En medio del revuelo que generó la frase sobre China de la canciller Diana Mondino, el ex funcionario de la cartera Guillermo Justo Chaves sostuvo que "descalificar no es gratuito" y caracterizó como "un error conceptual" guiado por el dogmatismo la frase.

"Me toco participar en la negociación de este mismo Swap que la Canciller Mondino no pudo aún resolver ni viajando a China. Lo resolvimos por teléfono con el embajador nuestro en China y las autoridades del gobierno y el Banco de allá. El tema deja expuesta su incapacidad y la torpeza de la Política Exterior del gobierno de Milei en base a agresiones innecesarias. Es desopilante”, dijo el ex Jefe de Gabinete de Cancillería.

Este jueves, luego de brindar una entrevista a Clarín en París, Mondino negó que haya personal militar en la base de China, ubicada en Neuquén. "Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales", dijo la funcionaria, entrevistada por María Laura Avignolo.

Chaves, que participó de la negociación por el swap con el país asiático, aseguró que el préstamo se pudo renovar “porque teníamos un vínculo con China de respeto, intercambio comercial y fomento de inversiones en materia de infraestructura". Su cargo lo ocupó entre 2019 y 2021.

“La Política Exterior de los países en el mundo es muy importante. Agredir y descalificar no es gratuito, es una torpeza” dijo en diálogo con el programa TLC, por Radio SI. Y agregó: “El Sistema Capitalista actual es global. El mundo está interrelacionado por los avances científicos y tecnológicos. Se achicó en términos de distancia. Los países serios se vinculan a con libertad comercial e intentado la apertura de nuevos mercados, para insertar sus productos y desarrollar su industria, por la creciente demanda".

Crítico, sostuvo que el presidente Javier Milei "gobierna con un amigo invisible que es Conan y con un enemigo invisible que es el comunismo o el socialismo internacional que ya no existe más en el mundo".

Diana Mondino durante su última visita a China

”Es un error conceptual propio de su dogmatismo -separar al mundo entre capitalismo o socialismo y comunismo- que le ha llevado a cometer errores y cambios en la Política Exterior Argentina dejando de lado la defensa del interés nacional y adherirse a naciones solamente por cuestiones ideológicas que son de la pos guerra fría de los años 50”, continuó Chaves.

Mondino aclaró sus dichos

"Yo a lo que me refiero es a que no había nadie uniformado", sostuvo la canciller en la mañana de este viernes, durante una entrevista con Radio Mitre. "Estábamos hablando de la visita a la estación espacial China en Neuquén", dijo, contextualizando la respuesta que generó múltiples críticas.

"Lo que destaqué fue la naturaleza civil del personal, que no había uniformes. Los argentinos también eran todos iguales, ninguno uniformado", continuó.

Luego, dejó entrever que sus dichos no se habían tomado con el sentido que les dio. "Si queremos hacer algo abiertamente malinterpretado, se puede. Puede faltar parte de la frase, pueden faltar varias cosas", sostuvo.

