Llegó ChatGPT-4o y el mundo tecnológico está patas para arriba

Estas últimas semanas, con el lanzamiento de mi tercer libro Postecnológicos: habilidades para recuperar lo humano, han sido intensas. Me encontré un poco en el ojo del huracán, no sólo por la presentación del libro sino también por todo lo que está pasando en Argentina y en el mundo de la ciencia y la tecnología. Esta especie de torbellino me hizo repensar mucho sobre cómo la tecnología nos está moldeando como sociedad.

En nuestro país, ya sabemos que la política está más movida que nunca. Estamos ante cambios que podrían alterar

significativamente nuestro día a día. Estos tiempos inciertos me hacen eco de los dilemas que planteo en mi libro, donde la tecnología se presenta tanto como una promesa como un desafío gigante para la humanidad.

La llegada reciente de ChatGPT-4o puso al mundo tecnológico patas arriba una vez más, no sólo por sus capacidades impresionantes sino también por sus efectos colaterales, como la caída de las acciones públicas de Duolingo durante su presentación. Este evento ha revivido preguntas que ya son recurrentes en los pasillos de la tecnología y que resuenan fuerte en el mercado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

ChatGPT 4-o: cómo es la nueva versión gratuita

Por ejemplo: ¿Qué va a pasar con los traductores ahora que las máquinas pueden interpretar y hablar lenguas con precisión supuestamente casi humana? ¿Tiene sentido seguir aprendiendo idiomas de la forma tradicional en este nuevo mundo?

Publicaciones recientes de Joan Cwaik. Postecnológicos. Habilidades para recuperar lo humano fue presentado en la 48° Feria del LIbro por Jorge Fontevecchia y Santiago Siri.

Ni hablar sobre GameStop, el renacer de sus acciones gracias a una avalancha de inversores individuales usando plataformas online, muestra cómo la tecnología está reescribiendo las reglas del juego económico. Esto no es solo una cuestión de mercado, es una muestra de cómo el poder está empezando a distribuirse de maneras que quizás pensábamos que eran simples casualidades. ¿Qué dice esto sobre el futuro de nuestra economía?

Se realizó 'El Futuro de la Inteligencia Artificial', nuevo evento de Grupo Perfil

Estos fenómenos, aunque parezcan desconectados, están profundamente entrelazados. Son las fuerzas que están dando forma al nuevo mundo en el que estamos entrando. Postecnológicos... intenta dar algunas respuestas y abrir aún más preguntas sobre cómo podemos usar la tecnología para enfrentar un poco estos tiempos complejos y seguir agregando valor.

Y así, mientras seguimos adelante, es fundamental que nos hagamos más preguntas, algunas incluso catastróficas. ¿Qué decisiones podemos tomar hoy para asegurar un futuro donde todos podamos prosperar? ¿Cómo equilibramos innovación y ética en esta nueva era? ¿Estamos preparados para las consecuencias de nuestra propia creación tecnológica?