Cena CIPPEC 2024 y una mirada sobre el equilibrio fiscal como "objetivo ciego"

Es una de las primeras veces que el costo de las mesas de la cena de CIPPEC se coló al pasar en boca de algunos invitados. ¿Síntoma de época? Es probable. De todas formas, el salón más grande de La Rural estuvo lleno.

Mariano Cúneo Libarona tuvo de anfitrión por CIPPEC al abogado Alejandro Carrio.

Hace una semana, PERFIL comentó que había expectativa por la edición 2024 de la cena de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) ante un interrogante basal: ¿En un escenario donde el gobierno nacional postula que el Estado es una “organización criminal violenta” y promueve su achicamiento al extremo con un CIPPEC que tiene al Estado como partícipe necesario para articular con privado y otras instituciones, acciones que mejoren a calidad de vida de los argentinos?

Juan Tokatlian y la "visita de la desmesura" de la norteamericana Laura Richardson.

Y a su vez, cómo mantener el respaldo financiero de compañías que, por un lado, se pusieron la camiseta de Javier Milei, lo que presupone –por decirlo de algún modo– que también quieren menos Estado con lo que eso implicado. El caso del desentendimiento de la epidemia de dengue es un pequeño ejemplo de cómo se ubica el presente gobierno respecto a la responsabilidad del Estado en materia sanitaria.

Nicolás Massot, diputado y accionista de una minera nórdica; y Emilio "viva la rosca" Monzó.

La expectativa mencionada tuvo respuesta en boca de Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de CIPPEC. Con un discurso medido, con palabras que parecieron elegidos a la perfección, y con un tono que denotaba que estaba caminando sobre una superficie de hielo frágil, Díaz Langou dejó en claro el espíritu que mueve a CIPPEC. Una pena que algunos debutantes en la política no hubieran pasado de la foto en el banner a la mesa para escuchar el discurso en cuestión.

“En Argentina tenemos todo para ser un país próspero, pero no lo somos. También estamos crecientemente de acuerdo en, al menos, una mirada general de por qué no lo somos”, dijo Gala Díaz Langlou. “Necesitamos estabilizar nuestra macroeconomía y construir una estrategia de desarrollo que permita que nuestras ventajas se traduzcan en mejor calidad de vida. ¿Pero cómo hacerlo? Ahí empiezan las divergencias”.

La educación pública, un tema molesto para Javier Milei.

“Por un lado, hay miradas de esperanza que ven que estamos finalmente encarando los problemas de frente, y buscando el equilibro de las cuentas públicas. Además, pareciera que buena parte de la población está dispuesta a atravesar una situación más difícil si eso implica salir adelante. Pero estas miradas de optimismo conviven con otras de cautela (…) que se centran en que las medidas que llevan al equilibrio fiscal tienen costos sociales contundentes. Y ven también algunos síntomas de desapego a indispensables hábitos democráticos”. Así resumió la directora ejecutiva de CIPPEC la presente coyuntura argentina.

García Moritan contento porque Pampita lo acompañó; y Cristina Perez sin su "Ken", Luis Petri.

Atentos a una existencia de más de veinte años y con casos de resultados exitosos realizados con un accionar articulado con los actores sociales ya mencionados, Díaz Langou señaló que “en este contexto de percepciones contrapuestas, el rol de CIPPEC se vuelve central (…) la realidad es compleja, y la evidencia nos permite dar cuenta de esa complejidad. (…) Somos una organización que se dedica a hacer esto: buscamos el equilibrio, los puntos de encuentro, la variedad de perspectivas. Y aportamos soluciones que funcionan porque son fruto de la investigación, del conocimiento de la gestión pública, del territorio, de la colaboración con otras organizaciones… Y de la experiencia de haber trabajado décadas en políticas públicas en la Argentina. (…) Somos pioneros en impulsar cambios factibles que construyan una Argentina mejor”.

Córdoba, sus universidades públicas y un pronóstico inesperado para votantes de Milei.

Desde su creación en 2020, CIPPEC acumuló unos mil doscientos proyectos con gobiernos de distintos signos políticos, y en su mayoría con provincias y municipios. La agenda 2024 la definen en dos conceptos que consideran indivisibles y no negociables: desarrollo y democracia. ¿Por qué? “Porque el desarrollo escindido de los valores y las prácticas democráticas no es perdurable”, explica Gala Díaz Langou. “La única forma de llegar a cambios que se sostengan en el tiempo es apegándonos a los valores y prácticas democráticas”. Y sobre esos dos conceptos mencionados, se apoyan los cuatro puntos de estudio para elaborar propuestas y en algunos casos cumplimentarlas: finanzas públicas sostenibles, educación para el desarrollo, inclusión social, un estado capaz e inteligente.

(De izq. a der.) Gisela Scaglia, Federico Salvai y Carolina Stanley.

La meta del equilibrio fiscal que promueven como objetivo central Javier Milei y Luis “Toto” Caputo tuvo una mirada desde en el escenario de CIPPEC. “Que el equilibrio fiscal no se convierta en un objetivo ciego que profundice desequilibrios sociales”, dijo su directora ejecutiva. “La sábana es corta, asegurémonos de estar cubriendo bien a quiénes no tienen otra forma de protegerse. Pero no alcanza con mitigar. Hay que resolver el problema de fondo. (…) Podemos generar una estrategia articulando políticas que ya existen. Desmantelarlas no sólo no resuelve nada, sino que potencia el impacto que tiene este enorme problema que enfrentamos”.

Finalmente, la figura del Estado para la visión de CIPPEC podría resumirse con una de las últimas frases de Gala Díaz Langou: “Podemos tener un Estado inteligente que use la información y la tecnología para tomar buenas decisiones. Hay muchas provincias que ya están trabajando con nosotros para lograrlo. Nos ilusiona también poder hacerlo a nivel nacional”.