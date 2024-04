Restauran un edificio porteño de 150 años y será sede de la Iglesia de Cienciología

En el microcentro porteño, puntualmente en Sarmiento al 1300, donde andamios sostienen un edificio, al parecer en ruinas, se encuentra lo que será una nueva sede de la Iglesia de Scientology o Cienciología en Argentina. Ese lugar fue comprado en 2011 por la entidad religiosa, pero perteneció durante 150 años a la Societá Unióne Operai Italiani, una comunidad de inmigrantes, que construyó el lugar que fue vivienda, escuela y que, en sus últimos años, también llegó a ser una bailanta.

En diálogo con PERFIL, Gustavo Libardi, presidente de Scientology Argentina, explicó algunos principios de la religión que muchas veces está vinculada a misterios, sospechas y una importante carga del mundo de las celebridades, ya que actores de Hollywood, como Tom Cruise y John Travolta la hicieron conocida mundialmente. En cuanto al proceso de restauración edilicia, el arquitecto Guillermo Spagnuolo, comandante de esa tarea, explicó lo que encontraron y cuáles son los pasos a seguir.

Según aclaró Libardi, aunque el espacio será una sede religiosa, podrá ser visitado por quien lo desee e incluso habrá un café para el público en general y el salón principal presentará actividades culturales para que participe cualquier interesado.

Así se verá el salón principal una vez finalizada la restauración.

El proyecto de café que funcionaría detrás del salón principal.

Proyecto de la capilla Scientology en el edificio restaurado.

Al entrar al edificio se comprende su valor histórico, por su arquitectura, su techo pintado, el rol que cumplió, pero el extremo deterioro y la enorme empresa de ponerlo en funcionamiento despierta la pregunta de por qué Scientology eligió ese lugar. “En principio porque para funcionar necesitamos una cantidad de metros importante y, además, porque estos lugares tienen una mayor inserción cultural, Scientology, al contrario de lo que se suele decir, es una organización muy abierta y quiere que la gente la conozca, no para que crea en Scientology, sino para que sepa que hay una tecnología eficaz para elevar la capacidad del ser humano y, en la medida que vos elevás la capacidad del ser humano, vos le otorgás libertad”, explicó.

Esta sede en construcción se suma a una que funciona en Santa Fe, otra en Ituzaingó y otra en la ciudad de Buenos Aires, ubicada en Ayacucho 1050.

Otro de los espacios dedicados a Scientology que tendría la sede.

El proceso de restauración

El arquitecto Guillermo Spagnuolo explicó a PERFIL que lo primero que se realizó fue la colocación del andamio del frente para evitar accidentes por desprendimiento en la fachada. “Eso fue en junio de 2021 y ahora se está trabajando en la fachada y la mansarda”, contó.

La fachada del edificio en la actualidad.

El primer proyecto arquitectónico lo realizó el arquitecto Fabio Grementier, pero luego se modificó el plan y debió volver a ser aprobado. Esta fue una de las razones del retraso del avance, además de trabas burocráticas, pandemia y tiempos lógicos. Las imágenes de lo que será y del estado actual del edificio generan ilusión frente a la posibilidad de que esas instalaciones históricas vuelvan a ser utilizadas.

“El edificio quedó abandonado desde 1990 y hubo intrusos, saqueos, deterioro lógico del paso del tiempo, humedad”, aclaró Spagnuolo, por eso por delante queda una minuciosa y compleja tarea. Cuando entraron al lugar, además, encontraron que entre los pisos había crecido un árbol que llenó de sus raíces la construcción y fue resquebrajando todo a su paso. Como si todo esto fuera poco, en 2007 se incendió una parte y se derrumbó todo un sector.

El antiguo edificio es de estilo es Art Nouveau y su fachada fue realizada por el arquitecto Virginio Colombo. Fue la sede inaugural de la Sociedad Unione Operai Italiani y fue pionera en fundar escuelas gratuitas en italiano para niñas.

“El sector del frente estaba construido para hacer viviendas de más categoría u oficinas, teniendo en cuenta que fue creado en la época en donde surgía recién el Palacio de Tribunales, podían ser espacios para abogados y la parte trasera era para viviendas de más bajo nivel donde tal vez, no sabemos, pero puede ser donde alojaban a los operarios italianos que venían en aquella época y luego construyeron aulas con el patio”, describió Spagnuolo mientras su dedo señalaba los lugares mencionados sobre los planos.

“Hay dos palabras claves, restaurar y conservar”, explicó el arquitecto. “En principio, cuando entramos hicimos un relevamiento fotográfico de lo existente certificado por escribano y a la par trabaja un equipo de gente que está haciendo toda la reseña histórica desde 1850 a la fecha de cómo fue, cómo se fundó, cómo empezó Unióne Operai con toda la corriente inmigratoria que venía de Italia en su momento”, agregó.



Cómo funciona y en qué se basa la Iglesia Scientology

La Iglesia se registró oficialmente en 2008 ante la Secretaría de Culto como la Iglesia de Scientology de Argentina. El año oficial de su llegada al país data de 1980, pero su primer centro se creó en 2006.

El registro oficial como culto, solo tiene una funcionalidad práctica, aclaró Libardi: “La necesidad surge por una cuestión operativa, por ejemplo, para poder abrir una cuenta bancaria, para cualquier funcionamiento económico que quieras tener necesitás una organización legal, por eso fue necesario oficializarla”. Pero aclara que más allá de eso, en Argentina no hay ninguna regulación, solo esa ley “desde la época de Videla que creó el registro nacional de cultos”.

Guillermo Spagnuolo (izq.) y Gustavo Libardi (Der.)

-¿Cuáles son los requisitos para sumarse a esta religión?

- En Scientology no tenés que creer en nada en particular, lo que es verdad, es verdad para ti. En segundo lugar, se podría decir que para poder hacer Scientology hay dos requisitos básicos, deseo de mejora y honestidad. Cuando una persona no es honesta, no la estamos juzgando, estamos hablando en un sentido mecánico de la mente. Cuando una persona no es honesta te va a estar retaceando comunicación y en la medida en que escondas información no vas a poder resolver el problema porque lo vas a estar escondiendo, te lo vas a estar escondiendo a vos mismo. Entonces la honestidad es vital para poder hacer cualquier servicio de esta índole y avanzar. Por otro lado, nosotros no entregamos servicios a quienes tienen deudas pendientes a nivel legal. Nosotros no estamos para juzgar, pero por ciertas cuestiones mecánicas nosotros sabemos que eso es un impedimento para que la persona avance hasta que no salde su deuda con la sociedad. No somos seres escindidos del contexto de otros seres humanos, ni de la vida en general y ni del mundo y ni del universo, tenemos una gran interrelación, entonces si nosotros hemos afectado ese entorno de mala manera es algo que nos va a impedir progresar. En el sentido de lo legal, la persona debe cumplir su pena.



Entre sus campañas se dedican a la promoción de los Derechos Humanos y a la prevención de adicciones y Gustavo Libardi asegura que los malos entendidos respecto a Scientology son muchas veces intencionados porque se enfrentan a sectores muy poderosos. Entre ellos, la industria farmacéutica.

“Una de las organizaciones que nosotros tenemos, la CCHR, la Comisión de Ciudadanos por los derechos humanos, es una organización creada en 1969 entre la Iglesia y el psiquiatra Thomas Szasz, dedicada a la lucha de los Derechos Humanos en el ámbito de la salud mental”, explicó Libardi. Para el presidente de Scientology Argentina, “la psiquiatría básicamente es criminal, droga a la gente le dice que la cura, es una mentira, es un fraude”.

“Un psicofármaco puede ser utilizado en algún momento de crisis, pero de allí que el 20% de la población argentina se tome una pastilla para despertarse, otra para dormir, es peor que el consumo de marihuana”, señaló.

“Estados Unidos está llenísimo de psiquiatras y uno de cuatro niños es medicado por trastorno de déficit de atención y diagnósticos similares y en Argentina tenés 250.000 niños medicados, a un dólar por día por niño, que es lo que cuesta la dosis, son 50 millones de dólares en un grupito chiquito de niños de un país chiquito, como Argentina, imagínate de qué niveles de dinero estamos hablando y qué capacidad de manejar hoy por hoy las redes sociales y a ciertos medios”, argumentó para explicar las razones por las que cree, son perseguidos.

Scientology tiene una estructura organizada en niveles en los que se avanza de acuerdo a un sistema interno, tiene un área técnica que se divide en 21 departamentos que son “el corazón de la Iglesia”. “Los servicios son muy personales, no es que tenés un capellán dando una misa para 100 personas, ese trabajo personalizado se llama auditación o procesamiento, auditación en el sentido del término audire que es escuchar”.

En esos espacios se determinan sus niveles de consciencia. “Hay desde el nivel 0 hasta el nivel 12, un ministro de nivel 5 es el nivel de las organizaciones centrales como la que vas a ver acá y requiere entre dos y tres años de entrenamiento muy cuidadoso”.

“Esto es un estudio muy estricto, es una tecnología para que la persona termine elevando sus condiciones, pero no es una condición moral, sino que es una condición ética, porque es de ella versus ella misma”, señaló Libardi y enfatizó: “No somos un cuerpo, somos seres espirituales que tenemos un cuerpo entonces bueno desde ese punto de vista vos ponés a las personas en condiciones mejores de ella versus ella misma”, concluyó.

