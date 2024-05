Debate por la Ley Bases y el Paquete Fiscal: el Senado entró a cuarto intermedio y rechazo los tiempos del gobierno

El objetivo inicial que tenía el gobierno de Javier Milei quedó postergado en el Senado, luego de que se entrara en cuarto intermedio hasta el lunes próximo por el debate de la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Esto significa que no habrá dictamen express esta semana ni tratamiento en el recinto la próxima, y al oficialismo se le complican los tiempos.

En concreto, la idea era hoy 9 de mayo obtener dictamen en el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda para luego el jueves próximo, 16 de mayo, votar los proyectos que ya tienen media sanción de Diputados. Todo se enmarcaba en la idea de llegar al llamado "Pacto de Mayo" el día 25 de este mes en Córdoba, donde la administración de Milei, frente a los gobernadores, firmarían un acuerdo de gobernabilidad.

Si bien el oficialismo aún no descarta poder cumplir con esto último, cada jornada parlamentaria que pasa va dejando muestras claras de que le será difícil: al postergarse una semana, todavía le queda el jueves 23 de mayo como fecha tentativa para sancionar la ley. Pero para eso, no sólo se debería obtener dictamen la semana próxima, sino que luego debería aprobarse sin modificaciones. Caso contrario, volvería a Diputados y ya no habría tiempo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con cuestionamientos y adhesiones al paro de la CGT, la comisión de Presupuesto del Senado debatió el paquete fiscal

Hasta el momento, las intervenciones de senadores de la oposición dialoguista (clave para LLA) dieron a entender que se trata de un proyecto demasiado abarcativo para darle un tratamiento express, y además que de votarse por capítulos, UxP se muestra confiado para que si no logra voltear el proyecto entero, al menos logre introducir modificaciones, especialmente en los temas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la restitución del Impuesto a las Ganancias.

La queja en concreto es que en Diputados tuvieron cuatro meses para trabajar la ley, mientras que en el Senado se pretendía hacerlo en una semana.

El peronismo cuenta con 33 senadores y salvo algunas excepciones tiene a la gran mayoría alineada para esto. Si se suman algunos radicales disidentes, entre otros bloques provinciales, le será muy difícil a los siete libertarios llegar a los 37 necesarios para aprobar sin modificaciones la ley, más allá de que asegura tener los votos para aprobarla en general.

El intento fallido de obtener un dictamen express

Esa disconformidad de los legisladores con esa agenda express que se les intentó imponer quedó evidenciada con el cuarto intermedio de hoy. Esto sucedió luego de que La Libertad Avanza (LLA) aceptara la nota enviada por el kirchnerismo en la que pidió la inclusión de nuevos expositores y, también, de fuertes cuestionamientos de bloques aliados que dejaron entrever un sinfín de modificaciones en capítulos clave: Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), Ganancias, nuevo blanqueo de capitales, moratoria, reforma laboral, etc.

Continúa el tratamiento de la Ley Bases en el Senado y al gobierno se le complican los tiempos

El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martin Lousteau, lanzó una dura advertencia al oficialismo: “Están tratando de hacer circular un dictamen para firmar hoy (miércoles) o mañana (hoy)”.

Para colmo, la semana próxima también tendrá la visita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, al Senado el día miércoles, donde responderá las preguntas de los legisladores.

En este contexto, la comisión de Presupuesto y Hacienda dio su puntapié inicial hoy pasadas las 11 con la presentación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Se trata de uno de los funcionarios públicos que copó la parada en defensa de la Casa Rosada, que tiene todas las de perder con el paquete fiscal y que su rechazo, principalmente, cosecha amplias voluntades entre los senadores patagónicos por la restitución de la cuarta categoría de Ganancias.

Ley Bases: "Cómo sea, pero que salga", la decisión libertaria para avanzar

Este punto es más que importante para el ministro del Interior, Guillermo Francos. La Patagonia nuclea a varios bloques federales que, de estar alineados con Balcarce 50, inclinarían la balanza para el lado de Francos contra el kirchnerismo.

Los senadores de UxP no fueron al Congreso

Los siete senadores kirchneristas que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda, compuesta por 17 integrantes, no se presentaron para la exposición de Guberman. Tanto Eduardo de Pedro, Jesús Rejal, Juan Manzur, María Teresa González, Carlos Linares y Antonio Roda pegaron el faltazo al encuentro que se realizó en el Salón Azul del Congreso de la Nación.

JD /