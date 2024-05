El secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, dijo que la problemática de las personas que duermen en la calle "tiene que ver con el ordenamiento y el tema convivencial de todos".

"No es 'si no me gusta el parador me voy a dormir donde se me canta'. O dormís acá o... en la calle no vas a dormir. Vas a tener que buscar otro lugar... o en otra ciudad", planteó el funcionario.

Kravetz argumentó que en la Ciudad funciona el sistema BAP (Buenos Aires Presente). "Están pasando todas las noches y todo el día, hay como una lógica de contención inicial, pero después está la parte del ordenamiento", dijo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las imágenes del operativo de limpieza de Jorge Macri que causaron polémica por el desalojo de gente en situación de calle

Para Kravetz la situación "es compleja" e implica "congeniar y convivir con el resto de la sociedad, que por ahí no le gusta que le duerman en la puerta de la casa, o que de repente termina haciendo las necesidades en la plaza porque no tiene otro lugar".

"No estoy juzgando, estoy describiendo una realidad", sostuvo el funcionario, en declaraciones al programa No la ven, que conduce Diego Schurman por Splendid990.

Las frase sobre los cajeros "como monoambientes"

Le preguntaron a Kravetz sobre una frase que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo en 2023, aquella de que los cajeros automáticos "se transformaron en monoambientes".

La comparación entre Jorge Macri y un personaje de Capusotto

"No me parece mal lo que dice Jorge, el cajero no es el lugar. Yo te ofrezco el parador. Es verdad, el parador por ahí hay que mejorarlo, pero es el parador. Es mejor que otra cosa y es lo que hay", respondió.

La polémica por las fotos

En abril hubo un fuerte polémica cuando Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el "Operativo de Orden y Limpieza" y el jefe de Gobierno porteño mostró en sus redes sociales a empleados haciendo tareas de higiene y agentes desalojando a personas en situación de calle.

Las publicaciones generaron reacciones de todo tipo y Macri fue cuestionado por poner a la gente “en el mismo plano que la basura”. Terminó borrando los posteos y el gobierno tuvo que salir a dar explicaciones.

LT

LT