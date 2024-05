A 9 días de la fecha propuesta para el llamado "Pacto de Mayo", el destino de la Ley Bases, el proyecto emblema de la gestión de Javier Milei, sigue siendo una incógnita. En el oficialismo reconocen que el acto del próximo sábado 25 de mayo en Córdoba tal vez se haga sin la ley aprobada, o incluso se postergue a otra fecha, lo cual es coherente si se mira el panorama actual en el Senado: La Libertad Avanza negocia la iniciativa contrarreloj, pero es poco probable que consiga dictamen esta semana.

Este jueves se desarrolla la sexta y última jornada del Plenario de Comisiones en el Senado, dado que el viernes no habrá actividad, y todavía no está claro que el dictamen vaya a conseguirse hoy. Los bloques opositores reclaman cambios en los puntos clave que fueron planteando en las últimas semanas en torno a los puntos más controvertidos de la Ley Bases, pero aún no hay acuerdo sobre el tema.

Se demora la sanción de la Ley Bases: qué pasa si regresa a Diputados con cambios

Precisamente para destrabar esa negociación asistieron al Congreso este jueves el ministro del Interior, Guillermo Francos, y Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei que en el último tiempo también funciona como operador político. Con el presidente Milei en un nuevo viaje internacional (esta vez a España), el objetivo del oficialismo en Buenos Aires es acordar con los bloques opositores dialoguistas para destrabar el dictamen esta semana.

Los puntos de mayor controversia que cosecharon las iniciativas fueron el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el blanqueo de capitales, la moratoria previsional, y la cuestión del "silencio administrativo". También hubo planteos en torno al financiamiento de las universidades públicas, que se reavivaron esta semana con el anuncio de aumento de fondos para la UBA, sin conocerse subas para el resto de los establecimientos del país.

Los cambios en esos puntos son impulsados sobre todo por sectores de la Unión Cívica Radical, mientras una parte del peronismo nucleado en Unión por la Patria todavía aspira a derribar la Ley Bases en el recinto, aunque tampoco está claro que tenga los votos para hacerlo.

El Gobierno amenaza con dejar afuera a los políticos del Pacto de Mayo si no aprueban la Ley Bases

Para este jueves, en el plenario de las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales, se espera el discurso de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el líder de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy; y el secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco.

