Se demora la sanción de la Ley Bases: qué pasa si regresa a Diputados con cambios

La "Ley Bases" y el acuerdo Fiscal atraviesan momentos cruciales mientras se debate en comisiones del Senado el texto final antes de pasar el recinto. El oficialismo especula con la cantidad de votos con los que contaría para alcanzar la aprobación en general pero es altamente posible que se apliquen cambios en varios artículos, lo que obligaría al proyecto a volver al punto de partida: la Cámara de Diputados.

“Tenemos votos suficientes para aprobar la Ley Bases”, exclamó este sábado el ministro del Interior, Guillermo Francos, durante una nota radial en la que calculó que tendrían un piso de "38 o más" voluntades para lograrlo. Por su parte, el senador nacional Oscar Parrilli, se manifestó en el sentido contrario y sostuvo que el bloque opositor tendría los apoyos necesarios para rechazar la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, mencionando el posible apoyo de senadores peronistas no "K".

Ley de Bases: el Senado retoma el tratamiento con los bloques dialoguistas marcando el ritmo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese sentido, Francos reconoció que "en algunos temas en particular pueden surgir diferencias", y admitió que la Ley ómnibus podría regresar a la cámara baja. “No me preocupa que haya modificaciones que mejoren la ley y después la tratará Diputados y dirá si la aprueba o no”.

En caso de ocurrir esto, no podría alcanzarse lo que el Ejecutivo había planteado inicialmente: que la "ley fundacional" que reclama la Administración libertaria sea sancionada antes del "Pacto de Mayo", acuerdo que Milei convocó para el próximo 25 de mayo con el fin de trazar una ruta común junto a los gobernadores.

Por ese motivo, y con criterio, el Gobierno bajó las expectativas y cambió su postura, al expresar que el pacto podría firmarse a pesar de que la ley no esté aprobado para ese entonces.

El ministro del Interior, Guillermo Francos.

Además de los artículos de la polémica, no se debe olvidar que esta semana está prevista la presentación de 46 expositores, entre los que se incluyen el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, de muy bajo perfil.

Por la cantidad de tiempo que demandaría cada una de ellas, lo más probable es que se extienda durante este lunes y martes, quedando el jueves para los dictámenes antes de llegar al recinto, donde podría aprobarse la norma pero con modificaciones.

Qué ocurre si la Ley Bases vuelve a Diputados

Si la ley vuelve a la cámara de baja, son dos los escenarios. El cuerpo legislativo puede optar por insistir con la media sanción original o bien podría aceptar los cambios provenientes de la revisión del Senado. En el primer caso, requeriría de una misma mayoría o superior a la alcanzada en la cámara revisora.

En los dos casos, la ratificación del proyecto original o la aceptación de las modificaciones se hace efectiva con una única votación en general. Lo que quiere decir que el dictamen, si regresa a Diputados, no se puede "abrir" para ser votado por capítulos o artículo por artículo. Se aprueba una u otra versión a libro cerrado con votación simple.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, también se podría llegar al recinto con la necesidad de hacer distintas votaciones, con la insistencia en algunos artículos y aceptación en otros. Inevitablemente allí se tendrá que poner a consideración esa volutad, por lo que no se puede dejar de observar lo que pueda llegar a suceder en las negociaciones parlamentarias.

Cuáles son los artículos más resistidos

Entre los aspectos más cuestionados por la oposición dialoguista, dentro del proyecto de ley Bases se encuentran la delegación de facultades, la reforma del Estado y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Sobre las negociaciones con los integrantes del Senado, el ministro Francos admitió que en el Senado la discusión "reviste ina complejidad diferente" a la de Diputados.

El RIGI es un régimen de ventajas impositivas y aduaneras para inversiones por más de 200 millones de dólares en proyectos de sectores como hidrocarburos y minería. Según algunos senadores, tropezaría con la autonomía de las provincias para hacer sus propias leyes y se superpone con la legislación sobre regalías.

La reforma laboral y las privatizaciones, en principio, pasarían más cómodamente el filtro de los senadores. No es el caso del "artículo del tabaco", el blanqueo de capitales y del acuerdo Fiscal. El primero de ellos fue agregado en una votación ajustadísima hacia el final del maratónico debate en Diputados por una iniciativa opositora y podría caerse en caso de no encontrar una mayoría que prefiera no acompañarlo.

Los otros dos podrían sufrir modificaciones, especialmente el segundo, ya que tiene un aspecto muy sensible como la restitución del impuesto a las Ganancias, sobre el cual los senadores patagónicos -de distintos partidos- adelantaron que votarán en contra, lo que ya significa unos 18 votos menos para el oficialismo.

FP/fl