Sam Altman suma una nueva denuncia por violación a los derechos de autor

Esta vez el The New York Times quien entendió que la empresa de Sam Altman –junto con Microsoft–atentaron contra el copyright al “entrenar” a ChatGPT con “millones” de artículos publicados por este medio de comunicación de Estados Unidos.

Sam Altman, CEO de OpenAI, empresa dueña de CHatGPT.

En la demanda judicial que The New York Times presentó en un juzgado de Nueva York argumentaron que OpenAI usó sin permiso ese volumen de artículos publicados –y financiados por ese medio– y eso le permitió a ChatGPT generar "extractos textuales" de textos del New York Times a los que, de esta manera, se puede acceder sin tener que pagar la suscripción.

A su vez, por este atentado al copyright de ChatGPT, The New York Times no sólo perdería ingresos por las suscripciones que dejaría de percibir, y como efecto colateral, las empresas podrían inferir que la publicidad en ese medio ya no es necesaria. Y para cerrar el combo: esta situación también pone en el mismo plafón de “fuente confiable” a ChatGPT y a The NewYork Times. La empresa de medios explicitó en la demanda judicial que presentaron al tribunal de Manhattan que en abril de este año buscaron una solución amistosa a esta situación tanto con OpenAI y con Microsoft pero el resultado fue nulo.

The New York Times no incluyó en la demanda un resarcimiento económico a OpenAI y a Microsoft; sí resalta el peligro que ChatGPT y aplicaciones similares implican para el periodismo. Por su parte, OpenAI envió un comunicado ante la demanda con su versión: "Respetamos los derechos de los creadores y propietarios de contenido. Nuestras conversaciones en curso con el New York Times han sido productivas y han avanzado de manera constructiva, por lo que estamos sorprendidos y decepcionados con este acontecimiento".

Otras demandas por el no pago de copyright

La presentación judicial de The New York Times no es la primera que recibe OpenAI de personas y empresas que cuestionan que con ChatGPT se atenta contra el copyright. Por ejemplo, según consigna BBC, “ un grupo de autores estadounidenses, entre ellos George RR Martin (autor de Juego de Tronos) y John Grisham (La fachada, El informe pelícano, entre otros) presentaron un caso similar por infracción a los derechos de autor”.

Antes que George RR Martin y John Grisham, la comediante Sarah Silverman, los escritores Philip Pullman y Margaret Atwood (El cuento de la criada) respectivamente, hicieron una demanda (Silverman) y firmaron un comunicado conjunto (los segundos) para que la empresas de inteligencia artificial les paguen por el uso ilegal –es decir, sin pago de copyright– de sus textos. Y Getty –el banco de imágenes de renombre internacional–le inició juicio a otra de estas empresas por apropiarse de fotografías que están protegidas por derechos de autor.

Charlie Brooker, creador de la serie Black Mirror, comentó que probó inteligencia artificial mientras escribía la sexta temporada que Netflix estrenó este 2023. Y la experiencia para Brooker fue decepcionante. “El ChatGPT no tiene ideas propias ni originales”, dijo el autor de Black Mirror. “Utiliza material escrito por otros sin pagar derechos. Sí puedo ver su eventual potencial como parte del conjunto de herramientas de un escritor humano, algo así como un dispositivo que “autocomplete” vacíos narrativos. Yo le pedí que creara un episodio de Black Mirror y lo que hizo fue buscar las sinopsis de los episodios de todas las temporadas pasadas”.

Sam Altman hace alianzas con medios periodísticos

En X (ex Twitter) OpenAI publicita su asociación con American Journalism Project (Proyecto de Periodismo Norteamericano )que se presenta así: “Estamos construyendo un futuro para las noticias locales. Damos subvenciones a organizaciones informativas sin fines de lucro, nos asociamos con comunidades para lanzar nuevas organizaciones y capacitamos a líderes a medida que crecen y sostienen sus redacciones“.

Según explica OpenAI, American Journalism Project (AJP) tiene el programa Product & AI Studio que es el que seleccionó las primeras trece organizaciones que producen noticias con las que pondrá a prueba ese programa que les permite experimentar con aplicaciones de inteligencia artificial para así “ayudar” al periodismo local. Estas trece redacciones de local news (noticias locales) son sin fines de lucro –pero subvencionadas por Open AI y AJP– y están integradas por –dicen los filántropos techie– “personas que se parecen a quienes consumen las noticias que ellos producen”.

Fuera de esta alianza con la American Journalism Project, Open AI se asocio con la agencia alemana de noticias Axel Springer –que tiene título como Bild, Político y Business Insider– que habilita a que respuestas de ChatGPT incluyan enlaces a artículos producidos para los medio de la mencionada agencia. Esta situación dividió aguas entre los productores de contenidos de Axel Spinger porque algunos ven un potencial expansivo, y otros, no definen sí les corresponde recibir una compensación extra.