El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que el gobierno de Venezuela denegó los salvocoductos que habían solicitado seis dirigentes opositores que se encuentran asilados en la Embajada Argentina en Caracas desde marzo. El dirigente chavista, y número dos del presidente Nicolás Maduro, hizo el anuncio en su programa de televisión y aprovechó para cuestionar al gobierno de Javier Milei, al que calificó de "fascista".

Según publicó Reuters, la diplomacia argentina espera que la región le exija a Venezuela que cumpla con la Convención sobre Asilo Diplomático y otorgue "sin condicionamientos" los salvoconductos para los seis colaboradores de la opositora María Corina Machado, quienes solicitaron poder refugiarse en el país.

Sin embargo, el gobierno de Venezuela rechazó el requerimiento. En su ciclo en la televisión estatal, Con el mazo dando, Cabello aseguró: "No hay salvoconducto para los que no aman esta patria". El dirigente, que también es el vicepresidente del partido socialista, fue interrumpido por el público que lo aplaudió y cantó: "Así es que se gobierna".

Cabello, de inmediato, aprovechó para cuestionar a Milei: "El gobierno del fascista que gobierna la Argentina cree que nos va a presionar a nosotros, que va a presionar a Venezuela. Es un tipo tan cobarde que decidió entregar las Malvinas al Reino Unido. Dijo: 'Eso ya no es de nosotros, que se lo lleven, que lo agarren'. Renunció a las Malvinas, renunció al derecho que tiene el pueblo argentino a su territorio, a la soberanía, a la independencia porque es un subordinado a los poderes imperiales. Aquí en Venezuela no nos subordinamos a los poderes imperiales. No lo hemos hecho ni jamás lo haremos", sostuvo Cabello.

Además, se refirió a la situación local: "Presión tiene Argentina. Es una olla de presión, una bomba de tiempo que va a reventar en cualquier momento, más pronto de lo que uno cree. Y nos van a echar la culpa a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Tengan la seguridad que es así", subrayó.

Argentina mantiene las conversaciones por los refugiados venezolanos que están en su embajada

En su última conferencia de prensa, el vocero presidencial se refirió a la situación de los seis dirigentes opositores que se encuentran en la Embajada Argentina en Caracas. Manuel Adorni aseguró: "Las conversaciones con el gobierno venezolano continúan para lograr que los asilados puedan efectivamente asilarse y que se les asegure el salvoconducto”.

De acuerdo a lo publicado por Reuters, que cita a fuentes del gobierno argentino, las seis personas deberían salir de Venezuela "porque su integridad física corre peligro". Se trata de un grupo que se refugió en la sede diplomática luego de que el gobierno de que la Justicia pidió que se los capturara por conspiración contra el gobierno.

El grupo de refugiados es parte del equipo político de la opositora Machado. Se trata de Magalli Meda, jefa de campaña y mujer de cofianza de la dirigente; Pedro Urruchurtu, coordinador internacional del partido liberal-conservador Vente Venezuela (VV); Omar González, exdiputado y coordinador regional del comando local; Humberto Villalobos, experto electoral; y Claudia Macero, al frente del área de comunicación del espacio. La sexta persona que prefiere mantener su identidad en el anonimato por seguridad.

