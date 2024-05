Miguel Ponce sobre la desaceleración inflacionaria: “Esto se logra de manera no virtuosa”

El Gobierno dio lugar a festejos tras conocerse el dato de inflación en 8,8%, lo cual confirma la perforación del dígito. Más allá de la desaceleración, se cuestiona el estado de la economía en Argentina y las últimas encuestas arrojaron un fuerte temor por perder el empleo ante el avance de la recesión. En este contexto, este medio se comunicó con el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce.

“El Gobierno festeja algo que venía adelantando que iba a ocurrir y que buscaba, que era llegar al dígito”, comentó Miguel Ponce. “El 8,8% fue festejado sin tener en cuenta algunas otras cuestiones, llegamos a un dígito en inflación y llegamos a 2 dígitos en caída de ventas, en nivel de actividad, en caída de la industria y vamos hacia los 2 dígitos en desocupación”, agregó.

Argentina pasó de una receflación a una depreflación

Posteriormente, Ponce planteó: “Yo sería prudente en los festejos porque esto se logra de manera no virtuosa, esencialmente, con la profundización de una recesión, que ha pasado de una receflación a una depreflación, es decir, depresión económica con alta inflación”. Luego, manifestó que, “depresión es la profundización de la recesión y en el último informe de la industria no hay ningún sector que no haya caído”.

Las últimas encuestas denotan un temor a perder el empleo

“4 meses atrás, teníamos que el tema de la seguridad encabezaba las encuestas de preocupación, después vinieron los precios, los problemas que ocurren en las cajas, la caída de los niveles de consumo y las jubilaciones”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Desde hace 10 días, las encuestas traen encabezando el miedo a perder el empleo y cuando no tenés ingresos, los niveles de angustia son superlativos”.

Por otro lado, el especialista en comercio exterior señaló: “Estamos en un acelerado camino hacia un proceso de latinoamericanización económica y social de Argentina, es decir, vamos a las 2 clases como lo van reflejando cotidianamente las encuestas”. A su vez, remarcó que, “la última canasta da casi $1.000.000 para no estar en el tema de la pobreza y la indigencia da casi $400.000”.

“La gente está aguantando y esto hasta sorprende a los observadores internacionales, el propio Fondo Monetario está sorprendido por la paciencia social”, expresó Ponce. “Esto tiene que ver con que todavía no hay ninguna alternativa, la oposición no aparece ofreciendo alternativas válidas o creíbles”, finalizó.