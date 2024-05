Senador Pablo Blanco: "La ley va a ser aprobada en general"

El ex candidato a vicegobernador de Tierra del Fuego, Pablo Blanco, defendió el RIGI, la reforma incluida en la Ley Bases que beneficia a los inversores extranjeros, y lo comparó con el régimen especial para su provincia, Tierra del Fuego. "Si bien no son los mismos beneficios, es algo similar, así que no puedo estar de acuerdo con una cosa y oponerme a la otra", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Blanco es senador nacional de Tierra del Fuego por Juntos por el Cambio, fue electo en el año 2019 y tiene mandato hasta 2025. Había sido previamente diputado provincial en el año 2011 hasta 2019, y candidato a vicegobernador de su provincia.

Ayer, durante la reunión previa a la exposición en comisión de los senadores, los representantes de la Unión Cívica Radical le pidieron al Gobierno no acelerar los tiempos en Senadores para conseguir la aprobación de la ley en tiempo récord. ¿Qué va a pasar en el Senado con la Ley Bases?

Creo que en general va a ser aprobada. Seguramente van a surgir algunas modificaciones y volverá a Diputados. Entiendo que, por lo que vi en las primeras reuniones, todo indicaría que ese es el camino.

¿Qué modificaciones avizora?

Creo que con el RIGI ayer se plantearon algunas situaciones que seguramente ameritan una modificación del artículo porque en la redacción, así como está el artículo, hay un avance sobre los derechos provinciales y creo que esto no era, aparentemente, la intención del proyecto de ley.

En mi caso particular, yo tengo en el tema tarifario un artículo, el 111, que voy a trabajar para que no sea aprobado, con lo cual, si ese artículo no es aprobado, volverá a Diputados para su consideración. Es el artículo que se refiere a la revisión de los regímenes promocionales y que fue incluido a último momento en la discusión de la ley.

Después, hay otras inquietudes que han planteado algunos senadores sobre algunas posibles modificaciones. De todas maneras, recién se comenzó ayer con el tratamiento y ahora, en minutos, continuamos a la mañana y a la tarde. Así que veremos cómo se va avanzando. Me parece que van a haber modificaciones que hagan que los proyectos vuelvan a la Cámara Baja.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, organizó una cena con otros gobernadores y senadores del radicalismo. ¿Nos puede contar algún detalle de ese encuentro?

En realidad, fue una cena organizada por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en el edificio del Banco de Corrientes. Fue una reunión que tuvimos con los gobernadores radicales salvo el gobernador de Chaco, que no pudo concurrir porque estaba en la república de Paraguay.

Gustavo Valdés, gobenador de Corrientes.

Pero con el resto de los gobernadores estuvimos escuchando la impresión de ellos, su opinión sobre el tratamiento de las leyes, los beneficios o no que le puede dar cada ley a las arcas provinciales, sobre todo por el tema del impuesto a las Ganancias. Eso después terminó en una cena donde siguió conversando del mismo tema y de la situación de la UCR en general.

Claudio Mardones (CM): Ayer lo escuchaba con atención y usted ya había anticipado que no le había votado emergencias a los gobiernos anteriores y que tampoco lo haría en este caso. Pero dejó la incógnita sobre el final del plenario, acerca de lo que tiene que ver con el artículo 111, especialmente esa vinculación respecto al subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, en donde usted anticipó que hoy iba a compartir cuáles son sus puntos de vista. Teniendo en cuenta su experiencia, habiendo vivido en Tierra del Fuego antes de la implementación del régimen, que es de 1972 a la actualidad. ¿Nos anticiparía un poco por dónde va a venir su exposición hoy?

En principio yo lo que trataría de explicar es la situación de lo que significó el régimen de la ley 19640 para la provincia de Tierra del Fuego, que está funcionando desde el año 1972 pero lo que tiene que ver con el sector industrial empezó prácticamente sobre principios de los ochenta.

La verdad es que muchas veces se opina desde el desconocimiento de lo que significa la ley 19640 para una zona como la de Tierra del Fuego que necesitaba y necesita el desarrollo del poblamiento. A su vez, después hacen cifras en el aire del costo fiscal que supuestamente tendría la Nación por los beneficios de esta ley.

Pero sin los beneficios de la ley 19640 esa actividad comercial, industrial o económica prácticamente dejaría de existir, con lo cual el Estado nacional debería ver de qué manera destina recursos para sostener a una población que en su comienzo eran 11mil habitantes y ahora somos más de 200 mil.

Entonces, me parece que hay una serie de cosas que muchas veces no se tienen en cuenta. Todo se hace a través de una planilla Excel donde tratan de que los números cierren pero no analizan el resto del contexto.

Tierra del Fuego es muy particular, en principio era una provincia insular. Nosotros, para acceder al continente de la República Argentina tuvimos que atravesar dos fronteras chilenas en un cruce por barcazas. Somos una provincia aerodependiente, por eso también mi postura con respecto a la privatización de la Aerolínea Argentinas.

La verdad es que muchas veces hay actores políticos que opinan en desmedro de lo que significa la industria o el desarrollo aquí sin siquiera tener conocimiento, y en algunos casos he invitado a algunos a participar y no han manifestado la voluntad de hacerlo porque seguramente si recorren las fábricas y las empresas se van a llevar una sorpresa.

No veo el mismo tratamiento por algunas otras actividades que están subsidiadas Igual que la actividad electrónica en Tierra del Fuego, como es por ejemplo la industria automotriz, que en los últimos tiempos también ha tenido una serie de beneficios aumentando lo que ya tenía. A su vez, yo estoy a favor del RIGI. Si bien no son los mismos beneficios, es algo similar, así que no puedo estar de acuerdo con una cosa y oponerme a la otra.

En ese sentido, en Diputados cuando el bloque de la Coalición Cívica planteó un proyecto de ley para anular el subrégimen salieron todos los diputados fueguinos, de todas las banderas políticas, para oponerse. ¿Usted cree que si subsiste este artículo 111 puede pasar lo mismo en el Senado? ¿Pudieron hablar específicamente de este tema en el encuentro radical que organizó el gobernador Valdés?

En el caso particular del gobernador Valdés, yo tengo la opinión favorable a dejar sin efecto el artículo 111, pero es un tema que se ha hablado muy superficialmente en el bloque, porque recién estamos iniciando la discusión. Pero seguramente, llegado el momento de tomar definiciones, lo plantearemos. Creo que en el Senado habrá un acompañamiento para que ese artículo sea rechazado.

La verdad que lo que significa la pérdida que suponen de recaudación del régimen industrial de Tierra del Fuego es el 0,33% del PBI. Compárelo con, por ejemplo, las excepciones del impuesto de pago a las Ganancias de muchos funcionarios y empleados del Poder Judicial, que es el 0,16%. No hay punto comparación si se compara una cosa con la otra, porque el desarrollo y el poblamiento de la provincia de Tierra del Fuego es esencial geopolíticamente para el país.

