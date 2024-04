El gobierno de Jorge Macri justificó los operativos para desplazar a personas en situación de calle

El gobierno porteño debió dar explicaciones este jueves por una serie de operativos de "orden y limpieza" en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, que generaron revuelo por el polémico tratamiento hacia las personas en situación de calle. Jorge Macri recibió críticas tras compartir en redes sociales algunas imágenes con el "antes y el después" de estos procedimientos. Frente a los cuestionamientos, el ministro porteño de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, esquivó la polémica y afirmó que "la calle no es un lugar para vivir". Además, aclaró que la problemática no se soluciona con "romantización ni asistencialismo", mientras puntualizó que las personas desalojadas son asistidas en centros de inclusión social para "rearmar su proyecto de vida".

Las imágenes se dieron a conocer en la cuenta de Instagram del alcalde porteño, quien dio precisiones del “Operativo especial de orden y limpieza en Recoleta y Palermo”, una iniciativa que impulsó el gobierno a pedido de los vecinos, a fin de garantizar el orden, la seguridad y la limpieza del espacio público.

"Uno de los pedidos que nos hacen los vecinos es que el espacio público, además de que sea seguro, esté limpio y ordenado. Por eso realizamos estos operativos especiales de los que participan el área de Ordenamiento del Espacio Público, la Policía de la Ciudad, miembros del programa Buenos Aires Presente y la cuadrilla de limpieza intensiva", indicó Jorge Macri en su cuenta de Instagram.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La publicación fue acompañada con un video que contraponía una serie de imágenes con el antes y el después de los operativos. De un lado aparecía la zona ocupada por una persona indigente, y del otro se mostraba la misma superficie desalojada y "limpia", una vez concluido el operativo.

En declaraciones radiales a Urbana Play, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, afirmó que “aquel que está haciendo sus necesidades o molestando a la gente es invitado a retirarse”.

El funcionario aclaró asimismo que a las personas indigentes se les ofrece atención en un centro de inclusión social.

Por otro lado, Wolff minimizó las publicaciones del jefe de gobierno y explicó que "como ministro de Seguridad, si alguien llama al 911 por una persona que está haciendo sus necesidades o tiene una punta o una faca, voy a ir a sacarlo”.

Con concesiones, el oficialismo logró el dictamen para la renovada Ley de Bases

"Las personas no son basura": críticas a la gestión de Jorge Macri

María Migliore.

Los posteos de Jorge Macri generaron una ola de críticas, incluso de María Migliore, quien fue funcionaria durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y actualmente de desempeña como directora de Integración Socioproductiva de Fundar.

"Las personas no son basura, no son descartables", remarcó la ex ministra de Desarrollo Humano porteña. "No son algo que tenemos que 'limpiar'", precisó.

"Una persona en situación de calle es alguien que además de estar en situación de pobreza perdió toda vinculación familiar, social, que está atravesando una situación de mucho dolor. Entonces, no podemos hablar y mostrarlas como si fueran un objeto a mover para limpiar un lugar. Eso no ayuda a cambiar su situación. El enfoque es otro, uno que no deshumanice", manifestó Migliore, diferenciándose de los dirigentes actuales de la Ciudad de Buenos Aires.

También hubo fuertes críticas por parte de Leandro Santoro, ex candidato a jefe de gobierno.

Foto: X/@SantoroLeandro

"Hola Jorge Macri. Me parece muy bien que limpies un poco la ciudad... Pero ¿te das cuenta que en este video estas poniendo a las personas en situación de calle en el mismo plano que la basura?", interrogó el dirigente.

Los cuestionamientos obligaron a Gabriel Mraida, ministro porteño de Desarrollo Humano y Hábitat, a responder y justificar los polémicos operativos con las personas en situación de calle.

El funcionario le contestó a María Migliore que "definitivamente la calle no es un lugar para vivir". "Por eso, desde que asumió Jorge Macri esta problemática histórica se convirtió en una prioridad de la Ciudad, con decisión y más herramientas, sin romantización, ni asistencialismo", aseguró.

Mientras que a Santoro le explicaron que la ciudad cuenta "con una red de 45 Centros de Inclusión donde acompañamos a cada persona a rearmar su proyecto de vida".

CA/GI