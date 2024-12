El exsecretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, fue designado este martes 17 como nuevo subsecretario de Inteligencia del Estado (SIDE), en un nuevo traspaso de un integrante del PRO al gobierno libertario que sumó más tensión a la relación de ambos espacios. Sin embargo, cuando todavía ocupaba su cargo en el gabinete de Jorge Macri, habría sido captado por una cámara mientras agredía a un delincuente que intentó robarle a su hijo, en lo que sería considerado un escándalo porque se trataba entonces de un funcionario público.

Según confirmó el Gobierno esta semana, el flamante subdirector estará a cargo, específicamente, de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

Tras la salida de Diego Kravetz, Jorge Macri nombró a Ezequiel Daglio como nuevo secretario de Seguridad porteño

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Kravetz cuenta con experiencia en el ámbito de Seguridad. Recibido en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA), se desempeñó hasta el ​año pasado como secretario de Seguridad e intendente interino de la municipalidad de Lanús, bajo la gestión del actual jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, con quien se unió al PRO.

La salida del nuevo subdirector de la SIDE se sumó a la de Grindetti. De esta forma, la estructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos atraviesa modificaciones clave en esta última parte del 2024, al cumplirse el primer año de gestión de Jorge Macri. La partida de Kravetz estaría relacionada con el deterioro del vínculo con el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, quien era su jefe directo.

Su paso a las filas libertarias habría sido una estrategia del asesor presidencial Santiago Caputo, la que tomó desprevenido al jefe de Gobierno porteño, según informó La Nación. Por ese motivo, el alcalde porteño no solo debe enfrentarse a los conflictos internos en su equipo de ministros, sino que también deberá frenar la avanzada de los libertarios, que buscan arrebatarle al PRO el control del distrito en 2027, algo que quedó demostrado en la decisión del bloque de La Libertad Avanza (LLA) de votar en contra del presupuesto porteño.

Además de provocar enojo en el Ejecutivo de la Ciudad, el desembarco de Kravetz en la SIDE produjo inquietud en el mundo del espionaje, indicó el periodista Carlos Pagni, que consignó el jueves el hecho.

El episodio al que hizo referencia el periodista se trató de un incidente en el que Kravetz enfrentó a un delincuente que intentó robarle el celular a su hijo el pasado 17 de octubre. El hecho quedó registrado en un video, donde se puede verse a quien parece ser el exsecretario de Seguridad cuando agredía al presunto ladrón mientras la Policía de la Ciudad retenía al joven.

A raíz del hecho, un defensor oficial habría denunciado a Kravetz por "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público". La causa estaría a cargo del fiscal Hernán Biglino, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 39 de la Ciudad de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, PERFIL no obtuvo respuesta del entorno de Kravetz. Desde la fiscalía, informaron que Biglino se encuentra de licencia jueves y viernes, por lo cual tampoco confirmaron la información.

La trayectoria política de Diego Kravetz, el nuevo subsecretario de la SIDE

En el pasado, Kravetz desempeñó distintos cargos públicos. Fue legislador porteño entre 2003 y 2011 por el Frente para la Victoria, desde donde trabajó en la redacción de la ley de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires que dio origen a la Policía Metropolitana, antecesora de la Policía de la Ciudad, y también se desempeñó como representante legal del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.

En las elecciones del 2011 fue compañero de fórmula del exjefe de Gobierno Jorge Telerman y perdieron contra Mauricio Macri. En los comicios de 2023, fue el candidato de Juntos por el Cambio para suceder a Grindetti como intendente de Lanús, pero fue derrotado por Julián Álvarez, de Unión por la Patria. Sumado a esto, trabajó brevemente con Sergio Massa y fue el jefe de campaña de Guillermo Nielsen, candidato del Frente Renovador en la Capital Federal.

Durante el tiempo que estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, fijó postura sobre el uso de armas de fuego por parte de los efectivos. “Soy de los que creen que cuando es un solo efectivo y está en una situación así, tiene que usar el arma de fuego y no el arma no letal [las Taser]. Lo mismo que cuando se discutía si le tenía que haber tirado a la pierna. Son centésimas de segundo en donde si la Taser choca con alguna prenda, no termina de hacer el contacto y falla ese primer tiro, aunque haya un segundo tiro, la centésima de segundo que dura la acción hace que lo mate [al policía]”, consideró Kravetz.

En su paso por la Legislatura conoció a Soledad Acuña, por entonces legisladora del PRO. Comenzaron una relación en 2006 y, en febrero de 2022, formalizaron el vínculo ante el registro civil. Con su esposa, que fue ministra de Educación porteña durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, tienen tres hijos.

MB GI CP