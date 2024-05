Petro dijo que romperá relaciones con Israel por la crisis en Gaza y lo tildaron de "antisemita lleno de odio"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles la ruptura inminente de las relaciones diplomáticas con Israel, a cuyo gobierno liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu denunció por "genocidio" en el contexto de la crisis humanitaria resultante de la guerra en la Franja de Gaza.

"Mañana (jueves) se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida", expresó el mandatario de Colombia desde la céntrica Plaza de Bolívar, lugar donde convocó a miles de sus simpatizantes para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores.

Frente a esto, el ministro de relaciones exteriores israelí, Yisrael Katz, tildó a Petro de "antisemita lleno de odio" tras su anuncio y sus acusaciones de "genocidio" contra el pueblo palestino.

"El presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás, y hoy cumplió su promesa. La Historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes", manifestó Katz en la red social X.

El funcionario israelí también recordó que el vínculo entre ambos países siempre ha sido "cálido" y que un "presidente antisemita y lleno de odio no podrá cambiar eso".

"Si muere Palestina muere la humanidad", remarcó Gustavo Petro

Gustavo Petro. Foto: Europa Press

"Si muere Palestina muere la humanidad", graficó Petro y prosiguió: "Hoy la humanidad toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella".

"No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad", enfatizó el jefe de Estado de Colombia.

El último 26 de marzo, Petro reiteró sus deseos de romper lazos con Israel si no se alcanzaba una tregua "inmediata durante el mes de Ramadán" en la Franja de Gaza, tal como había exigido el Consejo de Seguridad de la ONU.

Durante su discurso, Petro recordó a los niños gazatíes y los bebés "que han muerto descuartizados por las bombas". En casi siete meses de guerra en Gaza reportaron más de 34.500 de palestinos fallecidos, entre ellos más de 14.000 niños, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí que depende del grupo terrorista Hamás.

Qué dijo el grupo Hamás tras el anuncio de Petro

En tanto, la dirección de Hamás declaró en un comunicado que aprecia "enormemente" la posición del mandatario colombiano, considerada por el movimiento como "una victoria por los sacrificios de nuestro pueblo y su justa causa". Asimismo, llamaron a otros países de la región a "romper" sus vínculos diplomáticos con Israel, en sintonía con la iniciativa colombiana.

El conflicto en Gaza estalló el 7 de octubre, cuando comandos islamistas mataron a 1.170 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 250 en el sur de Israel, según un recuento de la agencia AFP basado en estadísticas israelíes. Las autoridades estiman que 129 personas permanecen cautivas en Gaza, de las cuales 34 habrían muerto.

La respuesta militar de Israel ya causó más de 34.000 muertos, la mayor parte civiles, de acuerdo con el Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamás.

Tanto Bolivia como Belice rompieron relaciones con Israel previamente, mientras que Sudáfrica cerró en noviembre su embajada hasta "nuevo aviso".

El miércoles, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, afirmó que Washington está decidido a obtener un alto el fuego, tras reunirse en Tel Aviv con el presidente Herzog.

Petro, alineado con Lula da Silva

Gustavo Petro y Lula da Silva. Foto: AFP

Colombia es uno de los principales aliados de Sudáfrica en la demanda que interpuso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por actos de "genocidio" en Gaza.

Petro y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, consideran que Netanyahu está violando normas consignadas en la Convención para la prevención de genocidios de 1948.

En abril, Colombia pidió a la CIJ intervenir en la demanda, aunque hasta el momento no recibió una respuesta.

En la protesta que convocó Petro en el corazón de Bogotá, ondeaban algunas banderas palestinas. "Si muere Palestina muere la humanidad", sostuvo el presidente en medio de gritos de apoyo.

En este contexto, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia expresó en un comunicado su deseo de que "las relaciones de ambos países hermanos", establecidas en 1953, "se mantengan dejando abiertos canales de diálogo" por "el bien de ambos pueblos".

Pese a que Israel es uno de los mayores proveedores de las Fuerzas Militares colombianas, Petro decidió en febrero suspender la compra de su armamento.

Especialmente las aeronaves fabricadas en ese país han sido claves en la guerra del Estado colombiano contra varias guerrillas y carteles del narcotráfico.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró esta semana que el gobierno ya está buscando alternativas para abastecer a la fuerza pública.

Petro suele tener cruces con el embajador Dagan en las redes sociales, en lo que se ha convertido en un intercambio repetitivo de reproches.

En este marco de tensiones geopolíticas en aumento, el gobierno de Colombia asegura que apoya cada decisión que conduzca a un alto al fuego entre las partes en conflicto en Gaza.

