ChatGPT 4-o: cómo es la nueva versión gratuita y perfeccionada de la inteligencia artificial de OpenAI

La empresa pionera de la inteligencia artificial, OpenAI, lanzó ChatGPT 4-o. Esta nueva versión del famoso chatbot, es aún más rápida y sus funciones se encuentran optimizadas. Al igual que las otras herramientas, es gratuita.

¿Cuáles son las mejoras de ChatGPT 4-o?

Una de las principales novedades de esta versión es que "mejora sus capacidades en texto, visión y audio", según afirmó la jefa tecnológica Mira Murati en una transmisión oficial por internet.

Por su parte, Sam Altman, máximo ejecutivo de OpenAI, confirmó que este modelo "multimodal" ya se encuentra habilitado para su uso, y también está disponible para los usuarios del plan gratuito. Recordemos que, anteriormente, esta opción únicamente estaba habilitada para los suscriptos mensualmente. Según la cabeza de la compañía esto esta alineado a su misión

Además, esta nueva versión de ChatGPT es capaz de percibir la emoción y la expresividad en la voz humana. Durante la presentación se realizaron demostraciones de todas las capacidades de esta inteligencia artificial, en un momento el chatbot identificó el nerviosismo de uno de los usuarios y le recomendó hacer respiraciones para tranquilizarse. Incluso, con un tono jocoso, bromeó que parecía "una aspiradora". Además, leyó un cuento de niños para la audiencia mostrando su rango de estilos y tonos en su voz.

Las otras funciones que se incorporan en esta actualización son:

La posibilidad de responder en tiempo real

Capacidad para resolver problemas matemáticos a través de video

Efectuar interpretación y traducción simultánea de idiomas de viva voz.

Nueva interfaz de usuario (IU) y y una nueva aplicación de escritorio de ChatGPT

Desde Open AI comunicaron que ChatGPT 4-o se encontrará disponible para los desarrolladores mediante la interfaz de programación de aplicaciones (API) de la empresa.

Hace un tiempo circulan versiones que afirman que la empresa Altman está desarrollando un ChatGPT Search que sería un motor de búsqueda apoyado en Inteligencia Artificial, lo que no solo cambiaría la dinámica de los buscadores actuales, sino que también desafiaría el imperio de Google que hasta el momento es el más utilizado por los usuarios.

Actualmente, Google se encuentra probando su herramienta de IA llamada Gemini. Y luego de esta conferencia, se espera que haya nuevas novedades sobre el desarrollo de esta tecnología.

Arte, creación y propiedad intelectual

¿Qué está pasando con los derechos de autor en Chat GPT?

Una de las principales problemáticas a las que se enfrenta Chat GPT se vincula con los derechos de autor del contenido que utiliza para entrenar su inteligencia. Los autores del contenido que alimenta esta inteligencia empezaron a realizar reclamos judiciales para exigir pagos por el material de su autoría.

El pago de estos derechos, encarece aún más el costo de esta tecnología que ya tiene costos técnicos elevados para alcanzar su potencia generativa.

Recientemente, OpenAI cerró acuerdos con Associated Press, el Financial Times y Axel Springer. Pero esto no frenó las demandas de importantes diarios como el New York Times. o artistas, músicos y autores en Estados Unidos.