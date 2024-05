Dice el periodista argentino que más sabe de China: "Como uno ve que Mondino es rica, piensa que es culta"

Gustavo Ng explicó la actualidad de la relación Argentina - China y catalogó de ignorantes los dichos de la economista. “Hay que tener cuidado porque los chinos son muy patriotas”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo Ng es, probablemente, la persona que más conoce del intercambio Argentina-China. Estudió antropología en la UBA, es periodista, co-fundó la primera revista de intercambio cultural Dang Dai y colaboró con Perfil. Además escribió el libro “Todo lo que necesitas saber sobre China”.

Alejandro Gomel: ¿Qué opinas de las declaraciones de la canciller Mondino sobre la Base China?

Bueno, da mucha vergüenza. Justamente, el concepto de vergüenza ajena. La verdad que parece una contradicción, una persona con una posición tan alta en el país, una mujer que uno le presume cultura. Quizás porque es rica, y a veces uno tiene el prejuicio de que la gente rica es culta, y la verdad que son burradas un poquito ofensivas. Ese límite entre la ignorancia y la ofensa, es difícil.

AG: ¿Esto puede tener que ver con una correlación con la diplomacia? ¿Un pedido de explicaciones por parte del Gobierno Chino?

No, la verdad que no me parece. Los chinos, por un lado, son muy prácticos. La canciller vino por un tema de negocios. Yo estoy hablando desde China y cuando se habla de negocios estos son pequeños gestos de mala educación.

Perdón por lo que voy a decir, pero es como cuando estás hablando con alguien y se saca los mocos delante tuyo. Lo pasas por arriba porque estás negociando de Estado a Estado, estas negociando miles de millones de dólares, entonces es un gesto que pasa por arriba.

Pero, hay que tener cuidado también, porque los chinos son muy patriotas. Hay antecedentes de algunos países que han sido despectivos, han tenido actitudes de desprecio, como por ejemplo “los chinitos”, como si fuesen gente inferior y han tenido consecuencias, como Australia y Estados Unidos. Hay que recordar que en los años 80' los chinos adoraban a los Estados Unidos. Y en este momento con la cantidad de ofensas, sobre todo de Trump, el sentimiento viró de una manera total

AG: Acompañado de esta falta de respeto, también hay cosas concretas como lo que tiene que ver con las represas. La decisión de frenar las represas en el sur de la Argentina. ¿Cómo está la relación entre la Argentina y China a partir de la asunción de Javier Milei?

La verdad, China toma un punto de vista muy pragmático en esto. Cuando yo consulté con referentes chinos de la revista DG para saber cómo toman las agresiones que ha tenido el presidente Milei desde la campaña, los chinos una y otra vez hablan de largo plazo.

Hay coyuntura, hay cosas que pasan, apuestan a la Argentina en el día a día, apuestan en el largo plazo. Y bueno, entonces el día a día habrá que saber disimularlo.

Claudio Mardones: Por fuera de las declaraciones de Diana Mondino, están los movimientos del nuevo gobierno, ya que parece que el Gobierno Argentino está empeñado en desafiar la política de “una sola China” que sostiene Beijing. Algunos consideran que eso puede tener un impacto mucho mayor a todo lo demás, ¿Cuáles son los riesgos para la Argentina sobre que el Gobierno de Javier Milei continúe sus acercamientos, ya formales, con Taiwán?

En principio yo diría que son órbitas que no tienen por qué mezclarse, por un lado la órbita de los negocios, y por el otro lado la órbita diplomática en cuanto a lo geopolítico. Ahora, hay líneas que se cruzan.

Quiero decir, si Argentina se alinea de una manera exagerada con Estados Unidos, y empieza a cuestionar la integridad China, desde el punto de vista chino, y decir que Taiwán tiene que ser independiente, es la misma tesitura que tiene Argentina con respecto a Gran Bretaña.

Al no tener problemas con que Cámeron visite Malvinas y no tener problemas con que Estados Unidos establezca una base naval en Tierra del Fuego, lo va a ver China ahí es que Argentina está resignando soberanía de una manera sobreactuada, y que esa sobreactuación sí puede empezar a afectar otros órdenes, como puede ser el económico.

AG: ¿China es un país comunista?

¿Qué quiso decir con “país comunista?” Es muy difícil entender qué son los países comunistas. Es como una mirada de los años 50', como si fuese una película de espías. No se entiende muy bien qué es eso.

Entonces, ¿Argentina no va a negociar con China porque es comunista? ¿Y Estados Unidos es el país con el que tienen mayor relación comercial y económica? Entonces ¿cómo es? Todos los países de Europa están entrelazados de una manera profunda con China. ¿Argentina es el que se va a poner a hablar de países comunistas? Como toda una caricatura, está muy fuera del orden de la realidad todo esto, me parece.

