

Tengo 53 años y hace 11 que trabajo en la portería.

¿De dónde viene? Le escucho un acento que no es porteño.

Soy provinciano, vengo de la provincia de Formosa.

¿Qué le genera esa actitud de injusticia? Mucha gente tendría miedo...

Miedo no, pero me indigna que un funcionario público actúe de esa manera. Para eso está la justicia, por más de que en Argentina no exista la justicia, ni va a existir. Lamentablemente, los gobiernos de turno son tan corruptos que mientras haya corrupción, no va a haber justicia. A mí la injusticia me revienta. No me metí porque tengo hijos varones, y uno nunca sabe qué le depara el día de mañana, pero está mal que un funcionario actúe así. Eso es abuso de autoridad.

Evidentemente estaba indignado porque pensó que era la persona que robó el celular, que para nada lo justifica…

Por más que sea el ratero, como se dice, no lo justifica, o por más de que entre a la comisaría y salga por la otra puerta por ser menor de edad. En este caso, una cosa no tiene nada que ver con la otra.

¿Qué hacía en Formosa antes de estar en la portería?

Yo vine a Buenos Aires en el gobierno del caudillo (Carlos) Menem. Antes, trabaja como empleado de comercio.

Gracias por su testimonio.

Estamos para servir al pueblo y espero que sirva de algo.

TV CP