Tras la decisión del presidente Javier Milei de trasladar la presentación de su libro de la Feria del Libro hacia el estadio Luna Park, la diputada nacional Lilia Lemoine apuntó contra la organización de la exposición y la calificó como un "evento rehén del marxismo cultural".

"El que está contra la cultura es el director de la Feria del Libro, que se pasea por C5N atacando a Javier Milei. La Feria del Libro es un evento rehén del marxismo cultural como muchos otros hace años", lanzó la legisladora de La Libertada Avanza desde su perfil de X.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su publicación contra el evento, la libertaria remarcó: "La izquierda se esconde allí y usa de escudo la cultura, los artistas y los estudiantes".

"El presidente Javier Milei va a llenar el Luna Park presentando su nuevo libro...los de la feria van a perder plata. Una pena que arruinen un evento cultural tan importante solo por diferencias ideológicas", agregó luego de que se conociera la decisión del jefe de Estado de cambiar la locación de la presentación de su libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica".

Milei dijo que lo querían sabotear y suspendió su presentación en la Feria del Libro: qué le respondieron

En diálogo con LN+, Lemoine profundizó: "Escuchando las declaraciones del presidente de la Feria del Libro, es claro que si se pasea por canales como C5N hablando pestes del presidente se confirma que lo que les duele es que perdieron la plata que se les daba como forma de subsidio".

"Es claro por qué tratarían de no habilitar un aforo lo suficientemente amplio como para que la gente vaya a verlo. Sabemos que si se hace en un teatro importante se va a llenar. La gente va a afiliarse a La Libertad Avanza y hacen cuatro o cinco cuadras de cola, ¿cómo no van a ir a ver el libro y a pedir un autógrafo del presidente?", agregó.

Luego, la legisladora libertaria concluyó: "Lo que no quieren es que esté la militancia nuestra, que estén los votantes de Milei. Lo digo especulando, pero casi con la seguridad de que lo harían para generar un mal momento y una suerte de escrache al presidente, cosa que lo veo muy difícil con la cantidad de gente que querría verlo, y acusar al presidente de no acompañar la cultura es burdo".

Lilia Lemoine habló del romance que tuvo con Javier Milei: "Me enamoró su inteligencia"

Milei dijo que lo querían sabotear y suspendió su presentación en la Feria del Libro

Las declaraciones de Lemoine surgen luego de que el mandatario suspendiera de manera abrupta su participación en la Feria del Libro al considerar que sectores del kirchnerismo tenían la supuesta intención de "sabotear la presentación" prevista para el 12 de mayo en el predio de La Rural.

La desmentida posterior de Alejandro Vaccaro, titular de la Fundación El Libro, expuso otro de los desencuentros de Milei con la comunidad intelectual y educativa. En este marco, trascendió que el Ejecutivo ya le puso lugar y fecha a la presentación del libro Capitalismo, socialismo y la trampa Neoclásica: el evento se reprogramó para el próximo 22 de mayo en el estadio Luna Park.

"Han tenido una apertura muy violenta. Han amenazado con que si vamos nos van a hacer cosas... induciendo a comportamientos no propios de la cultura. Tenemos que tomar ciertos recaudos, no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo. Están tomando acciones propias de alguien que quiere sabotear una actividad", argumentó el presidente libertario en declaraciones radiales a El Observador.

Por su parte, el presidente de la Fundación El Libro, a cargo de la organización del evento, desmintió la versión "libertaria" del desplante y afirmó que se enteró de la cancelación de la visita a través de los medios. Luego, manifestó: "Fuimos claros, queríamos que el Presidente viniera".

"Ayer (martes) tuvimos una reunión de Consejo y dijimos que teníamos que ratificar que queríamos que el presidente viniera, porque si no iba a decir que somos comunistas, kirchnerista, del ERP...", añadió y concluyó: "Se ve que han evaluado que no les conviene y ahora dicen eso, que somos violentos, hostiles, no gente de bien como él quiere".

AS/LT